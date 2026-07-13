Qubit Trade Manager Pro Trading Panel
- Утилиты
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HimanshuСооснователь @ Qubit Quant Global — мы создаём математически обоснованные торговые советники (EA) для MT5, разработанные на основе более 11 лет рыночных данных и более 20 000 протестированных сделок.Наш принцип — доказательства вместо обещаний: наши системы документируются публично — каждая сделка
- Версия: 3.31
- Обновлено: 8 августа 2026
Qubit Trade Manager — торговая панель премиум-класса, полностью ваша.
Сначала определите риск — потом торгуйте
- Шесть режимов расчёта лота: % от баланса, % от средств, % от свободной маржи, фиксированная сумма, лот на базовую сумму, фиксированный лот
- Риск и прибыль в деньгах ещё до нажатия кнопки
- R:R и размер лота синхронизированы в обе стороны — измените одно, второе пересчитается
- Рыночные, стоп- и лимит-ордера с опциональным окном подтверждения
Торгуйте прямо с графика
- Режим линий: перетаскивайте вход, SL и TP на графике — на каждом уровне аккуратная ценовая метка
- Лестница частичного закрытия TP1/TP2/TP3 также рисуется и перетаскивается на графике — уровни всегда сохраняют логический порядок
- Исполнение через виджет на графике; после отправки ордера разметка убирается — каждая сделка начинается с чистого листа
Выходы на автопилоте
- Автоматическое частичное закрытие на трёх уровнях с вашими процентами
- Автоматический безубыток с триггером и отступом
- Семь режимов трейлинг-стопа — от классического шагового до индикаторного
- Виртуальные (скрытые) SL/TP, которые контролирует панель, если вы не хотите показывать уровни брокеру
Управляйте каждой открытой сделкой
- Кликните по метке позиции на графике — появятся линии LIVE SL/TP: перетащите их, и реальная сделка будет изменена
- Живые метки PnL на графике для каждой открытой позиции
- Индивидуальные настройки для каждой сделки: свой трейлинг, безубыток и частичные закрытия
- Массовые действия в один клик: закрыть по направлению, закрыть прибыльные или убыточные, безубыток для всех, закрыть всё
Создано для ежедневной работы
- Тёмная и светлая темы, горячие клавиши (B — покупка, S — продажа, C — закрыть всё, L — линии; можно отключить)
- Настройки сохраняются между сессиями; область действия — по магическому номеру или все сделки по символу
- Чистое удаление — на графике ничего не остаётся
Примечания
- Это панель для ручной торговли, а не автоматическая стратегия. Она открывает и сопровождает сделки только по вашей команде и по заданным вами правилам.
- Требуется включённая алготорговля. Работает на любом символе и таймфрейме, на счетах хеджинг и неттинг.
Задайте риск. Перетащите уровни. Остальное сделает панель.
Excelente EA. O melhor que encontrei grátis.