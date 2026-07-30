AllChartsSyncChangerPro

Аналитик, работающий на нескольких таймфреймах, или трейдер с одним монитором — этот инструмент пригодится любому.

Превратите MT5 в аналитический командный центр: синхронизация графиков и мгновенное переключение символов

Устали каждый раз вручную переключать графики при смене стратегии?

Рабочее пространство превратилось в хаос из валютных пар, индексов и сырьевых товаров?

Хотите получить рабочее место уровня нескольких мониторов, даже если монитор всего один?

Если это про вас, All Charts Sync Changer Pro создан именно для решения этой проблемы. Инструмент избавляет от рутинного управления графиками, освобождая время для главного — анализа и принятия решений.

Каналы: полный контроль над рабочим пространством

В основе инструмента — система каналов. Она позволяет разделить графики на независимые группы. Например:

Канал 1: основные валютные пары

основные валютные пары Канал 2: йеновые кросс-пары

йеновые кросс-пары Канал 3: индексы и сырьевые товары

Можно настроить до 10 независимых родительских графиков. Родительский график на канале 1 синхронизирует только те дочерние графики, что назначены на тот же канал, и никак не влияет на остальные каналы.

Это значит, что графики наконец можно разложить по стратегиям или классам активов — чисто и без пересечений.

Два режима, оба предельно просты

Режим мультисинхронизации графиков

Подходит трейдерам, ведущим сразу несколько стратегий или отслеживающим корреляции. Назначьте канал каждой стратегии, настройте для неё родительский график — и одним кликом переключится как сам родительский график, так и все привязанные к нему дочерние.

Не нужно искать нужный график среди вкладок. Меньше времени на управление графиками — больше на сам анализ.

Режим одиночного переключателя

Идеален для ноутбука или одного монитора. Одно окно графика превращается в быстрый переключатель между 10 символами — всё одним кликом.

Не нужно плодить вкладки: индикаторы и настройки остаются на месте, пока вы перебираете список избранных инструментов.

Основные возможности

Переключение группы одним кликом: система каналов позволяет одним нажатием переключить родительский график и все связанные с ним дочерние.

система каналов позволяет одним нажатием переключить родительский график и все связанные с ним дочерние. Таймфрейм остаётся неизменным: меняется только символ — таймфрейм каждого графика сохраняется. Дневной график и часовой можно держать рядом для мультитаймфреймового анализа, меняя символ на обоих без потери настроек.

меняется только символ — таймфрейм каждого графика сохраняется. Дневной график и часовой можно держать рядом для мультитаймфреймового анализа, меняя символ на обоих без потери настроек. Меньше беспорядка на экране: меньше вкладок — чище и понятнее рабочее пространство, особенно важно при ограниченном месте на экране.

меньше вкладок — чище и понятнее рабочее пространство, особенно важно при ограниченном месте на экране. Аналитическая среда остаётся нетронутой: переключение символа никак не затрагивает индикаторы и настройки графика.

переключение символа никак не затрагивает индикаторы и настройки графика. Удобное управление списком символов: список меняется прямо в параметрах советника — не нужно создавать новые графики или заново применять шаблоны.

Настройка занимает около минуты

Никаких сложных настроек — всего три шага.

Настройка родительского графика: примените советник к основному графику, установите «Mode: True=Parent(親・ボタン表示) / False=Child(子・同期)» в true, а «Sync Channel Number(同期チャネル番号)» — в номер канала (например, 1). Затем назначьте символы, которые должны отображаться на кнопках.

примените советник к основному графику, установите «Mode: True=Parent(親・ボタン表示) / False=Child(子・同期)» в true, а «Sync Channel Number(同期チャネル番号)» — в номер канала (например, 1). Затем назначьте символы, которые должны отображаться на кнопках. Настройка дочерних графиков: примените советник к каждому графику, который нужно синхронизировать, установите «Mode: True=Parent(親・ボタン表示) / False=Child(子・同期)» в false, а «Sync Channel Number(同期チャネル番号)» — в тот же номер канала , что и у родителя (например, 1).

примените советник к каждому графику, который нужно синхронизировать, установите «Mode: True=Parent(親・ボタン表示) / False=Child(子・同期)» в false, а «Sync Channel Number(同期チャネル番号)» — в , что и у родителя (например, 1). Выбор символов для кнопок: параметры «Button 1 Symbol» – «Button 10 Symbol» определяют, какие символы появятся на кнопках.

Главное — присваивать каждой группе свой номер канала: синхронизируются только дочерние графики с одинаковым номером. При этом родительские графики никогда не влияют друг на друга, даже если у них совпадает номер канала.

На этом настройка завершена — профессиональная система синхронизации готова к работе.

Пробная версия была снята с публикации из-за возможного несоответствия правилам MQL5 Market. Взамен мы предлагаем аренду на 1 месяц, чтобы вы могли протестировать инструмент перед покупкой.

Важно: символы, не отображающиеся в окне «Обзор рынка» MT5, переключаться не будут. Перед использованием убедитесь, что нужный символ включён и виден в «Обзоре рынка».

Продуманные детали

Ненавязчивый интерфейс: кнопки аккуратно расположены в правом верхнем углу графика, без отдельного окна. В сочетании со стандартной функцией MT5 «сдвиг графика от правого края» кнопки никогда не перекрывают свечи.

кнопки аккуратно расположены в правом верхнем углу графика, без отдельного окна. В сочетании со стандартной функцией MT5 «сдвиг графика от правого края» кнопки никогда не перекрывают свечи. Широкий выбор символов: доступно 70 инструментов, включая основные валютные пары, золото (XAUUSD), Nikkei 225 (JPN225), S&P 500 (US500), нефть (XTIUSD) и биткоин (BTCUSD).

доступно 70 инструментов, включая основные валютные пары, золото (XAUUSD), Nikkei 225 (JPN225), S&P 500 (US500), нефть (XTIUSD) и биткоин (BTCUSD). Полная настройка внешнего вида: положение, размер, цвет кнопок и размер шрифта можно подстроить под собственную торговую среду.

положение, размер, цвет кнопок и размер шрифта можно подстроить под собственную торговую среду. Автоматическая нормализация символов: суффиксы брокера, такие как EURUSD.pro или GBPJPY_m, распознаются и обрабатываются автоматически — ручная настройка не требуется.

Кому подойдёт этот инструмент

Трейдерам, отслеживающим несколько стратегий или классов активов одновременно

Тем, кто регулярно проводит мультитаймфреймовый анализ

Трейдерам, следящим за корреляциями валютных пар и товаров

Пользователям ноутбуков и одного монитора, стремящимся использовать рабочее пространство по максимуму

Тем, кто хочет разложить графики по стратегиям для более глубокой концентрации

Всем, кто хочет избавиться от рутинных действий при работе с графиками

Каждая минута, не потраченная на поиск нужного графика и перестройку рабочего пространства, — это минута, возвращённая анализу.

Пусть AAll Charts Sync Changer Pro возьмёт на себя рутину управления графиками.

Поддерживаемые символы

Основные валютные пары: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD Кросс-пары и экзотика: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, EURAUD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNOK, EURNZD, EURSEK, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, MXNJPY, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDSGD, SGDJPY, TRYJPY, USDCNH, USDMXN, USDNOK, USDSEK, USDSGD, USDTRY, USDZAR, ZARJPY Индексы: AUS200, EU50, FRA40, GER40, HI50, HK50, JPN225, SPA35, UK100, US100, US30, US500 Сырьевые товары и металлы: NGAS, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XBRUSD, XPTUSD, XTIUSD Криптовалюты: ADAUSD, BCHUSD, BTCUSD, DOGEUSD, DOTUSD, ETHUSD, LINKUSD, LTCUSD, SOLUSD, XRPUSD *Список поддерживаемых символов будет пополняться.