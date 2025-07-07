报价部分
货币 / BNDX
BNDX: Vanguard Total International Bond ETF

49.49 USD 0.04 (0.08%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BNDX汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点49.45和高点49.50进行交易。

关注Vanguard Total International Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

BNDX股票今天的价格是多少？

Vanguard Total International Bond ETF股票今天的定价为49.49。它在0.08%范围内交易，昨天的收盘价为49.45，交易量达到1134。BNDX的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard Total International Bond ETF股票是否支付股息？

Vanguard Total International Bond ETF目前的价值为49.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.90%和USD。实时查看图表以跟踪BNDX走势。

如何购买BNDX股票？

您可以以49.49的当前价格购买Vanguard Total International Bond ETF股票。订单通常设置在49.49或49.79附近，而1134和0.08%显示市场活动。立即关注BNDX的实时图表更新。

如何投资BNDX股票？

投资Vanguard Total International Bond ETF需要考虑年度范围48.29 - 50.69和当前价格49.49。许多人在以49.49或49.79下订单之前，会比较1.02%和。实时查看BNDX价格图表，了解每日变化。

ETF Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ETF Shares的最高价格是50.69。在48.29 - 50.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Total International Bond ETF的绩效。

ETF Shares股票的最低价格是多少？

ETF Shares（BNDX）的最低价格为48.29。将其与当前的49.49和48.29 - 50.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BNDX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BNDX股票是什么时候拆分的？

Vanguard Total International Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.45和-1.90%中可见。

日范围
49.45 49.50
年范围
48.29 50.69
前一天收盘价
49.45
开盘价
49.45
卖价
49.49
买价
49.79
最低价
49.45
最高价
49.50
交易量
1.134 K
日变化
0.08%
月变化
1.02%
6个月变化
1.39%
年变化
-1.90%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8