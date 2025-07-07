КотировкиРазделы
BNDX: Vanguard Total International Bond ETF

49.49 USD 0.04 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BNDX за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.45, а максимальная — 49.50.

Следите за динамикой Vanguard Total International Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BNDX сегодня?

Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) сегодня оценивается на уровне 49.49. Инструмент торгуется в пределах 0.08%, вчерашнее закрытие составило 49.45, а торговый объем достиг 486. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BNDX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Total International Bond ETF?

Vanguard Total International Bond ETF в настоящее время оценивается в 49.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.90% и USD. Отслеживайте движения BNDX на графике в реальном времени.

Как купить акции BNDX?

Вы можете купить акции Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) по текущей цене 49.49. Ордера обычно размещаются около 49.49 или 49.79, тогда как 486 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BNDX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BNDX?

Инвестирование в Vanguard Total International Bond ETF предполагает учет годового диапазона 48.29 - 50.69 и текущей цены 49.49. Многие сравнивают 1.02% и 1.39% перед размещением ордеров на 49.49 или 49.79. Изучайте ежедневные изменения цены BNDX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?

Самая высокая цена ETF Shares (BNDX) за последний год составила 50.69. Акции заметно колебались в пределах 48.29 - 50.69, сравнение с 49.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Total International Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?

Самая низкая цена ETF Shares (BNDX) за год составила 48.29. Сравнение с текущими 49.49 и 48.29 - 50.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BNDX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BNDX?

В прошлом Vanguard Total International Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.45 и -1.90% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.45 49.50
Годовой диапазон
48.29 50.69
Предыдущее закрытие
49.45
Open
49.45
Bid
49.49
Ask
49.79
Low
49.45
High
49.50
Объем
486
Дневное изменение
0.08%
Месячное изменение
1.02%
6-месячное изменение
1.39%
Годовое изменение
-1.90%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8