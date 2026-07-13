Qubit Trade Manager Pro Trading Panel

5
  • Утилиты
  • Himanshu
    Himanshu

    Himanshu

    5 (1)
    Сооснователь @ Qubit Quant Global — мы создаём математически обоснованные торговые советники (EA) для MT5, разработанные на основе более 11 лет рыночных данных и более 20 000 протестированных сделок.Наш принцип — доказательства вместо обещаний: наши системы документируются публично — каждая сделка
    1 продукт 1 комментарий
  • Версия: 3.31
  • Обновлено: 8 августа 2026

Qubit Trade Manager — торговая панель премиум-класса, полностью ваша.

Сначала определите риск — потом торгуйте

  • Шесть режимов расчёта лота: % от баланса, % от средств, % от свободной маржи, фиксированная сумма, лот на базовую сумму, фиксированный лот
  • Риск и прибыль в деньгах ещё до нажатия кнопки
  • R:R и размер лота синхронизированы в обе стороны — измените одно, второе пересчитается
  • Рыночные, стоп- и лимит-ордера с опциональным окном подтверждения

Торгуйте прямо с графика

  • Режим линий: перетаскивайте вход, SL и TP на графике — на каждом уровне аккуратная ценовая метка
  • Лестница частичного закрытия TP1/TP2/TP3 также рисуется и перетаскивается на графике — уровни всегда сохраняют логический порядок
  • Исполнение через виджет на графике; после отправки ордера разметка убирается — каждая сделка начинается с чистого листа

Выходы на автопилоте

  • Автоматическое частичное закрытие на трёх уровнях с вашими процентами
  • Автоматический безубыток с триггером и отступом
  • Семь режимов трейлинг-стопа — от классического шагового до индикаторного
  • Виртуальные (скрытые) SL/TP, которые контролирует панель, если вы не хотите показывать уровни брокеру

Управляйте каждой открытой сделкой

  • Кликните по метке позиции на графике — появятся линии LIVE SL/TP: перетащите их, и реальная сделка будет изменена
  • Живые метки PnL на графике для каждой открытой позиции
  • Индивидуальные настройки для каждой сделки: свой трейлинг, безубыток и частичные закрытия
  • Массовые действия в один клик: закрыть по направлению, закрыть прибыльные или убыточные, безубыток для всех, закрыть всё

Создано для ежедневной работы

  • Тёмная и светлая темы, горячие клавиши (B — покупка, S — продажа, C — закрыть всё, L — линии; можно отключить)
  • Настройки сохраняются между сессиями; область действия — по магическому номеру или все сделки по символу
  • Чистое удаление — на графике ничего не остаётся

Примечания

  • Это панель для ручной торговли, а не автоматическая стратегия. Она открывает и сопровождает сделки только по вашей команде и по заданным вами правилам.
  • Требуется включённая алготорговля. Работает на любом символе и таймфрейме, на счетах хеджинг и неттинг.

Задайте риск. Перетащите уровни. Остальное сделает панель.


Отзывы 1
Adeni Ferreira
222
Adeni Ferreira 2026.07.14 17:14 
 

Excelente EA. O melhor que encontrei grátis.

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Equity Protect Pro: Ваш эксперт по комплексной защите счетов для спокойной торговли Если вы ищете такие функции, как защита счета, защита капитала, защита портфеля, защита мультистратегий, защита прибыли, сбор прибыли, безопасность торговли, программы контроля рисков, автоматический контроль рисков, автоматическая ликвидация, условная ликвидация, запланированная ликвидация, динамическая ликвидация, скользящий стоп-лосс, закрытие в один клик, ликвидация в один клик и восстановление в один клик,
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
Фильтр:
Adeni Ferreira
222
Adeni Ferreira 2026.07.14 17:14 
 

Excelente EA. O melhor que encontrei grátis.

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