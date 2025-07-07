- Visão do mercado
BNDX: Vanguard Total International Bond ETF
A taxa do BNDX para hoje mudou para 0.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 49.45 e o mais alto foi 49.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard Total International Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BNDX hoje?
Hoje Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) está avaliado em 49.46. O instrumento é negociado dentro de 0.02%, o fechamento de ontem foi 49.45, e o volume de negociação atingiu 1999. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BNDX em tempo real.
As ações de Vanguard Total International Bond ETF pagam dividendos?
Atualmente Vanguard Total International Bond ETF está avaliado em 49.46. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.96% e USD. Monitore os movimentos de BNDX no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BNDX?
Você pode comprar ações de Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) pelo preço atual 49.46. Ordens geralmente são executadas perto de 49.46 ou 49.76, enquanto 1999 e 0.02% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BNDX no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BNDX?
Investir em Vanguard Total International Bond ETF envolve considerar a faixa anual 48.29 - 50.69 e o preço atual 49.46. Muitos comparam 0.96% e 1.33% antes de enviar ordens em 49.46 ou 49.76. Estude as mudanças diárias de preço de BNDX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ETF Shares?
O maior preço de ETF Shares (BNDX) no último ano foi 50.69. As ações oscilaram bastante dentro de 48.29 - 50.69, e a comparação com 49.45 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vanguard Total International Bond ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ETF Shares?
O menor preço de ETF Shares (BNDX) no ano foi 48.29. A comparação com o preço atual 49.46 e 48.29 - 50.69 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BNDX em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BNDX?
No passado Vanguard Total International Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 49.45 e -1.96% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 49.45
- Open
- 49.45
- Bid
- 49.46
- Ask
- 49.76
- Low
- 49.45
- High
- 49.50
- Volume
- 1.999 K
- Mudança diária
- 0.02%
- Mudança mensal
- 0.96%
- Mudança de 6 meses
- 1.33%
- Mudança anual
- -1.96%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8