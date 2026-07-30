AllChartsSyncChangerPro
- 实用工具
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Hiroaki IharaI'm a trader from Japan, and the tools I create are born directly from my own trading experiences. If you've ever thought, "I wish this were more convenient" or "I need something to make this less stressful," my tools are for you. I prioritize practical functionality over flashy design, building
- 版本: 12.1
- 激活: 5
无论你是多周期分析派，还是只用一台显示器交易，这款工具都能派上用场。
把MT5变成分析指挥中心——图表同步与品种一键切换工具
每次切换策略都要一张一张手动改图表，是不是很麻烦？
货币对、指数、大宗商品的标签页太多，工作区乱糟糟的？
没有多台显示器，也想要接近多屏的分析效率？
如果这些场景你都很熟悉，All Charts Sync Changer Pro正是为解决这些问题而设计的实用型EA。它能把你花在图表操作上的时间和精力，还给真正重要的事——分析和决策。
频道功能：让工作区管理彻底井井有条
这款工具的核心是频道（Channel）系统，可以把图表按用途分成互不干扰的组，例如：
- 频道1：外汇主要货币对分组
- 频道2：日元交叉盘分组
- 频道3：股指与大宗商品分组
最多可设置10个独立的主图表。频道1的主图表只会同步分配到同一频道的子图表，不会影响其他频道。
也就是说，你终于可以按策略、按资产类别，把图表分得清清楚楚，互不干扰。
两种模式，操作都很简单
多图表同步模式
适合同时追踪多个策略或做相关性分析的交易者。给每个策略分配一个频道，各设一个主图表，点一下按钮，主图表本身以及所有关联的子图表就会一起切换。
不用再一个个翻找图表标签，省下的时间可以直接用来分析。
单图表切换模式
适合笔记本电脑或单显示器的交易环境。一个图表窗口就能在最多10个品种之间一键切换。
不需要堆叠更多标签页，指标和设置都保持原样，只需依次调出你关注的品种。
核心功能
- 一键切换整组图表：借助频道系统，主图表及其关联的所有子图表可瞬间一同切换。
- 周期各自保持不变：切换的只是品种，每张图表原本设置的周期不会被改变。可以同时保留日线图和1小时图做多周期分析，只切换品种，布局照样不受影响。
- 屏幕更清爽：减少图表标签页数量，即使屏幕空间有限也能保持清晰易读。
- 分析环境完整保留：切换品种不会影响图表上已设置的指标或参数。
- 品种管理简单直接：直接在EA参数里选择即可，无需新建图表或重新套用模板。
设置只需1分钟左右
不需要复杂的配置，只需三步：
- 设置主图表：在主图表上加载EA，将「Mode: True=Parent(親・ボタン表示) / False=Child(子・同期)」设为true，将「Sync Channel Number(同期チャネル番号)」设为频道编号（例如1），然后为各按钮分配需要显示的品种。
- 设置子图表：在需要同步的其他图表上加载EA，将「Mode: True=Parent(親・ボタン表示) / False=Child(子・同期)」设为false，并将「Sync Channel Number(同期チャネル番号)」设为与主图表相同的频道编号（例如1）。
- 选择按钮品种：通过「Button 1 Symbol」至「Button 10 Symbol」设置每个按钮对应显示的品种。
要点是：不同分组请使用不同的频道编号，只有编号相同的子图表才会联动。即使多个主图表使用相同编号，彼此之间也不会互相干扰。
设置到此就完成了，一套专业级的图表同步方案已经就绪。
- 此前提供的试用版因可能不符合MQL5 Market相关规定已下架，现改为提供1个月租赁方案供大家试用，欢迎先体验后再考虑正式购买。
- 重要提示：MT5「交易品种」窗口（市场报价）中未显示的品种无法被切换。请务必事先在品种列表中启用你要使用的品种。
细节之处见用心
- 不打扰的界面设计：按钮整齐排列在图表右上角，不会弹出独立窗口。搭配MT5自带的「图表右侧留白」功能，按钮也不会挡住K线。
- 覆盖品种广泛：可选品种多达70个，包括主要外汇货币对、黄金（XAUUSD）、日经225指数（JPN225）、标普500（US500）、原油（XTIUSD）、比特币（BTCUSD）等。
- 布局完全自定义：按钮的位置、大小、颜色、字体大小均可调整，打造符合自己交易习惯的界面。
- 自动识别经纪商后缀：诸如EURUSD.pro、GBPJPY_m这类带后缀的品种名，EA会自动识别并处理，无需手动调整。
这款工具适合谁
- 需要同时监控多个策略或资产类别的交易者
- 经常进行多周期分析的交易者
- 需要追踪多个货币对或商品之间相关性的交易者
- 使用笔记本电脑或单显示器、希望提高效率的交易者
- 希望按策略整理图表、专注力更集中的交易者
- 想尽可能减少图表操作繁琐步骤的交易者
省下找图表、重新打开、重新排列的时间，就等于把时间还给了分析本身。
让All Charts Sync Changer Pro为你分担日常的图表管理工作。
支持品种
外汇主要货币对：EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD
外汇交叉盘及新兴市场货币：AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, EURAUD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNOK, EURNZD, EURSEK, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, MXNJPY, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDSGD, SGDJPY, TRYJPY, USDCNH, USDMXN, USDNOK, USDSEK, USDSGD, USDTRY, USDZAR, ZARJPY
股指：AUS200, EU50, FRA40, GER40, HI50, HK50, JPN225, SPA35, UK100, US100, US30, US500
大宗商品与贵金属：NGAS, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XBRUSD, XPTUSD, XTIUSD
加密货币：ADAUSD, BCHUSD, BTCUSD, DOGEUSD, DOTUSD, ETHUSD, LINKUSD, LTCUSD, SOLUSD, XRPUSD
※后续会持续增加更多支持品种。
免责声明
在购买或使用本产品(以下简称"本工具")之前,请务必阅读以下免责声明,并在同意后方可使用。一旦使用本工具,即视为您已同意以下所有条款。
- 【非投资建议及不保证收益】本工具是旨在提升图表管理与分析效率的实用软件,不具备下单或自动交易功能,亦不保证未来的投资收益。有关投资的最终决策,请您本人自行判断并承担相应责任。
- 【因通信及运行环境导致的延迟与误操作】本工具的图表切换及同步功能,可能会因您所使用电脑的性能、内存容量、网络状况以及MT5服务器的连接状态而产生延迟。若在图表尚未完全切换完毕的状态下进行错误的下单或平仓等操作而导致损失,开发者概不负责。
- 【关于特殊品种名称及报价显示的免责声明】本工具搭载有可自动适应经纪商常见后缀(如EURUSD.pro等)的功能。但对于品种名称前附加字符串的前缀(如fx-EURUSD等),或完全不同的特殊品种名称(如XAUUSD与GOLD之间的差异),可能无法正常适应。此外,根据MT5的规格,若目标品种未显示在"市场报价"窗口中,同步功能将无法运作。因您所用账户特有的命名规则或环境设置不完善所导致的功能异常,开发者概不负责。
- 【与其他工具的冲突及干扰】若在您的MT5环境中同时使用其他EA(智能交易系统)、处理负荷较大的自定义指标或特殊脚本,可能导致运行不稳定或出现意外故障。对于与其他工具并用时的运行状况,恕无法提供保证。
- 【MT5平台更新所带来的影响】因MetaQuotes公司对MetaTrader 5(MT5)进行规格变更或版本更新,本工具的部分或全部功能未来可能会在未经事先通知的情况下无法使用。开发者将尽力应对相关更新,但无法保证功能可永久正常运作。
- 【按"现状"提供】本工具按"现状"提供。尽管开发者已进行充分的事前测试,但基于软件本身的特性,无法保证完全不存在潜在的错误或缺陷。
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