BNDX: Vanguard Total International Bond ETF
今日BNDX汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点49.45和高点49.50进行交易。
关注Vanguard Total International Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BNDX新闻
常见问题解答
BNDX股票今天的价格是多少？
Vanguard Total International Bond ETF股票今天的定价为49.49。它在0.08%范围内交易，昨天的收盘价为49.45，交易量达到1134。BNDX的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard Total International Bond ETF股票是否支付股息？
Vanguard Total International Bond ETF目前的价值为49.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.90%和USD。实时查看图表以跟踪BNDX走势。
如何购买BNDX股票？
您可以以49.49的当前价格购买Vanguard Total International Bond ETF股票。订单通常设置在49.49或49.79附近，而1134和0.08%显示市场活动。立即关注BNDX的实时图表更新。
如何投资BNDX股票？
投资Vanguard Total International Bond ETF需要考虑年度范围48.29 - 50.69和当前价格49.49。许多人在以49.49或49.79下订单之前，会比较1.02%和。实时查看BNDX价格图表，了解每日变化。
ETF Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ETF Shares的最高价格是50.69。在48.29 - 50.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Total International Bond ETF的绩效。
ETF Shares股票的最低价格是多少？
ETF Shares（BNDX）的最低价格为48.29。将其与当前的49.49和48.29 - 50.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BNDX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BNDX股票是什么时候拆分的？
Vanguard Total International Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.45和-1.90%中可见。
- 前一天收盘价
- 49.45
- 开盘价
- 49.45
- 卖价
- 49.49
- 买价
- 49.79
- 最低价
- 49.45
- 最高价
- 49.50
- 交易量
- 1.134 K
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 1.02%
- 6个月变化
- 1.39%
- 年变化
- -1.90%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8