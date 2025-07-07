クォートセクション
通貨 / BNDX
BNDX: Vanguard Total International Bond ETF

49.49 USD 0.04 (0.08%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BNDXの今日の為替レートは、0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり49.45の安値と49.50の高値で取引されました。

Vanguard Total International Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BNDX株の現在の価格は？

Vanguard Total International Bond ETFの株価は本日49.49です。0.08%内で取引され、前日の終値は49.45、取引量は1134に達しました。BNDXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Vanguard Total International Bond ETFの株は配当を出しますか？

Vanguard Total International Bond ETFの現在の価格は49.49です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.90%やUSDにも注目します。BNDXの動きはライブチャートで確認できます。

BNDX株を買う方法は？

Vanguard Total International Bond ETFの株は現在49.49で購入可能です。注文は通常49.49または49.79付近で行われ、1134や0.08%が市場の動きを示します。BNDXの最新情報はライブチャートで確認できます。

BNDX株に投資する方法は？

Vanguard Total International Bond ETFへの投資では、年間の値幅48.29 - 50.69と現在の49.49を考慮します。注文は多くの場合49.49や49.79で行われる前に、1.02%や1.39%と比較されます。BNDXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最高値は？

ETF Sharesの過去1年の最高値は50.69でした。48.29 - 50.69内で株価は大きく変動し、49.45と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Total International Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最低値は？

ETF Shares(BNDX)の年間最安値は48.29でした。現在の49.49や48.29 - 50.69と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BNDXの動きはライブチャートで確認できます。

BNDXの株式分割はいつ行われましたか？

Vanguard Total International Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、49.45、-1.90%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
49.45 49.50
1年のレンジ
48.29 50.69
以前の終値
49.45
始値
49.45
買値
49.49
買値
49.79
安値
49.45
高値
49.50
出来高
1.134 K
1日の変化
0.08%
1ヶ月の変化
1.02%
6ヶ月の変化
1.39%
1年の変化
-1.90%
