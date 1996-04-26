Tendance Jour IA 3D

TENDANCEJOUR IA 3D 


L'intelligence artificielle travaille pour vous TENDANCEJOUR IA 3D est un système de trading Forex professionnel (uniquement le Forex) facile à utiliser. L'indicateur fournit des signaux d'ACHAT et de VENTE chaque matin par une flèche qui indique le sens de la journée. L'indicateur est très facile à appliquer. Tout ce dont vous avez besoin est de le joindre à votre graphique sur H1 et de suivre des recommandations de trading simples. L'indicateur fait constamment son travail d'analyse de marché et de recherche des opportunités de trading. En d'autres termes, l'indicateur vous donne la meilleure recommandation de la journée. 


Pour s'imposer sur les marchés modernes, il faut un outil capable de s'adapter en temps réel, de calculer des probabilités directionnelles pures et, surtout, de refuser le trading lorsque le chaos  l'emporte. C'est précisément la mission de l'architecture algorithmique TendanceJour IA 3D . 


UNE INGÉNIERIE ALGORITHMIQUE EN 3 DIMENSIONS


L'indicateur ne repose pas sur une simple formule figée. Il intègre un triple moteur mathématique exécuté nativement sur votre terminal :


-- Moteur IA 1 et 2 (Dual Neural Network) : Deux réseaux de neurones artificiels distincts travaillent en synergie. 


-- Moteur 3 (Filtre Vectoriel Quantique 3D) : Un module exclusif d'analyse. En calculant la variance du prix en unité rapide face à la probabilité ATR globale, le filtre mesure la structure

du chaos. Si le marché est plat ou désordonné, l'algorithme rejette le bruit mathématique et verrouille le système en mode "NEUTRE".


Évaluation Out-of-Sample Réelle : l'IA de TendanceJour isole sa zone d'apprentissage de sa zone de test (50 derniers jours). La statistique de réussite affichée sur votre écran est brute, transparente et mathématiquement rigoureuse.


UNE INTERFACE INSTITUTIONNELLE SUR VOS GRAPHIQUES

L'information est le pouvoir. L'indicateur synthétise des millions de points de données pour vous livrer une lecture instantanée chaque matin.


Une lecture ultra-simple de l'interface 


Chaque matin, l'indicateur calcule un pourcentage de force directionnelle et trace une flèche claire :


0 % à 40 % 📉 : Signal VENTE (plus le chiffre est bas, plus la pression vendeuse est forte).


40 % à 60 % ⏸️ : Zone NEUTRE — Le marché est chaotique. L'indicateur vous protège et recommande de rester à l'écart.


60 % à 100 % 📈 : Signal ACHAT (plus le chiffre est haut, plus la force est puissante).


Astuce de configuration : Attachez l'indicateur sur un graphique H1 Forex , ajoutez une Moyenne Mobile 50 ainsi que les Points Pivots .

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Avertissement : Le trading comporte des risques inhérents. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Utilisez la technologie de manière responsable.

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Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
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Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
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Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
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Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
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Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
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