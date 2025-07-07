- Обзор рынка
BNDX: Vanguard Total International Bond ETF
Курс BNDX за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.45, а максимальная — 49.50.
Следите за динамикой Vanguard Total International Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BNDX
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BNDX сегодня?
Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) сегодня оценивается на уровне 49.49. Инструмент торгуется в пределах 0.08%, вчерашнее закрытие составило 49.45, а торговый объем достиг 486. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BNDX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Total International Bond ETF?
Vanguard Total International Bond ETF в настоящее время оценивается в 49.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.90% и USD. Отслеживайте движения BNDX на графике в реальном времени.
Как купить акции BNDX?
Вы можете купить акции Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) по текущей цене 49.49. Ордера обычно размещаются около 49.49 или 49.79, тогда как 486 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BNDX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BNDX?
Инвестирование в Vanguard Total International Bond ETF предполагает учет годового диапазона 48.29 - 50.69 и текущей цены 49.49. Многие сравнивают 1.02% и 1.39% перед размещением ордеров на 49.49 или 49.79. Изучайте ежедневные изменения цены BNDX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?
Самая высокая цена ETF Shares (BNDX) за последний год составила 50.69. Акции заметно колебались в пределах 48.29 - 50.69, сравнение с 49.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Total International Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?
Самая низкая цена ETF Shares (BNDX) за год составила 48.29. Сравнение с текущими 49.49 и 48.29 - 50.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BNDX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BNDX?
В прошлом Vanguard Total International Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.45 и -1.90% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.45
- Open
- 49.45
- Bid
- 49.49
- Ask
- 49.79
- Low
- 49.45
- High
- 49.50
- Объем
- 486
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 1.02%
- 6-месячное изменение
- 1.39%
- Годовое изменение
- -1.90%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8