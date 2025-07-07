KurseKategorien
BNDX: Vanguard Total International Bond ETF

49.46 USD 0.01 (0.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BNDX hat sich für heute um 0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.45 bis zu einem Hoch von 49.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vanguard Total International Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BNDX heute?

Die Aktie von Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) notiert heute bei 49.46. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.02% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 49.45 und das Handelsvolumen erreichte 1999. Das Live-Chart von BNDX zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BNDX Dividenden?

Vanguard Total International Bond ETF wird derzeit mit 49.46 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.96% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BNDX zu verfolgen.

Wie kaufe ich BNDX-Aktien?

Sie können Aktien von Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) zum aktuellen Kurs von 49.46 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 49.46 oder 49.76 platziert, während 1999 und 0.02% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BNDX auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BNDX-Aktien?

Bei einer Investition in Vanguard Total International Bond ETF müssen die jährliche Spanne 48.29 - 50.69 und der aktuelle Kurs 49.46 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.96% und 1.33%, bevor sie Orders zu 49.46 oder 49.76 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BNDX.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ETF Shares?

Der höchste Kurs von ETF Shares (BNDX) im vergangenen Jahr lag bei 50.69. Innerhalb von 48.29 - 50.69 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 49.45 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vanguard Total International Bond ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ETF Shares?

Der niedrigste Kurs von ETF Shares (BNDX) im Laufe des Jahres betrug 48.29. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 49.46 und der Spanne 48.29 - 50.69 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BNDX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BNDX statt?

Vanguard Total International Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 49.45 und -1.96% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
49.45 49.50
Jahresspanne
48.29 50.69
Vorheriger Schlusskurs
49.45
Eröffnung
49.45
Bid
49.46
Ask
49.76
Tief
49.45
Hoch
49.50
Volumen
1.999 K
Tagesänderung
0.02%
Monatsänderung
0.96%
6-Monatsänderung
1.33%
Jahresänderung
-1.96%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8