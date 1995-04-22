Aurora Bitcoin Core

智能交易系统（EA）是专为 MetaTrader 5 平台设计的自动化交易机器人。它专注于执行效率和严格的风险管理。

以下是其核心逻辑和功能的详细说明：

1. 核心策略：均值回归 (Mean Reversion)

该 EA 采用均值回归概念，即认为价格在向一个方向大幅波动后，最终会回到平均水平。

  • RSI (相对强弱指数) 指标： 用于检测超买超卖状态。

    • 当 RSI 低于 30 时，价格被视为“过低”（超卖）。

    • 当 RSI 高于 70 时，价格被视为“过高”（超买）。

2. 动量过滤：趋势确认 (Momentum Filter)

为了避免在价格“崩盘”或不可阻挡的单边行情中持反向仓位，EA 配备了 200周期移动平均线 (MA 200)

  • 仅在多头趋势中做多： 只有当价格高于 MA 200 时才执行买入（Buy）。

  • 仅在空头趋势中做空： 只有当价格低于 MA 200 时才执行卖出（Sell）。

  • 目的： 确保只在大趋势允许的情况下进行“低买”或“高卖”。

3. 风险管理：资本保护 (Risk Management)

这是 Aurora Equinox EA 最关键的部分，专门用于解决之前遇到的“资金不足”或“交易量超限”的报错：

  • 自动手数 (Auto-Lot)： EA 根据您的净值 (Equity) 自动计算手数。如果资金较少，它会自动调整到最小手数，防止保证金不足。

  • 保证金验证： 在下单前，EA 会预先计算可用保证金。如果资金不足，EA 将停止交易，而不是强制下单导致失败。

  • 自动止损 (SL) 与止盈 (TP)： 每笔交易都会立即设置止损和止盈保护（以点数计算）。

  • 最大单一持仓 (Netting 账户兼容)： 遵循 Netting (净额) 账户规则，EA 在同一品种上仅持有一个头寸。在前一个交易关闭前，不会开启新交易。

4. 高级安全功能

  • 移动止损 (Trailing Stop)： 该功能用于锁定利润。当价格向有利方向移动时，止损位会自动跟随。如果市场突然反转，您仍能以获利或保本状态离场。

  • 价格与交易量标准化： 代码自动处理小数精度（例如：比特币 2 位小数 vs 欧元/美元 5 位小数），并严格遵守经纪商的最小/最大手数限制。

5. 使用建议

  • 推荐品种： 针对 BTCUSD (比特币) 进行了优化，但在 XAUUSD (黄金)EURUSDGBPUSD 上表现同样出色。

  • 时间周期： 建议使用 M15、M30 或 H1。在日线 (D1) 周期上，交易信号会非常少。

  • 入金建议： 虽然有自动手数功能，但建议使用至少 100 美元（标准账户）或 10 美元（美分账户），以满足基本的保证金要求。

交易逻辑总结：

  • 做多 (BUY)： (价格 > MA 200) + (RSI < 30) + (保证金充足)

  • 做空 (SELL)： (价格 < MA 200) + (RSI > 70) + (保证金充足)


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2.55 (11)
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重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (132)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
作者的更多信息
Gold Block Sentinel
Twin Fitersya
专家
This Expert Advisor (EA), titled Gold Block Sentinel , is designed to trade based on Smart Money Concepts (SMC) , specifically focusing on the interaction between Order Blocks (OB) and Fair Value Gaps (FVG) . Here is a detailed breakdown of how the EA functions: 1. Core Trading Strategy The EA follows a three-step confirmation process before entering a trade: Market Structure Break (BOS): The EA monitors the price to see if it breaks the previous high (for Bullish) or previous low (for Bearish)
FREE
BTC Smart Buy Sell Stop
Twin Fitersya
专家
此 EA 是一款自动交易机器人，采用 突破陷阱 (Breakout Trap) 策略，并结合了 OCO (一通则撤，One-Cancels-Other) 订单管理系统。 核心逻辑与功能： 挂单陷阱 (Pending Order Trap)： EA 不会在当前价格直接入场，而是在当前市价的上方和下方分别设置 Buy Stop (限价买入) 和 Sell Stop (限价卖出) 挂单，像“陷阱”一样等待行情突破。 OCO 逻辑 (一通则撤)： 一旦其中一个挂单被触发并转为 持仓状态 ，EA 会立即 删除 另一侧的挂单。这确保了您在同一时间只有一个方向的交易，避免了不必要的风险敞口。 智能资金管理： 为了解决“余额不足 (Not enough money)”的问题，该 EA 加入了 自动手数 (Auto Lot) 功能。它会根据余额的风险百分比（如 1%）计算手数，并在下单前进行 保证金检查 ，确保账户能够承担该笔交易。 净持仓兼容性 (Netting)： 专为 MT5 Netting 账户设计，确保在 XAUUSD（黄金）、EURUSD 和 BTCUSD（比特币）等品种上的交易符合经纪商的
SMC Market Structure Pro
Twin Fitersya
专家
What is SMC Market Structure Pro? SMC Market Structure Pro is an automated trading Expert Advisor for MetaTrader 5 , developed based on Smart Money Concept (SMC) and market structure analysis . The EA is designed to help traders follow the natural flow of the market , focusing on price structure instead of indicators or lagging signals. How Does the EA Work? The EA analyzes market structure changes using pure price action: Detects higher highs & higher lows for bullish structure Detects l
FREE
Headging cc
Twin Fitersya
专家
Expert Advisor Description Market Safe Trend EA is a fully automated trading robot designed to trade Forex and Gold markets using a simple and robust trend-following strategy. The EA is developed with strict compliance to MQL5 Market rules and is optimized to pass Automatic Validation without errors . This Expert Advisor works on netting accounts , automatically adapts trading volume based on available margin, and applies broker-safe risk controls to ensure stable operation across different
FREE
RSI Reversal Pro
Twin Fitersya
专家
RSI 14 Expert Advisor – FINAL v1.31 RSI 14 Expert Advisor – FINAL v1.31 is a fully automated trading system for MetaTrader 5 (MT5) based on the classic Relative Strength Index (RSI) reversal strategy. This EA is designed to trade safely across Forex pairs, Gold (XAUUSD), and other CFDs , with built-in broker protection and risk management features. Trading Strategy Uses RSI period 14 as the main indicator BUY trades are opened when RSI reaches or falls below 30 (oversold condition) SELL t
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Buy stop hunter
Twin Fitersya
专家
THIS EA IS MADE FOR THE XAU/USD PAIR WITH A BUY STOP AND SELL STOP STRATEGY. WHEN EITHER THE BUY STOP OR SELL STOP PENDING ORDER IS TRIGGERED, THE OTHER PENDING ORDER WILL BE CANCELED. THIS EA IS VERY SUITABLE FOR YOU BECAUSE: 1. EXECUTES 1 POSITION (SINGLE ENTRY) 2. HAS A TRAILING STOP (SL+) FEATURE USEFUL FOR SECURING YOUR PROFITS 3. NOT MARTINGALE FEATURES INCLUDED IN THIS EA: - FIXED LOT - PENDING ORDER - STOP LOSS (POINT) - TAKE PROFIT (POINT) - TIME FRAME - TRAILING STOP GET THIS EA NO
Aurora Gold EA
Twin Fitersya
专家
Aurora Gold EA – Expert Advisor Description Aurora Gold EA is an automated trading system designed for the XAUUSD (Gold) market, focusing on stable risk management and consistent execution . This Expert Advisor automatically opens Buy and Sell positions based on predefined trading conditions and applies a dynamic auto lot calculation of 1% equity per trade . ️ Key Features Automatic Buy & Sell Execution Trades are opened automatically without manual intervention once market conditions are m
Aurora Quantum Gold
Twin Fitersya
专家
This Expert Advisor (EA), titled Aurora Quantum Gold, is a trend-following automated trading system designed for the MetaTrader 5 platform. It primarily utilizes a combination of Exponential Moving Averages (EMA) and the Relative Strength Index (RSI) to identify entry points, while incorporating strict risk management protocols. ### Core Trading Strategy The EA enters trades based on the interaction between price action, a trend filter, and momentum. Trend Filter (EMA 50): The EA uses a 50
PatternCore Expert
Twin Fitersya
专家
PatternCore Expert is a fully automated MetaTrader 5 Expert Advisor designed to trade based on price structure and chart pattern logic . The EA analyzes recent market highs and lows to identify potential trend continuation and reversal patterns , executing trades only when clear structure conditions are met. This Expert Advisor is suitable for traders who prefer price action–based strategies without relying on lagging indicators. ️ Trading Strategy Overview Pattern Structure Pro focuses on: Mar
Gold Recovery Master
Twin Fitersya
专家
Gold Recovery Master EA – Full Explanation Overview Gold Recovery Master is a fully automated Expert Advisor (EA) designed for MetaTrader 5. It uses a controlled recovery strategy combined with trend filtering to trade safely and efficiently, especially on XAUUSD and major Forex pairs. The EA applies a smart position management system, automatic lot calculation based on available free margin, and strict risk protection to prevent excessive drawdown. It is fully compliant with MQL5 Market require
Aurora Shield XAU
Twin Fitersya
专家
Aurora Shield v1.14 - Smart Recovery & Volatility Guard Aurora Shield is a high-performance Expert Advisor (EA) designed for the MT5 Netting environment. It focuses on precision execution, advanced trailing management, and robust capital protection. Unlike standard EAs, Aurora Shield is equipped with a Survival Mode engine that dynamically adjusts to your account's health, ensuring stability even in high-volatility markets like XAUUSD (Gold). Key Features: Smart Margin Allocation (Survival Mode)
Aurora Equinox XAU
Twin Fitersya
专家
Core Strategy The EA initiates a trade based on market momentum. If the market moves against the initial position, the EA enters Recovery Mode , placing a counter-trend pending order at a strategic distance. This creates a "Recovery Zone" where the EA manages lot sizes and trailing stops to exit the entire basket in profit as soon as the market trends in either direction. Key Features Smart Zone Recovery: Mathematically calculated entry points to ensure a safe exit from sideways or trending mark
Aurora Gold Engine
Twin Fitersya
实用工具
Utility Description: Auto TP & SL Manager for XAUUSD Overview The Auto TP & SL Utility is an automated Expert Advisor (EA) designed specifically for MetaTrader 5 (MT5). Its primary function is to monitor your open positions in real-time and automatically apply Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels if they are missing. This is particularly crucial for volatile assets like XAUUSD (Gold) , where price swings occur rapidly. Key Features Instant Protection: Automatically detects any manual or EA
Aurora Equinox Utilities
Twin Fitersya
实用工具
Aurora Equinox Utilities is a specialized management tool designed for the MetaTrader 5 (MT5) platform, specifically optimized for XAUUSD (Gold) trading. Unlike a standard trading bot that enters positions, this Expert Advisor (EA) acts as a dynamic risk management assistant, focusing on capital protection and profit maximization through an automated Trailing Stop strategy. Key Features Automated Trailing Stop: Once a trade reaches a specific profit threshold ( Trailing Start ), the bot automati
Aurora Pulse Stop
Twin Fitersya
专家
AURORA PULSE STOP is an automated trading system developed for MetaTrader 5 (MT5) , specifically optimized for Netting accounts. Its core strategy is designed to "hunt" price breakouts by placing Buy Stop pending orders at a specific distance from the current market price. 1. Core Trading Strategy The EA follows a Trend-Following/Breakout logic: Order Type: It strictly uses Buy Stop orders. It anticipates that if the price reaches a certain high, it will continue to move upward. Execution Trigge
Aurora Scalper
Twin Fitersya
专家
is an automated trading system (Expert Advisor) specifically designed for the MetaTrader 5 (MT5) platform. It combines an Aggressive Scalping technique with a Smart Safety Filter system to protect your account from high-risk exposure and Margin Calls. 1. Core Strategy: Multi-Layer Scalping Unlike standard EAs that open a single trade, this EA is engineered to open up to 10 positions (layers) simultaneously when a signal is triggered. Tight Take Profit (TP): Targets a quick 10 pips . It is design
Aurora Trend Grid
Twin Fitersya
专家
Aurora Trend Grid MT5 – The Elite Trend-Following Intelligence Aurora Trend Grid is a premium, high-performance Expert Advisor specifically engineered for XAUUSD (Gold) and major currency pairs like EURUSD . Moving away from traditional, high-risk "blind" grid systems, Aurora utilizes the Elite Trend-Following Grid logic—a sophisticated approach that combines the precision of trend analysis with the efficiency of smart averaging. Core Strategy: The "Smart-Patience" Logic Most grid EAs fail becau
BTC Sharp Shooter
Twin Fitersya
专家
Account Type: Netting & Hedging Instruments: BTCUSD, XAUUSD (Gold), and Major Forex Pairs (EURUSD, GBPUSD) Strategy Overview BTC Sharp Shooter is an automated trading system based on a Trend Following strategy. It combines the precision of Moving Average crossovers with volatility filtering through the Average Directional Index (ADX). The EA is designed to enter the market only when a trend is confirmed and possesses sufficient momentum, effectively minimizing the risk of being caught in consoli
Aurora Recovery Gold Pro
Twin Fitersya
专家
Aurora Recovery Netting is a premium-grade, fully automated trading system (Expert Advisor) engineered specifically to extract profits from high-liquidity and highly volatile assets, with a primary focus on Gold (XAUUSD) and EURUSD . Powered by our latest production engine, this EA is strictly compliant with the rigorous demands of both Netting and Hedging account types. It offers a plug-and-play automation solution perfect for personal capital management as well as passing institutional Prop Fi
Aurora Quantum Killer
Twin Fitersya
专家
Entry System (Price Action Breakout): The EA does not use lagging indicators; instead, it utilizes pure price action at the opening of a new bar by placing two pending orders simultaneously ( Buy Stop & Sell Stop ) at a specified distance ( DistancePoints ) . Position Management: Features a OneTradeOnly function. If one pending order is triggered into an active position, the opposite pending order is instantly deleted to maintain a maximum of 1 open position . Recovery System (Martingale): If t
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