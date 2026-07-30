AllChartsSyncChangerPro

无论你是多周期分析派，还是只用一台显示器交易，这款工具都能派上用场。

把MT5变成分析指挥中心——图表同步与品种一键切换工具

每次切换策略都要一张一张手动改图表，是不是很麻烦？

货币对、指数、大宗商品的标签页太多，工作区乱糟糟的？

没有多台显示器，也想要接近多屏的分析效率？

如果这些场景你都很熟悉，All Charts Sync Changer Pro正是为解决这些问题而设计的实用型EA。它能把你花在图表操作上的时间和精力，还给真正重要的事——分析和决策。

频道功能：让工作区管理彻底井井有条

这款工具的核心是频道（Channel）系统，可以把图表按用途分成互不干扰的组，例如：

频道1： 外汇主要货币对分组

外汇主要货币对分组 频道2： 日元交叉盘分组

日元交叉盘分组 频道3：股指与大宗商品分组

最多可设置10个独立的主图表。频道1的主图表只会同步分配到同一频道的子图表，不会影响其他频道。

也就是说，你终于可以按策略、按资产类别，把图表分得清清楚楚，互不干扰。

两种模式，操作都很简单

多图表同步模式

适合同时追踪多个策略或做相关性分析的交易者。给每个策略分配一个频道，各设一个主图表，点一下按钮，主图表本身以及所有关联的子图表就会一起切换。

不用再一个个翻找图表标签，省下的时间可以直接用来分析。

单图表切换模式

适合笔记本电脑或单显示器的交易环境。一个图表窗口就能在最多10个品种之间一键切换。

不需要堆叠更多标签页，指标和设置都保持原样，只需依次调出你关注的品种。

核心功能

一键切换整组图表： 借助频道系统，主图表及其关联的所有子图表可瞬间一同切换。

借助频道系统，主图表及其关联的所有子图表可瞬间一同切换。 周期各自保持不变： 切换的只是品种，每张图表原本设置的周期不会被改变。可以同时保留日线图和1小时图做多周期分析，只切换品种，布局照样不受影响。

切换的只是品种，每张图表原本设置的周期不会被改变。可以同时保留日线图和1小时图做多周期分析，只切换品种，布局照样不受影响。 屏幕更清爽： 减少图表标签页数量，即使屏幕空间有限也能保持清晰易读。

减少图表标签页数量，即使屏幕空间有限也能保持清晰易读。 分析环境完整保留： 切换品种不会影响图表上已设置的指标或参数。

切换品种不会影响图表上已设置的指标或参数。 品种管理简单直接：直接在EA参数里选择即可，无需新建图表或重新套用模板。

设置只需1分钟左右

不需要复杂的配置，只需三步：

设置主图表： 在主图表上加载EA，将「Mode: True=Parent(親・ボタン表示) / False=Child(子・同期)」设为true，将「Sync Channel Number(同期チャネル番号)」设为频道编号（例如1），然后为各按钮分配需要显示的品种。

在主图表上加载EA，将「Mode: True=Parent(親・ボタン表示) / False=Child(子・同期)」设为true，将「Sync Channel Number(同期チャネル番号)」设为频道编号（例如1），然后为各按钮分配需要显示的品种。 设置子图表： 在需要同步的其他图表上加载EA，将「Mode: True=Parent(親・ボタン表示) / False=Child(子・同期)」设为false，并将「Sync Channel Number(同期チャネル番号)」设为与主图表 相同的频道编号 （例如1）。

在需要同步的其他图表上加载EA，将「Mode: True=Parent(親・ボタン表示) / False=Child(子・同期)」设为false，并将「Sync Channel Number(同期チャネル番号)」设为与主图表 （例如1）。 选择按钮品种：通过「Button 1 Symbol」至「Button 10 Symbol」设置每个按钮对应显示的品种。

要点是：不同分组请使用不同的频道编号，只有编号相同的子图表才会联动。即使多个主图表使用相同编号，彼此之间也不会互相干扰。

设置到此就完成了，一套专业级的图表同步方案已经就绪。

此前提供的试用版因可能不符合MQL5 Market相关规定已下架，现改为提供1个月租赁方案供大家试用，欢迎先体验后再考虑正式购买。

重要提示：MT5「交易品种」窗口（市场报价）中未显示的品种无法被切换。请务必事先在品种列表中启用你要使用的品种。

细节之处见用心

不打扰的界面设计： 按钮整齐排列在图表右上角，不会弹出独立窗口。搭配MT5自带的「图表右侧留白」功能，按钮也不会挡住K线。

按钮整齐排列在图表右上角，不会弹出独立窗口。搭配MT5自带的「图表右侧留白」功能，按钮也不会挡住K线。 覆盖品种广泛： 可选品种多达70个，包括主要外汇货币对、黄金（XAUUSD）、日经225指数（JPN225）、标普500（US500）、原油（XTIUSD）、比特币（BTCUSD）等。

可选品种多达70个，包括主要外汇货币对、黄金（XAUUSD）、日经225指数（JPN225）、标普500（US500）、原油（XTIUSD）、比特币（BTCUSD）等。 布局完全自定义： 按钮的位置、大小、颜色、字体大小均可调整，打造符合自己交易习惯的界面。

按钮的位置、大小、颜色、字体大小均可调整，打造符合自己交易习惯的界面。 自动识别经纪商后缀：诸如EURUSD.pro、GBPJPY_m这类带后缀的品种名，EA会自动识别并处理，无需手动调整。

这款工具适合谁

需要同时监控多个策略或资产类别的交易者

经常进行多周期分析的交易者

需要追踪多个货币对或商品之间相关性的交易者

使用笔记本电脑或单显示器、希望提高效率的交易者

希望按策略整理图表、专注力更集中的交易者

想尽可能减少图表操作繁琐步骤的交易者

省下找图表、重新打开、重新排列的时间，就等于把时间还给了分析本身。

让All Charts Sync Changer Pro为你分担日常的图表管理工作。

支持品种

外汇主要货币对：EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD 外汇交叉盘及新兴市场货币：AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, EURAUD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNOK, EURNZD, EURSEK, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, MXNJPY, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDSGD, SGDJPY, TRYJPY, USDCNH, USDMXN, USDNOK, USDSEK, USDSGD, USDTRY, USDZAR, ZARJPY 股指：AUS200, EU50, FRA40, GER40, HI50, HK50, JPN225, SPA35, UK100, US100, US30, US500 大宗商品与贵金属：NGAS, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XBRUSD, XPTUSD, XTIUSD 加密货币：ADAUSD, BCHUSD, BTCUSD, DOGEUSD, DOTUSD, ETHUSD, LINKUSD, LTCUSD, SOLUSD, XRPUSD ※后续会持续增加更多支持品种。