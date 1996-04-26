Divergence Screener


DIVERGENCE SCREENER [tambangEA] — это многосимвольный и многовременной аналитический инструмент, предназначенный для выявления обычных и скрытых дивергенций на различных рынках без необходимости вручную открывать и проверять каждый график.

Индикатор организует символы в строки, а временные интервалы — в столбцы. В каждой ячейке панели отображается последняя классификация дивергенции, операционное смещение, текущий статус и возраст сигнала.

Щелкните любую ячейку панели, чтобы переключить активный график непосредственно на соответствующий символ и временной интервал, а затем просмотреть полную структуру дивергенции как на ценовом графике, так и в окне осциллятора.

Четыре классификации дивергенции
Бычья обычная дивергенция
Цена формирует более низкий минимум, а осциллятор — более высокий минимум.

Интерпретация на панели мониторинга:

РАЗВОРОТ НА ПОКУПКУ

Это условие может указывать на ослабление медвежьего импульса и возможность разворота вверх.

Медвежья обычная дивергенция
Цена формирует более высокий максимум, а осциллятор — более низкий максимум.

Интерпретация на панели мониторинга:

РАЗВОРОТ НА ПРОДАЖУ

Это условие может указывать на ослабление бычьего импульса и возможность разворота вниз.

Бычья скрытая дивергенция
Цена формирует более высокий минимум, а осциллятор — более низкий минимум.

Интерпретация на панели мониторинга:

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОКУПКИ

Это условие может поддерживать продолжение устоявшегося бычьего тренда.

Медвежья скрытая дивергенция
Цена формирует более низкий максимум, а осциллятор — более высокий максимум.

Интерпретация панели мониторинга:

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОДАЖИ

Это условие может поддерживать продолжение устоявшегося медвежьего тренда.

Профессиональная система статуса сигналов
В каждой ячейке панели мониторинга отображается как тип дивергенции, так и ее текущий статус жизненного цикла.

АКТИВНАЯ
Последняя дивергенция остается действительной в соответствии с правилом аннулирования индикатора.

НОВАЯ
Активная дивергенция существует не более одного бара.

ПРОБИТАЯ
Цена закрылась через конечную точку дивергенции в направлении аннулирования.

Пробитые сигналы остаются видимыми в историческом контексте, но их не следует рассматривать как активные сетапы.

СИГНАЛ ОЖИДАНИЯ
Расчет завершен, но в данный момент дивергенция недоступна.

ЗАГРУЗКА ДАННЫХ
Выбранный символ или таймфрейм еще не имеет достаточного количества исторических данных, или терминал все еще подготавливает необходимую серию.

Цветовая кодировка панели мониторинга
Панель мониторинга использует интуитивно понятную систему визуальной классификации:

Зеленый: Активная бычья дивергенция.
Красный: Активная медвежья дивергенция. Фиолетовый: Нарушенная или аннулированная дивергенция.
Серый: Состояние ожидания или загрузки данных.
Золотая рамка: Текущий символ графика и таймфрейм.
Панель управления использует современный темный интерфейс с настраиваемыми цветами и профессиональным шрифтом Consolas.

Подтверждение цены и осциллятора
При выборе ячейки панели управления индикатор отображает подробную геометрию дивергенции.

Ценовой график
Индикатор может отображать:

Линии ценовой дивергенции.
Цветовую классификацию бычьих и медвежьих трендов.
Метки обычной и скрытой дивергенции.
Настраиваемый стиль и ширину линии.
Окно осциллятора
Окно осциллятора отображает:

Выбранную серию осцилляторов.
Соответствующие линии дивергенции осцилляторов.
Метки опорных точек.
Визуальное подтверждение классификации панели управления.
Условные обозначения:

D = Обычная дивергенция.

H = Скрытая дивергенция.

Восемь встроенных осцилляторов
Выберите одну из восьми моделей внутренних осцилляторов:

RSI — Индекс относительной силы
CCI — Индекс товарного канала
CMO — Осциллятор импульса движения
COG — Центр тяжести
MFI — Индекс денежного потока
ROC — Темп изменения
STOCH — Стохастический осциллятор
WPR — Williams %R
Индикатор также может считывать данные с внешнего осциллятора через настраиваемое имя индикатора и буфер.

Три метода определения тренда
Зигзагообразная структура
Использует структуру рынка вокруг точек разворота дивергенции:

HH и HL как бычий контекст.
LL и LH как медвежий контекст.
Разница скользящих средних
Использует направление настраиваемой серии скользящих средних между точками разворота дивергенции.

Доступны несколько моделей расчета скользящих средних, включая:

EMA
SMA
RMA
HMA
WMA
VWMA
SWMA
Линейная регрессия
Медиана
Импульс
Наивысшие и низшие значения
Процентный ранг
Середина максимума/минимума
Внешний тренд
Считывает выбранный буфер внешнего индикатора:

Положительное значение = бычий тренд.
Отрицательное значение = медвежий тренд.
Ноль = нейтральный тренд.
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Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
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Agus Santoso
5 (1)
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Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
5 (1)
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Fast Scalper MT4
Agus Santoso
3.67 (3)
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Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707. Экспертный советник (EA) «Multi Pair Currency Strength Meter» — это продвинутый торговый инструмент, предназначенный для форекс-трейдеров, стремящихся оптимизировать свои торговые стратегии посредством комплексного анализа рынка и надежных методов управления рисками. Этот советник использует метод силы валюты, обеспечивая четкое представление относительной силы и слабости различны
Hedging Locking MT5
Agus Santoso
5 (2)
Эксперты
Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/99489 Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/99490 Hedging Locking — Многосимвольный хеджирующий сетевой советник Hedging Locking — это автоматизированная торговая система для MetaTrader 4/5, разработанная на основе концепции хеджированного входа + адаптивной блокировки/управления сеткой. Советник запускает цикл, одновременно открывая позиции на покупку и продажу по выбранным символам, а затем управляет риском, используя д
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Утилиты
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FREE
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
ТОРГОВЫЙ КОПИР - ПАРОЛЬ ИНВЕСТОРА - КОПИРОВАТЬ ТОРГОВЛЮ - КРОСС-ПЛАТФОРМА MT4 x MT5 Примечание. Вам понадобится «Mirror Copier Master» в основной учетной записи, за которой будет следовать клиентская учетная запись, и «Mirror Copier Client» в клиентской учетной записи, которая будет следовать за основной учетной записью. Блоги: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897. КАК ЭТО РАБОТАЕТ : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Версия МТ4 Мастер: https://www.mql5.com/en/market/produ
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Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
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Watermark MT5
Agus Santoso
Утилиты
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Agus Santoso
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FREE
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Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
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Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
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