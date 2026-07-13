Qubit Trade Manager Pro Trading Panel
- 实用工具
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- 版本: 3.31
- 更新: 8 八月 2026
Qubit Trade Manager — 高端品质的交易面板,完全属于您。
先定风险,再交易
- 六种手数计算模式: 余额百分比、净值百分比、可用保证金百分比、固定金额、按基准资金配手数、固定手数
- 下单前即可看到以金额显示的实时风险与回报
- 盈亏比与手数双向同步——修改其一,另一项自动重算
- 市价单、止损单、限价单,可选下单确认窗口
直接在图表上交易
- 画线模式: 在图表上拖动入场价、止损和止盈,每条线都带有清晰的价格标签
- TP1/TP2/TP3 分批止盈阶梯同样在图表上绘制和拖动——各级别始终保持逻辑顺序
- 通过图表下单组件执行;订单发出后画线自动清除,每笔交易都从干净的图表开始
出场全自动
- 自动分批平仓,三个级别,平仓百分比由您设定
- 自动保本,触发点数与偏移点数可调
- 七种移动止损模式,从经典步进到指标驱动
- 虚拟(隐藏)止损/止盈,由面板执行——如果您不想让经纪商看到您的价位
管理每一笔持仓
- 点击图表上的持仓标签,即出现 LIVE 止损/止盈线——拖动即可修改真实订单
- 每笔持仓在图表上都有实时盈亏标签
- 单笔独立设置: 每笔交易可运行各自的移动止损、保本与分批规则
- 一键批量操作: 按方向平仓、只平盈利单或亏损单、全部保本、全部平仓
为日常使用而生
- 深色与浅色主题,快捷键(B 买入、S 卖出、C 全部平仓、L 画线,可关闭)
- 设置跨会话保存;作用范围可按魔术号或本品种全部交易
- 干净卸载——图表上不留任何残留
说明
- 这是一款手动交易面板,不是自动化策略。它只在您的指令下、按您设定的规则开仓和管理交易。
- 需要开启算法交易。适用于任何品种和周期,支持对冲与净额账户。
设定风险,拖动价位,其余交给面板。
Excelente EA. O melhor que encontrei grátis.