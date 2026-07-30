AllChartsSyncChangerPro

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  • Hiroaki Ihara
    Hiroaki Ihara

    Hiroaki Ihara

    I'm a trader from Japan, and the tools I create are born directly from my own trading experiences. If you've ever thought, "I wish this were more convenient" or "I need something to make this less stressful," my tools are for you. I prioritize practical functionality over flashy design, building
    1 тема
  • Версия: 12.1
  • Активации: 5

Аналитик, работающий на нескольких таймфреймах, или трейдер с одним монитором — этот инструмент пригодится любому.


Превратите MT5 в аналитический командный центр: синхронизация графиков и мгновенное переключение символов

Устали каждый раз вручную переключать графики при смене стратегии?

Рабочее пространство превратилось в хаос из валютных пар, индексов и сырьевых товаров?

Хотите получить рабочее место уровня нескольких мониторов, даже если монитор всего один?

Если это про вас, All Charts Sync Changer Pro создан именно для решения этой проблемы. Инструмент избавляет от рутинного управления графиками, освобождая время для главного — анализа и принятия решений.


Каналы: полный контроль над рабочим пространством

В основе инструмента — система каналов. Она позволяет разделить графики на независимые группы. Например:

  • Канал 1: основные валютные пары
  • Канал 2: йеновые кросс-пары
  • Канал 3: индексы и сырьевые товары

Можно настроить до 10 независимых родительских графиков. Родительский график на канале 1 синхронизирует только те дочерние графики, что назначены на тот же канал, и никак не влияет на остальные каналы.

Это значит, что графики наконец можно разложить по стратегиям или классам активов — чисто и без пересечений.


Два режима, оба предельно просты

Режим мультисинхронизации графиков

Подходит трейдерам, ведущим сразу несколько стратегий или отслеживающим корреляции. Назначьте канал каждой стратегии, настройте для неё родительский график — и одним кликом переключится как сам родительский график, так и все привязанные к нему дочерние.

Не нужно искать нужный график среди вкладок. Меньше времени на управление графиками — больше на сам анализ.

Режим одиночного переключателя

Идеален для ноутбука или одного монитора. Одно окно графика превращается в быстрый переключатель между 10 символами — всё одним кликом.

Не нужно плодить вкладки: индикаторы и настройки остаются на месте, пока вы перебираете список избранных инструментов.


Основные возможности

  • Переключение группы одним кликом: система каналов позволяет одним нажатием переключить родительский график и все связанные с ним дочерние.
  • Таймфрейм остаётся неизменным: меняется только символ — таймфрейм каждого графика сохраняется. Дневной график и часовой можно держать рядом для мультитаймфреймового анализа, меняя символ на обоих без потери настроек.
  • Меньше беспорядка на экране: меньше вкладок — чище и понятнее рабочее пространство, особенно важно при ограниченном месте на экране.
  • Аналитическая среда остаётся нетронутой: переключение символа никак не затрагивает индикаторы и настройки графика.
  • Удобное управление списком символов: список меняется прямо в параметрах советника — не нужно создавать новые графики или заново применять шаблоны.

Настройка занимает около минуты

Никаких сложных настроек — всего три шага.

  • Настройка родительского графика: примените советник к основному графику, установите «Mode: True=Parent(親・ボタン表示) / False=Child(子・同期)» в true, а «Sync Channel Number(同期チャネル番号)» — в номер канала (например, 1). Затем назначьте символы, которые должны отображаться на кнопках.
  • Настройка дочерних графиков: примените советник к каждому графику, который нужно синхронизировать, установите «Mode: True=Parent(親・ボタン表示) / False=Child(子・同期)» в false, а «Sync Channel Number(同期チャネル番号)» — в тот же номер канала, что и у родителя (например, 1).
  • Выбор символов для кнопок: параметры «Button 1 Symbol» – «Button 10 Symbol» определяют, какие символы появятся на кнопках.

Главное — присваивать каждой группе свой номер канала: синхронизируются только дочерние графики с одинаковым номером. При этом родительские графики никогда не влияют друг на друга, даже если у них совпадает номер канала.

На этом настройка завершена — профессиональная система синхронизации готова к работе.

  • Пробная версия была снята с публикации из-за возможного несоответствия правилам MQL5 Market. Взамен мы предлагаем аренду на 1 месяц, чтобы вы могли протестировать инструмент перед покупкой.
  • Важно: символы, не отображающиеся в окне «Обзор рынка» MT5, переключаться не будут. Перед использованием убедитесь, что нужный символ включён и виден в «Обзоре рынка».

Продуманные детали

  • Ненавязчивый интерфейс: кнопки аккуратно расположены в правом верхнем углу графика, без отдельного окна. В сочетании со стандартной функцией MT5 «сдвиг графика от правого края» кнопки никогда не перекрывают свечи.
  • Широкий выбор символов: доступно 70 инструментов, включая основные валютные пары, золото (XAUUSD), Nikkei 225 (JPN225), S&P 500 (US500), нефть (XTIUSD) и биткоин (BTCUSD).
  • Полная настройка внешнего вида: положение, размер, цвет кнопок и размер шрифта можно подстроить под собственную торговую среду.
  • Автоматическая нормализация символов: суффиксы брокера, такие как EURUSD.pro или GBPJPY_m, распознаются и обрабатываются автоматически — ручная настройка не требуется.

Кому подойдёт этот инструмент

  • Трейдерам, отслеживающим несколько стратегий или классов активов одновременно
  • Тем, кто регулярно проводит мультитаймфреймовый анализ
  • Трейдерам, следящим за корреляциями валютных пар и товаров
  • Пользователям ноутбуков и одного монитора, стремящимся использовать рабочее пространство по максимуму
  • Тем, кто хочет разложить графики по стратегиям для более глубокой концентрации
  • Всем, кто хочет избавиться от рутинных действий при работе с графиками

Каждая минута, не потраченная на поиск нужного графика и перестройку рабочего пространства, — это минута, возвращённая анализу.

Пусть AAll Charts Sync Changer Pro возьмёт на себя рутину управления графиками.


Поддерживаемые символы

Основные валютные пары: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD

Кросс-пары и экзотика: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, EURAUD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNOK, EURNZD, EURSEK, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, MXNJPY, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDSGD, SGDJPY, TRYJPY, USDCNH, USDMXN, USDNOK, USDSEK, USDSGD, USDTRY, USDZAR, ZARJPY

Индексы: AUS200, EU50, FRA40, GER40, HI50, HK50, JPN225, SPA35, UK100, US100, US30, US500

Сырьевые товары и металлы: NGAS, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XBRUSD, XPTUSD, XTIUSD

Криптовалюты: ADAUSD, BCHUSD, BTCUSD, DOGEUSD, DOTUSD, ETHUSD, LINKUSD, LTCUSD, SOLUSD, XRPUSD

*Список поддерживаемых символов будет пополняться.



Отказ от ответственности

Перед приобретением или использованием данного продукта (далее — «инструмент») обязательно ознакомьтесь со следующим отказом от ответственности и используйте инструмент только после согласия с его условиями. Используя данный инструмент, вы считаетесь согласившимся со всеми нижеперечисленными положениями.

  • [Отсутствие инвестиционных консультаций и гарантий прибыли] Данный инструмент представляет собой программное обеспечение, предназначенное для упрощения управления графиками и их анализа. Он не содержит функций для размещения ордеров или автоматической торговли и не гарантирует получение прибыли в будущем. Все окончательные инвестиционные решения принимаются пользователем самостоятельно и под его собственную ответственность.
  • [Задержки и ошибочные действия из-за связи или окружения] Функции переключения и синхронизации графиков данного инструмента могут работать с задержкой в зависимости от характеристик вашего ПК, объёма памяти, интернет-соединения и состояния подключения к серверу MT5. Разработчик не несёт ответственности за какие-либо убытки, возникшие в результате ошибочных ордеров или операций закрытия позиций, выполненных до полного переключения графика.
  • [Отказ от ответственности в отношении особых названий символов и отображения котировок] Данный инструмент оснащён функцией автоматической адаптации к распространённым суффиксам, используемым брокерами (например, EURUSD.pro). Однако он может не поддерживать префиксы, добавляемые в начале названия символа (например, fx-EURUSD), а также полностью отличающиеся особые названия символов (например, различие между XAUUSD и GOLD). Кроме того, из-за особенностей платформы MT5 функция синхронизации не будет работать, если соответствующий символ не отображается в окне «Обзор рынка». Разработчик не несёт ответственности за сбои в работе, вызванные особыми правилами именования, принятыми у вашего брокера, или недостатками настройки среды.
  • [Конфликты и взаимные помехи с другими инструментами] Если данный инструмент используется одновременно с другими советниками (EA), требовательными к ресурсам пользовательскими индикаторами или специальными скриптами в вашей среде MT5, может возникнуть нестабильная работа или непредвиденные сбои. Гарантия стабильной работы при совместном использовании с другими инструментами не предоставляется.
  • [Влияние обновлений самой платформы MT5] В связи с изменениями спецификаций или обновлениями платформы MetaTrader 5 (MT5) со стороны компании MetaQuotes, в будущем часть или все функции данного инструмента могут стать недоступны без предварительного уведомления. Разработчик прилагает все усилия для соответствия таким обновлениям, однако не гарантирует постоянную работоспособность инструмента.
  • [Поставка «как есть»] Данный инструмент предоставляется на условиях «как есть». Хотя разработчик проводит достаточное тестирование перед выпуском, это не гарантирует полное отсутствие потенциальных ошибок или недостатков, присущих программному обеспечению по своей природе.
  • [Непредвиденное поведение из-за ошибок настройки] Разработчик не несёт ответственности за непредвиденное поведение инструмента и связанные с ним убытки, возникшие в результате ошибок пользователя при настройке параметров, включая дублирование номеров каналов или неверную настройку родительских и дочерних графиков.
  • [Ограничение ответственности] В максимально допустимой законом степени разработчик не несёт ответственности за какие-либо прямые, косвенные, случайные, специальные или последующие убытки (включая упущенную выгоду, потерю данных или прерывание бизнеса), возникшие в результате использования данного инструмента или невозможности его использования.
  • [Возврат средств, обмен и поддержка] В силу природы цифровых продуктов возврат и возмещение средств после покупки, как правило, не производятся ни по какой причине, включая сбои в работе, зависящие от индивидуальной среды пользователя. Кроме того, разработчик не обязан предоставлять бесплатную поддержку по индивидуальной настройке или устранению неполадок для конкретной среды пользователя.
  • [Авторские права] Авторские права на данный инструмент принадлежат разработчику. Строго запрещаются обратная разработка (реверс-инжиниринг), анализ, модификация, повторное распространение, перепродажа, а также совместное использование несколькими лицами (нарушение условий лицензии). В случае обнаружения несанкционированного использования могут быть приняты юридические меры.
  • [Отсутствие поддержки перехода между редакциями и обновлений] Данный инструмент предлагается в нескольких редакциях с различными функциями и характеристиками (например, стандартная, расширенная, профессиональная версии), однако в системе они рассматриваются как полностью независимые отдельные продукты. Таким образом, мы не предоставляем услугу перехода (апгрейда) с одной приобретённой редакции на другую посредством доплаты разницы в цене или автоматического обновления. Если вам потребуются функции другой редакции, необходимо будет совершить новую покупку, при этом возврат средств или зачёт стоимости уже приобретённого продукта не производится. Кроме того, даже в случае ошибочного приобретения редакции, отличной от предполагаемой, в силу природы цифровых продуктов обмен на другую редакцию или возврат средств не производится ни при каких обстоятельствах. Перед покупкой обязательно внимательно ознакомьтесь с характеристиками каждой редакции и сделайте свой выбор самостоятельно, под свою ответственность.
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Premium Trade Manager - Торговая панель со встроенным коучем Premium Trade Manager помещает торгового коуча прямо в ваш график, а под ним работает полноценный движок исполнения. Настройте сделку так, как вы всегда это делаете, затем позвольте Max, вашему ИИ-наставнику по трейдингу, прочитать именно эту настройку с учётом вашего живого счёта и дать чёткое заключение до того, как вы входите: соответствует ли стоп дисциплинированному подходу, разумен ли риск, не выходит ли высоковолатильный релиз ч
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
Утилиты
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
Утилиты
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Утилиты
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
Утилиты
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
Утилиты
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Утилиты
"Trader Evolution" - Утилита, предназначенная для трейдеров, которые используют в своей работе волновой и технический анализ. Одна вкладка утилиты способна управлять капиталом и открывать ордера, а другая - помогать в построении волн Эллиотта, уровней поддержки и сопротивления, а также линий тренда. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Торговля в несколько кликов. В панели доступны немедленные и отложенные ордера 2. Управление капиталом
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (2)
Утилиты
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (9)
Утилиты
Custom Alerts: Контролируйте все рынки и не упустите ни одного сигнала Обзор Custom Alerts — это динамический инструмент для трейдеров, которые хотят отслеживать потенциальные торговые сигналы по множеству инструментов в одном месте. Он объединяет данные от наших флагманских индикаторов — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — и автоматически уведомляет вас о важных изменениях на рынке. Теперь инструмент поддерживает все классы активов, предлагаемые вашим брокером. Вы можете н
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.87 (31)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.92 (12)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Axiom Trade
Issam Kassas
Утилиты
This product was created for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. 50% OFF LAUNCH OFFER:  Axiom Trade is currently available for a $30 monthly rental or a $99 lifetime license. The lifetime price will increase to $199 after the next 30 purchases. Axiom Trade is a complete visual trading, risk-calculation, order-management, recovery, and Grid system designed to help traders prepare and control trades directly from one MetaTrader 5 chart. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom T
AZT Plocker
Ntobeko Zulu
Утилиты
The AZT Profit Locker is an advanced automated risk-management utility designed specifically for MetaTrader 5 (MT5) traders who want to remove emotional interference and protect their hard-earned profits. Traders aren't just fighting the Forex market, they're fighting their own biology. Fear, Greed and Anxiety lead to holding losers too long and cutting winners too early. The utility flips the script by removing emotion from risk management. Operating as a dedicated automated risk manager, this
BlueDigitsFx Command Center MT5
Ziggy Janssen
Утилиты
Official BlueDigitsFx Ecosystem Access Get infrastructure updates, workflow resources, product releases, and ecosystem access through the official BlueDigitsFx ecosystem. Telegram Ecosystem Website MT4 Version BlueDigitsFx Command Center — MT5 Trading Dashboard for Execution, Risk Management & Market Analysis BlueDigitsFx Command Center is a professional MT5 execution and workflow dashboard designed to help traders manage entries, risk, market direction, momentum, and session awareness from
Signal Trading View to MT5 Pro
Mirel Daniel Gheonu
4.5 (2)
Утилиты
Signal TradingView to MT5 Pro Automator Мгновенное профессиональное исполнение между TradingView и MetaTrader 5 Автоматизируйте свою торговую стратегию с помощью самого надежного моста связи между алертами TradingView и реальным исполнением в MT5. Разработанный для трейдеров, которым требуются скорость, гибкость и безупречное управление рисками, этот советник (Expert Advisor) превращает любое сообщение с алертом в точный рыночный или лимитный ордер. ПРЕИМУЩЕСТВА И СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ Универсальный д
AI Agents Supervisor
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
AI Agent Supervisor is NOT an Expert Advisor. AI Agent Supervisor   is a   multi-agent AI risk & portfolio supervisor   that watches every EA on your account and intervenes in real time.  WANT AN AI PORTFOLIO MANAGER WATCHING YOUR FLEET 24/7?   Run your fleet on the same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating unique data streams. The Supervisor r
Orderflow Footprint Futures Chart
Abdul Jalil
Утилиты
FUTURES ORDERFLOW FOOTPRINT CHART Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 1.01| Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization STRATEGY TESTER USERS - PLEASE SELECT EVERY REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROL
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (11)
Утилиты
Unlimited Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными удаленно друг от друга, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на неограниченное количество счетов-получателей, а один получатель также может копировать сделки неограниченного количества провайдеров. Пост
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