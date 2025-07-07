CotationsSections
Devises / BNDX
BNDX: Vanguard Total International Bond ETF

49.45 USD 0.06 (0.12%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BNDX a changé de 0.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 49.36 et à un maximum de 49.46.

Suivez la dynamique Vanguard Total International Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action BNDX aujourd'hui ?

L'action Vanguard Total International Bond ETF est cotée à 49.45 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.12%, a clôturé hier à 49.39 et son volume d'échange a atteint 2277. Le graphique en temps réel du cours de BNDX présente ces mises à jour.

L'action Vanguard Total International Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?

Vanguard Total International Bond ETF est actuellement valorisé à 49.45. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.98% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BNDX.

Comment acheter des actions BNDX ?

Vous pouvez acheter des actions Vanguard Total International Bond ETF au cours actuel de 49.45. Les ordres sont généralement placés à proximité de 49.45 ou de 49.75, le 2277 et le 0.18% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BNDX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action BNDX ?

Investir dans Vanguard Total International Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 48.29 - 50.69 et le prix actuel 49.45. Beaucoup comparent 0.94% et 1.31% avant de passer des ordres à 49.45 ou 49.75. Consultez le graphique du cours de BNDX en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETF Shares ?

Le cours le plus élevé de ETF Shares l'année dernière était 50.69. Au cours de 48.29 - 50.69, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 49.39 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vanguard Total International Bond ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ETF Shares ?

Le cours le plus bas de ETF Shares (BNDX) sur l'année a été 48.29. Sa comparaison avec 49.45 et 48.29 - 50.69 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BNDX sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action BNDX a-t-elle été divisée ?

Vanguard Total International Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 49.39 et -1.98% après les opérations sur titres.

Range quotidien
49.36 49.46
Range Annuel
48.29 50.69
Clôture Précédente
49.39
Ouverture
49.36
Bid
49.45
Ask
49.75
Plus Bas
49.36
Plus Haut
49.46
Volume
2.277 K
Changement quotidien
0.12%
Changement Mensuel
0.94%
Changement à 6 Mois
1.31%
Changement Annuel
-1.98%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8