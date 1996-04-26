



DIVERGENCE SCREENER [tambangEA] — это многосимвольный и многовременной аналитический инструмент, предназначенный для выявления обычных и скрытых дивергенций на различных рынках без необходимости вручную открывать и проверять каждый график.





Индикатор организует символы в строки, а временные интервалы — в столбцы. В каждой ячейке панели отображается последняя классификация дивергенции, операционное смещение, текущий статус и возраст сигнала.





Щелкните любую ячейку панели, чтобы переключить активный график непосредственно на соответствующий символ и временной интервал, а затем просмотреть полную структуру дивергенции как на ценовом графике, так и в окне осциллятора.





Четыре классификации дивергенции

Бычья обычная дивергенция

Цена формирует более низкий минимум, а осциллятор — более высокий минимум.





Интерпретация на панели мониторинга:





РАЗВОРОТ НА ПОКУПКУ





Это условие может указывать на ослабление медвежьего импульса и возможность разворота вверх.





Медвежья обычная дивергенция

Цена формирует более высокий максимум, а осциллятор — более низкий максимум.





Интерпретация на панели мониторинга:





РАЗВОРОТ НА ПРОДАЖУ





Это условие может указывать на ослабление бычьего импульса и возможность разворота вниз.





Бычья скрытая дивергенция

Цена формирует более высокий минимум, а осциллятор — более низкий минимум.





Интерпретация на панели мониторинга:





ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОКУПКИ





Это условие может поддерживать продолжение устоявшегося бычьего тренда.





Медвежья скрытая дивергенция

Цена формирует более низкий максимум, а осциллятор — более высокий максимум.





Интерпретация панели мониторинга:





ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОДАЖИ





Это условие может поддерживать продолжение устоявшегося медвежьего тренда.





Профессиональная система статуса сигналов

В каждой ячейке панели мониторинга отображается как тип дивергенции, так и ее текущий статус жизненного цикла.





АКТИВНАЯ

Последняя дивергенция остается действительной в соответствии с правилом аннулирования индикатора.





НОВАЯ

Активная дивергенция существует не более одного бара.





ПРОБИТАЯ

Цена закрылась через конечную точку дивергенции в направлении аннулирования.





Пробитые сигналы остаются видимыми в историческом контексте, но их не следует рассматривать как активные сетапы.





СИГНАЛ ОЖИДАНИЯ

Расчет завершен, но в данный момент дивергенция недоступна.





ЗАГРУЗКА ДАННЫХ

Выбранный символ или таймфрейм еще не имеет достаточного количества исторических данных, или терминал все еще подготавливает необходимую серию.





Цветовая кодировка панели мониторинга

Панель мониторинга использует интуитивно понятную систему визуальной классификации:





Зеленый: Активная бычья дивергенция.

Красный: Активная медвежья дивергенция. Фиолетовый: Нарушенная или аннулированная дивергенция.

Серый: Состояние ожидания или загрузки данных.

Золотая рамка: Текущий символ графика и таймфрейм.

Панель управления использует современный темный интерфейс с настраиваемыми цветами и профессиональным шрифтом Consolas.





Подтверждение цены и осциллятора

При выборе ячейки панели управления индикатор отображает подробную геометрию дивергенции.





Ценовой график

Индикатор может отображать:





Линии ценовой дивергенции.

Цветовую классификацию бычьих и медвежьих трендов.

Метки обычной и скрытой дивергенции.

Настраиваемый стиль и ширину линии.

Окно осциллятора

Окно осциллятора отображает:





Выбранную серию осцилляторов.

Соответствующие линии дивергенции осцилляторов.

Метки опорных точек.

Визуальное подтверждение классификации панели управления.

Условные обозначения:





D = Обычная дивергенция.





H = Скрытая дивергенция.





Восемь встроенных осцилляторов

Выберите одну из восьми моделей внутренних осцилляторов:





RSI — Индекс относительной силы

CCI — Индекс товарного канала

CMO — Осциллятор импульса движения

COG — Центр тяжести

MFI — Индекс денежного потока

ROC — Темп изменения

STOCH — Стохастический осциллятор

WPR — Williams %R

Индикатор также может считывать данные с внешнего осциллятора через настраиваемое имя индикатора и буфер.





Три метода определения тренда

Зигзагообразная структура

Использует структуру рынка вокруг точек разворота дивергенции:





HH и HL как бычий контекст.

LL и LH как медвежий контекст.

Разница скользящих средних

Использует направление настраиваемой серии скользящих средних между точками разворота дивергенции.





Доступны несколько моделей расчета скользящих средних, включая:





EMA

SMA

RMA

HMA

WMA

VWMA

SWMA

Линейная регрессия

Медиана

Импульс

Наивысшие и низшие значения

Процентный ранг

Середина максимума/минимума

Внешний тренд

Считывает выбранный буфер внешнего индикатора:





Положительное значение = бычий тренд.

Отрицательное значение = медвежий тренд.

Ноль = нейтральный тренд.