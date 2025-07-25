통화 / DHC
DHC: Diversified Healthcare Trust - of Beneficial Interest
4.58 USD 0.09 (2.00%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DHC 환율이 오늘 2.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.39이고 고가는 4.61이었습니다.
Diversified Healthcare Trust - of Beneficial Interest 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
4.39 4.61
년간 변동
2.00 4.61
- 이전 종가
- 4.49
- 시가
- 4.50
- Bid
- 4.58
- Ask
- 4.88
- 저가
- 4.39
- 고가
- 4.61
- 볼륨
- 2.464 K
- 일일 변동
- 2.00%
- 월 변동
- 22.46%
- 6개월 변동
- 92.44%
- 년간 변동율
- 10.10%
