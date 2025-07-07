QuotazioniSezioni
BNDX: Vanguard Total International Bond ETF

49.49 USD 0.04 (0.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BNDX ha avuto una variazione del 0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 49.45 e ad un massimo di 49.50.

Segui le dinamiche di Vanguard Total International Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BNDX oggi?

Oggi le azioni Vanguard Total International Bond ETF sono prezzate a 49.49. Viene scambiato all'interno di 0.08%, la chiusura di ieri è stata 49.45 e il volume degli scambi ha raggiunto 486. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BNDX mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Vanguard Total International Bond ETF pagano dividendi?

Vanguard Total International Bond ETF è attualmente valutato a 49.49. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.90% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BNDX.

Come acquistare azioni BNDX?

Puoi acquistare azioni Vanguard Total International Bond ETF al prezzo attuale di 49.49. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 49.49 o 49.79, mentre 486 e 0.08% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BNDX sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BNDX?

Investire in Vanguard Total International Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 48.29 - 50.69 e il prezzo attuale 49.49. Molti confrontano 1.02% e 1.39% prima di effettuare ordini su 49.49 o 49.79. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BNDX con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETF Shares?

Il prezzo massimo di ETF Shares nell'ultimo anno è stato 50.69. All'interno di 48.29 - 50.69, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 49.45 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vanguard Total International Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETF Shares?

Il prezzo più basso di ETF Shares (BNDX) nel corso dell'anno è stato 48.29. Confrontandolo con gli attuali 49.49 e 48.29 - 50.69 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BNDX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BNDX?

Vanguard Total International Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 49.45 e -1.90%.

Intervallo Giornaliero
49.45 49.50
Intervallo Annuale
48.29 50.69
Chiusura Precedente
49.45
Apertura
49.45
Bid
49.49
Ask
49.79
Minimo
49.45
Massimo
49.50
Volume
486
Variazione giornaliera
0.08%
Variazione Mensile
1.02%
Variazione Semestrale
1.39%
Variazione Annuale
-1.90%
