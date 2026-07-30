AllChartsSyncChangerPro
- Утилиты
-
Hiroaki IharaI'm a trader from Japan, and the tools I create are born directly from my own trading experiences. If you've ever thought, "I wish this were more convenient" or "I need something to make this less stressful," my tools are for you. I prioritize practical functionality over flashy design, building
- Версия: 12.1
- Активации: 5
Аналитик, работающий на нескольких таймфреймах, или трейдер с одним монитором — этот инструмент пригодится любому.
Превратите MT5 в аналитический командный центр: синхронизация графиков и мгновенное переключение символов
Устали каждый раз вручную переключать графики при смене стратегии?
Рабочее пространство превратилось в хаос из валютных пар, индексов и сырьевых товаров?
Хотите получить рабочее место уровня нескольких мониторов, даже если монитор всего один?
Если это про вас, All Charts Sync Changer Pro создан именно для решения этой проблемы. Инструмент избавляет от рутинного управления графиками, освобождая время для главного — анализа и принятия решений.
Каналы: полный контроль над рабочим пространством
В основе инструмента — система каналов. Она позволяет разделить графики на независимые группы. Например:
- Канал 1: основные валютные пары
- Канал 2: йеновые кросс-пары
- Канал 3: индексы и сырьевые товары
Можно настроить до 10 независимых родительских графиков. Родительский график на канале 1 синхронизирует только те дочерние графики, что назначены на тот же канал, и никак не влияет на остальные каналы.
Это значит, что графики наконец можно разложить по стратегиям или классам активов — чисто и без пересечений.
Два режима, оба предельно просты
Режим мультисинхронизации графиков
Подходит трейдерам, ведущим сразу несколько стратегий или отслеживающим корреляции. Назначьте канал каждой стратегии, настройте для неё родительский график — и одним кликом переключится как сам родительский график, так и все привязанные к нему дочерние.
Не нужно искать нужный график среди вкладок. Меньше времени на управление графиками — больше на сам анализ.
Режим одиночного переключателя
Идеален для ноутбука или одного монитора. Одно окно графика превращается в быстрый переключатель между 10 символами — всё одним кликом.
Не нужно плодить вкладки: индикаторы и настройки остаются на месте, пока вы перебираете список избранных инструментов.
Основные возможности
- Переключение группы одним кликом: система каналов позволяет одним нажатием переключить родительский график и все связанные с ним дочерние.
- Таймфрейм остаётся неизменным: меняется только символ — таймфрейм каждого графика сохраняется. Дневной график и часовой можно держать рядом для мультитаймфреймового анализа, меняя символ на обоих без потери настроек.
- Меньше беспорядка на экране: меньше вкладок — чище и понятнее рабочее пространство, особенно важно при ограниченном месте на экране.
- Аналитическая среда остаётся нетронутой: переключение символа никак не затрагивает индикаторы и настройки графика.
- Удобное управление списком символов: список меняется прямо в параметрах советника — не нужно создавать новые графики или заново применять шаблоны.
Настройка занимает около минуты
Никаких сложных настроек — всего три шага.
- Настройка родительского графика: примените советник к основному графику, установите «Mode: True=Parent(親・ボタン表示) / False=Child(子・同期)» в true, а «Sync Channel Number(同期チャネル番号)» — в номер канала (например, 1). Затем назначьте символы, которые должны отображаться на кнопках.
- Настройка дочерних графиков: примените советник к каждому графику, который нужно синхронизировать, установите «Mode: True=Parent(親・ボタン表示) / False=Child(子・同期)» в false, а «Sync Channel Number(同期チャネル番号)» — в тот же номер канала, что и у родителя (например, 1).
- Выбор символов для кнопок: параметры «Button 1 Symbol» – «Button 10 Symbol» определяют, какие символы появятся на кнопках.
Главное — присваивать каждой группе свой номер канала: синхронизируются только дочерние графики с одинаковым номером. При этом родительские графики никогда не влияют друг на друга, даже если у них совпадает номер канала.
На этом настройка завершена — профессиональная система синхронизации готова к работе.
- Пробная версия была снята с публикации из-за возможного несоответствия правилам MQL5 Market. Взамен мы предлагаем аренду на 1 месяц, чтобы вы могли протестировать инструмент перед покупкой.
- Важно: символы, не отображающиеся в окне «Обзор рынка» MT5, переключаться не будут. Перед использованием убедитесь, что нужный символ включён и виден в «Обзоре рынка».
Продуманные детали
- Ненавязчивый интерфейс: кнопки аккуратно расположены в правом верхнем углу графика, без отдельного окна. В сочетании со стандартной функцией MT5 «сдвиг графика от правого края» кнопки никогда не перекрывают свечи.
- Широкий выбор символов: доступно 70 инструментов, включая основные валютные пары, золото (XAUUSD), Nikkei 225 (JPN225), S&P 500 (US500), нефть (XTIUSD) и биткоин (BTCUSD).
- Полная настройка внешнего вида: положение, размер, цвет кнопок и размер шрифта можно подстроить под собственную торговую среду.
- Автоматическая нормализация символов: суффиксы брокера, такие как EURUSD.pro или GBPJPY_m, распознаются и обрабатываются автоматически — ручная настройка не требуется.
Кому подойдёт этот инструмент
- Трейдерам, отслеживающим несколько стратегий или классов активов одновременно
- Тем, кто регулярно проводит мультитаймфреймовый анализ
- Трейдерам, следящим за корреляциями валютных пар и товаров
- Пользователям ноутбуков и одного монитора, стремящимся использовать рабочее пространство по максимуму
- Тем, кто хочет разложить графики по стратегиям для более глубокой концентрации
- Всем, кто хочет избавиться от рутинных действий при работе с графиками
Каждая минута, не потраченная на поиск нужного графика и перестройку рабочего пространства, — это минута, возвращённая анализу.
Пусть AAll Charts Sync Changer Pro возьмёт на себя рутину управления графиками.
Поддерживаемые символы
Основные валютные пары: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD
Кросс-пары и экзотика: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, EURAUD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNOK, EURNZD, EURSEK, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, MXNJPY, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDSGD, SGDJPY, TRYJPY, USDCNH, USDMXN, USDNOK, USDSEK, USDSGD, USDTRY, USDZAR, ZARJPY
Индексы: AUS200, EU50, FRA40, GER40, HI50, HK50, JPN225, SPA35, UK100, US100, US30, US500
Сырьевые товары и металлы: NGAS, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XBRUSD, XPTUSD, XTIUSD
Криптовалюты: ADAUSD, BCHUSD, BTCUSD, DOGEUSD, DOTUSD, ETHUSD, LINKUSD, LTCUSD, SOLUSD, XRPUSD
*Список поддерживаемых символов будет пополняться.
Отказ от ответственности
Перед приобретением или использованием данного продукта (далее — «инструмент») обязательно ознакомьтесь со следующим отказом от ответственности и используйте инструмент только после согласия с его условиями. Используя данный инструмент, вы считаетесь согласившимся со всеми нижеперечисленными положениями.
- [Отсутствие инвестиционных консультаций и гарантий прибыли] Данный инструмент представляет собой программное обеспечение, предназначенное для упрощения управления графиками и их анализа. Он не содержит функций для размещения ордеров или автоматической торговли и не гарантирует получение прибыли в будущем. Все окончательные инвестиционные решения принимаются пользователем самостоятельно и под его собственную ответственность.
- [Задержки и ошибочные действия из-за связи или окружения] Функции переключения и синхронизации графиков данного инструмента могут работать с задержкой в зависимости от характеристик вашего ПК, объёма памяти, интернет-соединения и состояния подключения к серверу MT5. Разработчик не несёт ответственности за какие-либо убытки, возникшие в результате ошибочных ордеров или операций закрытия позиций, выполненных до полного переключения графика.
- [Отказ от ответственности в отношении особых названий символов и отображения котировок] Данный инструмент оснащён функцией автоматической адаптации к распространённым суффиксам, используемым брокерами (например, EURUSD.pro). Однако он может не поддерживать префиксы, добавляемые в начале названия символа (например, fx-EURUSD), а также полностью отличающиеся особые названия символов (например, различие между XAUUSD и GOLD). Кроме того, из-за особенностей платформы MT5 функция синхронизации не будет работать, если соответствующий символ не отображается в окне «Обзор рынка». Разработчик не несёт ответственности за сбои в работе, вызванные особыми правилами именования, принятыми у вашего брокера, или недостатками настройки среды.
- [Конфликты и взаимные помехи с другими инструментами] Если данный инструмент используется одновременно с другими советниками (EA), требовательными к ресурсам пользовательскими индикаторами или специальными скриптами в вашей среде MT5, может возникнуть нестабильная работа или непредвиденные сбои. Гарантия стабильной работы при совместном использовании с другими инструментами не предоставляется.
- [Влияние обновлений самой платформы MT5] В связи с изменениями спецификаций или обновлениями платформы MetaTrader 5 (MT5) со стороны компании MetaQuotes, в будущем часть или все функции данного инструмента могут стать недоступны без предварительного уведомления. Разработчик прилагает все усилия для соответствия таким обновлениям, однако не гарантирует постоянную работоспособность инструмента.
- [Поставка «как есть»] Данный инструмент предоставляется на условиях «как есть». Хотя разработчик проводит достаточное тестирование перед выпуском, это не гарантирует полное отсутствие потенциальных ошибок или недостатков, присущих программному обеспечению по своей природе.
- [Непредвиденное поведение из-за ошибок настройки] Разработчик не несёт ответственности за непредвиденное поведение инструмента и связанные с ним убытки, возникшие в результате ошибок пользователя при настройке параметров, включая дублирование номеров каналов или неверную настройку родительских и дочерних графиков.
- [Ограничение ответственности] В максимально допустимой законом степени разработчик не несёт ответственности за какие-либо прямые, косвенные, случайные, специальные или последующие убытки (включая упущенную выгоду, потерю данных или прерывание бизнеса), возникшие в результате использования данного инструмента или невозможности его использования.
- [Возврат средств, обмен и поддержка] В силу природы цифровых продуктов возврат и возмещение средств после покупки, как правило, не производятся ни по какой причине, включая сбои в работе, зависящие от индивидуальной среды пользователя. Кроме того, разработчик не обязан предоставлять бесплатную поддержку по индивидуальной настройке или устранению неполадок для конкретной среды пользователя.
- [Авторские права] Авторские права на данный инструмент принадлежат разработчику. Строго запрещаются обратная разработка (реверс-инжиниринг), анализ, модификация, повторное распространение, перепродажа, а также совместное использование несколькими лицами (нарушение условий лицензии). В случае обнаружения несанкционированного использования могут быть приняты юридические меры.
- [Отсутствие поддержки перехода между редакциями и обновлений] Данный инструмент предлагается в нескольких редакциях с различными функциями и характеристиками (например, стандартная, расширенная, профессиональная версии), однако в системе они рассматриваются как полностью независимые отдельные продукты. Таким образом, мы не предоставляем услугу перехода (апгрейда) с одной приобретённой редакции на другую посредством доплаты разницы в цене или автоматического обновления. Если вам потребуются функции другой редакции, необходимо будет совершить новую покупку, при этом возврат средств или зачёт стоимости уже приобретённого продукта не производится. Кроме того, даже в случае ошибочного приобретения редакции, отличной от предполагаемой, в силу природы цифровых продуктов обмен на другую редакцию или возврат средств не производится ни при каких обстоятельствах. Перед покупкой обязательно внимательно ознакомьтесь с характеристиками каждой редакции и сделайте свой выбор самостоятельно, под свою ответственность.