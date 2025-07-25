Dövizler / DHC
DHC: Diversified Healthcare Trust - of Beneficial Interest
4.58 USD 0.09 (2.00%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DHC fiyatı bugün 2.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.39 ve Yüksek fiyatı olarak 4.61 aralığında işlem gördü.
Diversified Healthcare Trust - of Beneficial Interest hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
DHC haberleri
- DHC hissesi 4,58 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
- DHC stock hits 52-week high at 4.58 USD
- S&P, Diversified Healthcare Trust’ı refinansman sonrası ’B-’ye yükseltti
- Diversified Healthcare Trust upgraded to ’B-’ by S&P on refinancing
- Diversified Healthcare Trust (DHC): Debt Composition And Cash Flow Weigh On Baby Bonds
- DHC stock reaches 52-week high at 4.33 USD
- Slacking Into A Rate Cut
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Moody’s upgrades Diversified Healthcare Trust’s CFR to Caa1
- Diversified Healthcare Trust Q2 2025 slides: SHOP segment growth amid earnings miss
- American Healthcare REIT Q2 2025 slides: NOI growth accelerates, guidance raised
- RMR Group secures $1 billion mortgage for Vertex Pharmaceuticals HQ
- NHI Q2 2025 slides: SHOP NOI surges 29%, company raises full-year guidance
- Brookdale Q2 2025 slides: EBITDA jumps 20%, guidance raised amid occupancy gains
- Is Diversified Healthcare Trust (DHC) Stock Undervalued Right Now?
- Sabra Healthcare REIT stock price target raised to $22 at Citizens JMP
- Diversified Healthcare Trust (DHC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Diversified Healthcare (DHC) Meets Q2 FFO Estimates
- Diversified Healthcare earnings missed by $0.14, revenue topped estimates
- CubeSmart (CUBE) Beats Q2 FFO and Revenue Estimates
- Ventas (VTR) Beats Q2 FFO and Revenue Estimates
- Ventas Q2 2025 slides: senior housing drives 9% FFO growth, investment guidance raised
- American Healthcare REIT stock hits all-time high at 38.48 USD
- Diversified Healthcare Trust: A REIT In Transition With Hidden Optionality (NASDAQ:DHC)
Günlük aralık
4.39 4.61
Yıllık aralık
2.00 4.61
- Önceki kapanış
- 4.49
- Açılış
- 4.50
- Satış
- 4.58
- Alış
- 4.88
- Düşük
- 4.39
- Yüksek
- 4.61
- Hacim
- 2.464 K
- Günlük değişim
- 2.00%
- Aylık değişim
- 22.46%
- 6 aylık değişim
- 92.44%
- Yıllık değişim
- 10.10%
21 Eylül, Pazar