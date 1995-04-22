Aurora Bitcoin Core

智能交易系统（EA）是专为 MetaTrader 5 平台设计的自动化交易机器人。它专注于执行效率和严格的风险管理。

以下是其核心逻辑和功能的详细说明：

1. 核心策略：均值回归 (Mean Reversion)

该 EA 采用均值回归概念，即认为价格在向一个方向大幅波动后，最终会回到平均水平。

RSI (相对强弱指数) 指标： 用于检测 超买 或 超卖 状态。 当 RSI 低于 30 时，价格被视为“过低”（超卖）。 当 RSI 高于 70 时，价格被视为“过高”（超买）。



2. 动量过滤：趋势确认 (Momentum Filter)

为了避免在价格“崩盘”或不可阻挡的单边行情中持反向仓位，EA 配备了 200周期移动平均线 (MA 200)：

仅在多头趋势中做多： 只有当价格高于 MA 200 时才执行买入（Buy）。

仅在空头趋势中做空： 只有当价格低于 MA 200 时才执行卖出（Sell）。

目的： 确保只在大趋势允许的情况下进行“低买”或“高卖”。

3. 风险管理：资本保护 (Risk Management)

这是 Aurora Equinox EA 最关键的部分，专门用于解决之前遇到的“资金不足”或“交易量超限”的报错：

自动手数 (Auto-Lot)： EA 根据您的 净值 (Equity) 自动计算手数。如果资金较少，它会自动调整到最小手数，防止保证金不足。

保证金验证： 在下单前，EA 会预先计算可用保证金。如果资金不足，EA 将停止交易，而不是强制下单导致失败。

自动止损 (SL) 与止盈 (TP)： 每笔交易都会立即设置止损和止盈保护（以点数计算）。

最大单一持仓 (Netting 账户兼容)： 遵循 Netting (净额) 账户规则，EA 在同一品种上仅持有一个头寸。在前一个交易关闭前，不会开启新交易。

4. 高级安全功能

移动止损 (Trailing Stop)： 该功能用于锁定利润。当价格向有利方向移动时，止损位会自动跟随。如果市场突然反转，您仍能以获利或保本状态离场。

价格与交易量标准化： 代码自动处理小数精度（例如：比特币 2 位小数 vs 欧元/美元 5 位小数），并严格遵守经纪商的最小/最大手数限制。

5. 使用建议

推荐品种： 针对 BTCUSD (比特币) 进行了优化，但在 XAUUSD (黄金) 、 EURUSD 和 GBPUSD 上表现同样出色。

时间周期： 建议使用 M15、M30 或 H1 。在日线 (D1) 周期上，交易信号会非常少。

入金建议： 虽然有自动手数功能，但建议使用至少 100 美元（标准账户）或 10 美元（美分账户），以满足基本的保证金要求。

交易逻辑总结：