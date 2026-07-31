Jml SMC Alpha
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- Версия: 1.1
- Активации: 5
Jml SMC Alpha – Мультитаймфреймовая система автоматической торговли
Jml SMC Alpha – это автоматический торговый робот (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный для структурированного входа в рынок на основе анализа тренда на нескольких таймфреймах, границ торговых сессий и ключевых структурных зон.
Стратегия и структура анализа:
Система работает по принципу нисходящего анализа (Top-Down):
• Анализ макро-тренда (H4): Определяет общее направление рынка на 4-часовом графике.
• Структурные зоны (H1 и M15): Находит структурные Order Block (OB) и Fair Value Gap (FVG), совпадающие с основным трендом.
• Подтверждение и вход (M5 и M1): Оценивает совпадение сигналов на M5, после чего переходит на M1 для точного входа в рынок и установки фиксированного Stop Loss.
• Динамика сессий: Отслеживает снятие ликвидности (sweeps) во время Азиатской, Лондонской и Нью-Йоркской сессий.
Управление рисками и позициями:
• Защита капитала: Каждая открытая позиция защищена фиксированным Stop Loss сразу при исполнении ордера.
• Автоматическое сопровождение: Включает функцию автоматического перевода в безубыток (Break-Even) при достижении первых целей.
• Без рискованных методов: НЕ использует Мартингейл, Сеточные стратегии (Grid) или усреднение.
Параметры счета и капитала:
• Поддерживаемые активы: Специально оптимизирован для BTCUSD (Bitcoin), а также XAUUSD и основных валютных пар.
• Таймфреймы исполнения: Графики M1 и M5 (с учетом контекста H4/H1/M15).
• Требования к капиталу:
- Минимальный капитал: $250 USD (подходит для фиксированного лота 0.01)
- Рекомендуемый капитал: от $500 USD до $1,000 USD (обеспечивает запасы по марже и стабильность)
- Институциональный / Крупный капитал: Полностью масштабируем для счетов от $10,000+ USD и прохождения челленджей в Prop Firm.
Предупреждение о рисках:
Торговля финансовыми инструментами, включая криптовалюты и маржинальные активы, сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Прошлые результаты торгового алгоритма не гарантируют будущих доходов. Перед запуском советника на реальном счете убедитесь, что вы полностью осознаете риски, и протестируйте настройки на демо-счете.