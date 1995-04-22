Aurora Bitcoin Core
- 专家
-
- 版本: 1.40
智能交易系统（EA）是专为 MetaTrader 5 平台设计的自动化交易机器人。它专注于执行效率和严格的风险管理。
以下是其核心逻辑和功能的详细说明：
1. 核心策略：均值回归 (Mean Reversion)
该 EA 采用均值回归概念，即认为价格在向一个方向大幅波动后，最终会回到平均水平。
-
RSI (相对强弱指数) 指标： 用于检测超买或超卖状态。
-
当 RSI 低于 30 时，价格被视为“过低”（超卖）。
-
当 RSI 高于 70 时，价格被视为“过高”（超买）。
-
2. 动量过滤：趋势确认 (Momentum Filter)
为了避免在价格“崩盘”或不可阻挡的单边行情中持反向仓位，EA 配备了 200周期移动平均线 (MA 200)：
-
仅在多头趋势中做多： 只有当价格高于 MA 200 时才执行买入（Buy）。
-
仅在空头趋势中做空： 只有当价格低于 MA 200 时才执行卖出（Sell）。
-
目的： 确保只在大趋势允许的情况下进行“低买”或“高卖”。
3. 风险管理：资本保护 (Risk Management)
这是 Aurora Equinox EA 最关键的部分，专门用于解决之前遇到的“资金不足”或“交易量超限”的报错：
-
自动手数 (Auto-Lot)： EA 根据您的净值 (Equity) 自动计算手数。如果资金较少，它会自动调整到最小手数，防止保证金不足。
-
保证金验证： 在下单前，EA 会预先计算可用保证金。如果资金不足，EA 将停止交易，而不是强制下单导致失败。
-
自动止损 (SL) 与止盈 (TP)： 每笔交易都会立即设置止损和止盈保护（以点数计算）。
-
最大单一持仓 (Netting 账户兼容)： 遵循 Netting (净额) 账户规则，EA 在同一品种上仅持有一个头寸。在前一个交易关闭前，不会开启新交易。
4. 高级安全功能
-
移动止损 (Trailing Stop)： 该功能用于锁定利润。当价格向有利方向移动时，止损位会自动跟随。如果市场突然反转，您仍能以获利或保本状态离场。
-
价格与交易量标准化： 代码自动处理小数精度（例如：比特币 2 位小数 vs 欧元/美元 5 位小数），并严格遵守经纪商的最小/最大手数限制。
5. 使用建议
-
推荐品种： 针对 BTCUSD (比特币) 进行了优化，但在 XAUUSD (黄金)、EURUSD 和 GBPUSD 上表现同样出色。
-
时间周期： 建议使用 M15、M30 或 H1。在日线 (D1) 周期上，交易信号会非常少。
-
入金建议： 虽然有自动手数功能，但建议使用至少 100 美元（标准账户）或 10 美元（美分账户），以满足基本的保证金要求。
交易逻辑总结：
-
做多 (BUY)： (价格 > MA 200) + (RSI < 30) + (保证金充足)
-
做空 (SELL)： (价格 < MA 200) + (RSI > 70) + (保证金充足)