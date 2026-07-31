Jml SMC Alpha

Jml SMC Alpha – Мультитаймфреймовая система автоматической торговли

Jml SMC Alpha – это автоматический торговый робот (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный для структурированного входа в рынок на основе анализа тренда на нескольких таймфреймах, границ торговых сессий и ключевых структурных зон.

Стратегия и структура анализа:
Система работает по принципу нисходящего анализа (Top-Down):
• Анализ макро-тренда (H4): Определяет общее направление рынка на 4-часовом графике.
• Структурные зоны (H1 и M15): Находит структурные Order Block (OB) и Fair Value Gap (FVG), совпадающие с основным трендом.
• Подтверждение и вход (M5 и M1): Оценивает совпадение сигналов на M5, после чего переходит на M1 для точного входа в рынок и установки фиксированного Stop Loss.
• Динамика сессий: Отслеживает снятие ликвидности (sweeps) во время Азиатской, Лондонской и Нью-Йоркской сессий.

Управление рисками и позициями:
• Защита капитала: Каждая открытая позиция защищена фиксированным Stop Loss сразу при исполнении ордера.
• Автоматическое сопровождение: Включает функцию автоматического перевода в безубыток (Break-Even) при достижении первых целей.
• Без рискованных методов: НЕ использует Мартингейл, Сеточные стратегии (Grid) или усреднение.

Параметры счета и капитала:
• Поддерживаемые активы: Специально оптимизирован для BTCUSD (Bitcoin), а также XAUUSD и основных валютных пар.
• Таймфреймы исполнения: Графики M1 и M5 (с учетом контекста H4/H1/M15).
• Требования к капиталу:
  - Минимальный капитал: $250 USD (подходит для фиксированного лота 0.01)
  - Рекомендуемый капитал: от $500 USD до $1,000 USD (обеспечивает запасы по марже и стабильность)
  - Институциональный / Крупный капитал: Полностью масштабируем для счетов от $10,000+ USD и прохождения челленджей в Prop Firm.

Предупреждение о рисках:
Торговля финансовыми инструментами, включая криптовалюты и маржинальные активы, сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Прошлые результаты торгового алгоритма не гарантируют будущих доходов. Перед запуском советника на реальном счете убедитесь, что вы полностью осознаете риски, и протестируйте настройки на демо-счете.
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Tingting Yu
Эксперты
X Gold Nexus — AI-Powered Next-Generation Gold Trading Execution System X Gold Nexus is an advanced AI-powered quantitative trading execution system specifically engineered for the gold market (XAUUSD). By integrating cutting-edge artificial intelligence technologies, adaptive market analysis, dynamic risk management, and intelligent order execution algorithms, the system is designed to provide stable and disciplined trading performance across varying market conditions. During the special offer
Pepperstone HFT Gold
You Liang Tham
Эксперты
Quant Gold HFT Expert Advisor for XAUUSD on M15 timeframe. Main Features: ATR-based trailing stop and breakeven Daily Pivot levels filter Entry cooldown system Blocked hours during high volatility periods No martingale, no grid Backtest Results (Pepperstone, real tick data): 2 Years: Profit Factor 1.22, Max Drawdown 9.4% 1 Year: Profit Factor 1.27, Max Drawdown 9.2% 4 Months: Profit Factor 1.36 $500 account run on 0.01 lot The EA was tested on different time periods with stable results. Importa
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Эксперты
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA ВНИМАНИЕ: Советник оптимизирован Только для GOLD (XAUUSD) – тестируйте на других парах на свой страх и риск! (Минимальный капитал: $1000) Скачать готовые настройки можно по ссылке: Используйте эти настройки для XAUUSD: https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Профессиональная сеточная торговая система с расширенным управлением рисками Данный продвинутый советник использует двухнаправленную сеточную стратегию, о
Monarch Golden Sparrow
Ghayas Ul Haque Malik
Эксперты
️ REQUIRED SETTING: Optimized for XAUUSD 0.01 Lot Size. ATTENTION: This system is precision-tuned for XAUUSD (Gold)  on Exness  using a base entry of 0.01 lots . For maximum stability and account longevity, users must ensure their starting input is set to 0.01 unless using high-capital professional accounts. Monarch Golden Sparrow: The Gold Sovereign. Precision. Recovery. Power. THE ASSET: Gold (XAUUSD) is the king of volatility. It doesn't move; it strikes. To trade it, you don't need a basic
Saiko Scalper v5
Samir Saleh Mohammed Hassan
Эксперты
SAIKO Scalper is an advanced algorithmic trading robot designed to detect and exploit real market momentum using tick-level impulse analysis. Instead of relying only on traditional indicators, the robot monitors consecutive price movements in real time and enters trades when a strong directional impulse is detected. This approach allows SAIKO Scalper to capture fast market opportunities while avoiding many false signals caused by normal price fluctuations. The robot includes multiple layers of
PivotStorm
Li Yin Fang
Эксперты
PivotStorm - Adaptive XAUUSD Market Structure Breakout EA Professional Automated Trading System for MetaTrader 5 PivotStorm is a professional XAUUSD Expert Advisor designed for traders who prefer structured breakout trading based on confirmed market levels. The system combines market structure analysis, intelligent pending-order execution and multi-level risk management to provide a disciplined automated trading approach for the gold market. Unlike simple breakout robots that react to every pri
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