Jml SMC Alpha – Мультитаймфреймовая система автоматической торговли





Jml SMC Alpha – это автоматический торговый робот (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный для структурированного входа в рынок на основе анализа тренда на нескольких таймфреймах, границ торговых сессий и ключевых структурных зон.





Стратегия и структура анализа:

Система работает по принципу нисходящего анализа (Top-Down):

• Анализ макро-тренда (H4): Определяет общее направление рынка на 4-часовом графике.

• Структурные зоны (H1 и M15): Находит структурные Order Block (OB) и Fair Value Gap (FVG), совпадающие с основным трендом.

• Подтверждение и вход (M5 и M1): Оценивает совпадение сигналов на M5, после чего переходит на M1 для точного входа в рынок и установки фиксированного Stop Loss.

• Динамика сессий: Отслеживает снятие ликвидности (sweeps) во время Азиатской, Лондонской и Нью-Йоркской сессий.





Управление рисками и позициями:

• Защита капитала: Каждая открытая позиция защищена фиксированным Stop Loss сразу при исполнении ордера.

• Автоматическое сопровождение: Включает функцию автоматического перевода в безубыток (Break-Even) при достижении первых целей.

• Без рискованных методов: НЕ использует Мартингейл, Сеточные стратегии (Grid) или усреднение.





Параметры счета и капитала:

• Поддерживаемые активы: Специально оптимизирован для BTCUSD (Bitcoin), а также XAUUSD и основных валютных пар.

• Таймфреймы исполнения: Графики M1 и M5 (с учетом контекста H4/H1/M15).

• Требования к капиталу:

- Минимальный капитал: $250 USD (подходит для фиксированного лота 0.01)

- Рекомендуемый капитал: от $500 USD до $1,000 USD (обеспечивает запасы по марже и стабильность)

- Институциональный / Крупный капитал: Полностью масштабируем для счетов от $10,000+ USD и прохождения челленджей в Prop Firm.





Предупреждение о рисках: