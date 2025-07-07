- Panorámica
BNDX: Vanguard Total International Bond ETF
El tipo de cambio de BNDX de hoy ha cambiado un 0.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 49.45, mientras que el máximo ha alcanzado 49.50.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vanguard Total International Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BNDX hoy?
Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) se evalúa hoy en 49.49. El instrumento se negocia dentro de 0.08%; el cierre de ayer ha sido 49.45 y el volumen comercial ha alcanzado 1134. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BNDX en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Vanguard Total International Bond ETF?
Vanguard Total International Bond ETF se evalúa actualmente en 49.49. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -1.90% y USD. Monitoree los movimientos de BNDX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BNDX?
Puede comprar acciones de Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) al precio actual de 49.49. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 49.49 o 49.79, mientras que 1134 y 0.08% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BNDX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BNDX?
Invertir en Vanguard Total International Bond ETF implica tener en cuenta el rango anual 48.29 - 50.69 y el precio actual 49.49. Muchos comparan 1.02% y 1.39% antes de colocar órdenes en 49.49 o 49.79. Estudie los cambios diarios de precios de BNDX en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ETF Shares?
El precio más alto de ETF Shares (BNDX) en el último año ha sido 50.69. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 48.29 - 50.69, una comparación con 49.45 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Vanguard Total International Bond ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ETF Shares?
El precio más bajo de ETF Shares (BNDX) para el año ha sido 48.29. La comparación con los actuales 49.49 y 48.29 - 50.69 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BNDX en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BNDX?
En el pasado, Vanguard Total International Bond ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 49.45 y -1.90% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 49.45
- Open
- 49.45
- Bid
- 49.49
- Ask
- 49.79
- Low
- 49.45
- High
- 49.50
- Volumen
- 1.134 K
- Cambio diario
- 0.08%
- Cambio mensual
- 1.02%
- Cambio a 6 meses
- 1.39%
- Cambio anual
- -1.90%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8