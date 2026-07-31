Jml SMC Alpha
- 专家
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- 版本: 1.1
- 激活: 5
Jml SMC Alpha – 多周期自动化交易系统
Jml SMC Alpha 是一款专为 MetaTrader 5 设计的自动化 Expert Advisor (EA)，通过多周期趋势对齐、时段 range 边界和结构化价格区域来构建交易执行逻辑。
策略与多周期框架：
系统采用自上而下的结构化分析：
• 宏观趋势对齐 (H4)：在 4 小时图表上确定整体市场方向。
• 结构区域映射 (H1 与 M15)：定位与主趋势方向一致的结构性 Order Block (OB) 和 Fair Value Gap (FVG)。
• 多周期共振与确认 (M5 与 M1)：评估 M5 图表的趋势共振，随后下钻至 M1 图表精细化进场，实现精准的时机选择与固定的 Stop Loss 设置。
• 时段动态：监控 亚/欧/美 盘交易时段的流动性 Sweep。
风险与持仓管理：
• 资金保护：每笔开仓订单均在执行时自动设置固定 Stop Loss。
• 自动化管理：内置 Break-Even (保本) 逻辑，在达到初始目标后自动锁定持仓风险。
• 无高风险策略：不使用马丁格尔 (Martingale)、网格 (Grid) 或逆势加仓等方法。
账户与资金参数：
• 支持的加密资产：专门针对 BTCUSD (比特币) 进行优化，同时支持 XAUUSD 及主要外汇货币对。
• 执行周期：M1 与 M5 图表 (由 H4/H1/M15 宏观上下文指导)。
• 资金要求：
- 最低资金：$250 USD (适用于 0.01 固定手数)
- 推荐资金：$500 USD 至 $1,000 USD (提供良好的保证金缓冲与稳定性)
- 机构 / 大额账户：完全适用于 $10,000+ USD 账户及 Prop Firm (挑战赛) 评估账户。
风险提示：
金融工具（包括加密货币和杠杆资产）交易涉及高风险，并不适合所有投资者。任何交易算法的历史表现均不能保证未来的收益。在实盘账户部署此 EA 之前，请确保您完全了解所承担的风险，并在模拟环境中测试相关配置。