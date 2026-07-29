Divergence Screener
- 指标
-
Agus Santoso
- 版本: 1.0
- 激活: 5
背离筛选器 [tambangEA] 是一款多品种、多时间周期的分析仪表盘，旨在识别多个市场中的常规背离和隐藏背离，无需交易者手动打开和检查每个图表。
该指标将品种排列成行，时间周期排列成列。每个仪表盘单元格显示最新的背离分类、操作偏差、当前状态和信号时长。
点击任意仪表盘单元格即可将活动图表直接切换到相应的品种和时间周期，然后在价格图表和震荡指标窗口中查看完整的背离结构。
四种背离类型
看涨常规背离
价格形成更低的低点，而震荡指标形成更高的低点。
仪表盘解读：
买入反转
这种情况可能表明空头动能减弱，并可能出现上涨反转。
看跌常规背离
价格形成更高的高点，而震荡指标形成更低的高点。
仪表盘解读：
卖出反转
这种情况可能表明多头动能减弱，并可能出现下跌反转。
看涨隐藏背离
价格形成更高的低点，而震荡指标形成更低的低点。
仪表盘解读：
买入延续
这种情况可能支持已建立的上涨趋势的延续。
看跌隐藏背离
价格形成更低的高点，而震荡指标形成更高的高点。
仪表盘解读：
卖出延续
此情况可能支持已建立的下跌趋势的延续。
专业信号状态系统
仪表盘的每个单元格都显示背离类型及其当前生命周期状态。
有效
根据指标的失效规则，最新的背离仍然有效。
新
有效的背离出现时间不超过一根K线。
失效
价格已收于背离终点线，并朝失效方向移动。
失效信号仍作为历史参考可见，但不应将其视为有效设置。
等待信号
计算已完成，但当前没有可用的背离。
数据加载中
所选交易品种或时间周期的历史数据不足，或者终端仍在准备所需的数据序列。
颜色编码仪表盘
仪表盘采用直观的视觉分类系统：
绿色：有效的看涨背离。
红色：活跃的看跌背离。
紫色：背离失效或无效。
灰色：等待或数据加载状态。
金色边框：当前图表符号和时间周期。
仪表盘采用现代深色界面，颜色可配置，并使用专业的 Consolas 字体。
价格和震荡指标确认
选中仪表盘单元格后，指标会显示详细的背离几何图形。
价格图表
指标可以显示：
价格背离线。
看涨和看跌颜色分类。
常规背离和隐藏背离标签。
可配置的线条样式和宽度。
震荡指标窗口
震荡指标窗口显示：
选定的震荡指标序列。
匹配的震荡指标背离线。
枢轴点标签。
仪表盘分类的视觉确认。
标签约定：
D = 常规背离。
H = 隐藏背离。
八种内置震荡指标
可从八种内置震荡指标模型中选择：
RSI — 相对强弱指数
CCI — 商品通道指数
CMO — 钱德动量震荡指标
COG — 重心指标
MFI — 资金流量指数
ROC — 变化率指标
STOCH — 随机指标
WPR — 威廉指标（%R）
该指标还可以通过可配置的指标名称和缓冲区读取外部震荡指标。
三种趋势检测方法
之字形结构
利用背离枢轴点附近的市场结构：
HH 和 HL 代表看涨信号。
LL 和 LH 代表看跌信号。
移动平均线差值
利用背离枢轴点之间可配置的移动平均线序列的方向。
提供多种移动平均线 (MA) 计算模型，包括：
EMA
SMA
RMA
HMA
WMA
VWMA
SWMA
线性回归
中位数
动量
最高/最低序列
百分比排名
高/低中点
外部趋势
读取选定的外部指标缓冲区：
正值 = 上涨趋势。
负值 = 下跌趋势。
零值 = 中性趋势。