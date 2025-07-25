通貨 / DHC
DHC: Diversified Healthcare Trust - of Beneficial Interest
4.49 USD 0.08 (1.81%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DHCの今日の為替レートは、1.81%変化しました。日中、通貨は1あたり4.39の安値と4.57の高値で取引されました。
Diversified Healthcare Trust - of Beneficial Interestダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DHC News
- DHC株、52週間高値の4.58ドルを記録
- S&Pグローバル、Diversified Healthcare Trustをリファイナンスにより「B-」に格上げ
- Diversified Healthcare Trust (DHC): Debt Composition And Cash Flow Weigh On Baby Bonds
- DHC stock reaches 52-week high at 4.33 USD
- Slacking Into A Rate Cut
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Moody’s upgrades Diversified Healthcare Trust’s CFR to Caa1
- Diversified Healthcare Trust Q2 2025 slides: SHOP segment growth amid earnings miss
- American Healthcare REIT Q2 2025 slides: NOI growth accelerates, guidance raised
- RMR Group secures $1 billion mortgage for Vertex Pharmaceuticals HQ
- NHI Q2 2025 slides: SHOP NOI surges 29%, company raises full-year guidance
- Brookdale Q2 2025 slides: EBITDA jumps 20%, guidance raised amid occupancy gains
- Is Diversified Healthcare Trust (DHC) Stock Undervalued Right Now?
- Sabra Healthcare REIT stock price target raised to $22 at Citizens JMP
- Diversified Healthcare Trust (DHC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Diversified Healthcare (DHC) Meets Q2 FFO Estimates
- Diversified Healthcare earnings missed by $0.14, revenue topped estimates
- CubeSmart (CUBE) Beats Q2 FFO and Revenue Estimates
- Ventas (VTR) Beats Q2 FFO and Revenue Estimates
- Ventas Q2 2025 slides: senior housing drives 9% FFO growth, investment guidance raised
- American Healthcare REIT stock hits all-time high at 38.48 USD
- Diversified Healthcare Trust: A REIT In Transition With Hidden Optionality (NASDAQ:DHC)
1日のレンジ
4.39 4.57
1年のレンジ
2.00 4.61
- 以前の終値
- 4.41
- 始値
- 4.41
- 買値
- 4.49
- 買値
- 4.79
- 安値
- 4.39
- 高値
- 4.57
- 出来高
- 1.321 K
- 1日の変化
- 1.81%
- 1ヶ月の変化
- 20.05%
- 6ヶ月の変化
- 88.66%
- 1年の変化
- 7.93%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K