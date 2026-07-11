Tendance Jour IA 3D

TENDANCEJOUR IA 3D





L'intelligence artificielle travaille pour vous TENDANCEJOUR IA 3D est un système de trading Forex professionnel (uniquement le Forex) facile à utiliser. L'indicateur fournit des signaux d'ACHAT et de VENTE chaque matin par une flèche qui indique le sens de la journée. L'indicateur est très facile à appliquer. Tout ce dont vous avez besoin est de le joindre à votre graphique sur H1 et de suivre des recommandations de trading simples. L'indicateur fait constamment son travail d'analyse de marché et de recherche des opportunités de trading. En d'autres termes, l'indicateur vous donne la meilleure recommandation de la journée.





Pour s'imposer sur les marchés modernes, il faut un outil capable de s'adapter en temps réel, de calculer des probabilités directionnelles pures et, surtout, de refuser le trading lorsque le chaos l'emporte. C'est précisément la mission de l'architecture algorithmique TendanceJour IA 3D .





UNE INGÉNIERIE ALGORITHMIQUE EN 3 DIMENSIONS

L'indicateur ne repose pas sur une simple formule figée. Il intègre un triple moteur mathématique exécuté nativement sur votre terminal :





-- Moteur IA 1 et 2 (Dual Neural Network) : Deux réseaux de neurones artificiels distincts travaillent en synergie.





-- Moteur 3 (Filtre Vectoriel Quantique 3D) : Un module exclusif d'analyse. En calculant la variance du prix en unité rapide face à la probabilité ATR globale, le filtre mesure la structure

du chaos. Si le marché est plat ou désordonné, l'algorithme rejette le bruit mathématique et verrouille le système en mode "NEUTRE".





Évaluation Hors-échantillon Réelle :

l'IA de TendanceJour isole sa zone d'apprentissage de sa zone de test (50 derniers jours). La statistique de réussite affichée sur votre écran est brute, transparente et mathématiquement rigoureuse.





UNE INTERFACE INSTITUTIONNELLE SUR VOS GRAPHIQUES

L'information est le pouvoir. L'indicateur synthétise des millions de points de données pour vous livrer une lecture instantanée chaque matin.





Une lecture ultra-simple de l'interface

Chaque matin, l'indicateur calcule un pourcentage de force directionnelle et trace une flèche claire :





0 % à 40 % 📉 : Signal VENTE (plus le chiffre est bas, plus la pression vendeuse est forte).





40 % à 60 % ⏸️ : Zone NEUTRE — Le marché est chaotique. L'indicateur vous protège et recommande de rester à l'écart.





60 % à 100 % 📈 : Signal ACHAT (plus le chiffre est haut, plus la force est puissante).





Astuce de configuration : clic droit rafraichissement au chargement de l'indicateur et a chaque ouverture de Mt4; attachez l'indicateur sur un graphique H1 Forex , ajoutez une Moyenne Mobile 50 ainsi que les Points Pivots .





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Avertissement : Le trading comporte des risques inhérents. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Utilisez la technologie de manière responsable.