- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BNDX: Vanguard Total International Bond ETF
BNDXの今日の為替レートは、0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり49.45の安値と49.50の高値で取引されました。
Vanguard Total International Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BNDX News
- BNDX Has Underperformed IAGG, But That May Reverse (NASDAQ:BNDX)
- A New Era For Fixed Income Investors: Prioritizing Income In A Volatile Market
- MSD: Not As Well-Positioned As Its Peers And Likely To Continue Underperforming
- ISD: Upside Potential Appears Limited, May Be Best To Take Gains (NYSE:ISD)
- Opinion: Watch out, retirees: President Trump doesn’t understand interest rates
- Bond / Fixed-Income Returns Having A Good Year (So Far) In 2025
- HYI: Expensive And Hard To Recommend (NYSE:HYI)
- GUG: This Looks More Like A Bond Fund Than A Multi-Asset Fund (NYSE:GUG)
- U.S. Bond Market Continues To Trail Foreign Fixed Income
- JHI CEF: A Reasonable Bond Fund, But Hard To See Any Catalyst For Bonds
- EDF: Strong Recent Performance, But Limited Local Currency Exposure A Weakness
- TEI CEF: Profit From The U.S. Dollar's Decline With This Bond CEF
- EDD: A Unique CEF That Provides A High Yield And Foreign Currency Exposure (NYSE:EDD)
- JGH: A Good Way To Get Bond Exposure, If You Want It (NYSE:JGH)
- PFN: Long-Dated Debt And Floating-Rate Exposure Could Prove Problematic
- HNW CEF: Good Junk Bond Fund, But Wait For Pullback Before Buying Shares
- NFJ: Cheap Relative To Peers, But Now Is Not The Best Time To Buy (NYSE:NFJ)
- DBL: Currently Trading At A Rare Discount, But Not The Greatest History (NYSE:DBL)
- 4 Vanguard ETFs to Buy With $2,000 and Hold Forever
- DHY CEF: Not A Bad Junk Bond Fund, But The Price Could Be Better
- DSL: This Popular Bond Fund Is Destroying Purchasing Power (NYSE:DSL)
- GHY: One Of The Better Bond CEFs, But Too Expensive Right Now (NYSE:GHY)
- EAD: Good Recent Performance, But Hard To Justify The Current Price
- PFL: Distribution Is Fully Covered, But Hard To Justify The Premium (NYSE:PFL)
よくあるご質問
BNDX株の現在の価格は？
Vanguard Total International Bond ETFの株価は本日49.49です。0.08%内で取引され、前日の終値は49.45、取引量は1134に達しました。BNDXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Vanguard Total International Bond ETFの株は配当を出しますか？
Vanguard Total International Bond ETFの現在の価格は49.49です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.90%やUSDにも注目します。BNDXの動きはライブチャートで確認できます。
BNDX株を買う方法は？
Vanguard Total International Bond ETFの株は現在49.49で購入可能です。注文は通常49.49または49.79付近で行われ、1134や0.08%が市場の動きを示します。BNDXの最新情報はライブチャートで確認できます。
BNDX株に投資する方法は？
Vanguard Total International Bond ETFへの投資では、年間の値幅48.29 - 50.69と現在の49.49を考慮します。注文は多くの場合49.49や49.79で行われる前に、1.02%や1.39%と比較されます。BNDXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最高値は？
ETF Sharesの過去1年の最高値は50.69でした。48.29 - 50.69内で株価は大きく変動し、49.45と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Total International Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最低値は？
ETF Shares(BNDX)の年間最安値は48.29でした。現在の49.49や48.29 - 50.69と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BNDXの動きはライブチャートで確認できます。
BNDXの株式分割はいつ行われましたか？
Vanguard Total International Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、49.45、-1.90%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 49.45
- 始値
- 49.45
- 買値
- 49.49
- 買値
- 49.79
- 安値
- 49.45
- 高値
- 49.50
- 出来高
- 1.134 K
- 1日の変化
- 0.08%
- 1ヶ月の変化
- 1.02%
- 6ヶ月の変化
- 1.39%
- 1年の変化
- -1.90%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8