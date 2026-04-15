Entry Point MT5

这 入口点 指标是 专业信号仪表盘 它结合了多达三个时间框架内的多个技术指标，生成一个单一的指标。 整合入场信号。交易者无需分别在不同的窗口中查看移动平均线、CCI、RSI、随机指标、比尔·威廉姆斯加速器和成交量分析，即可在一个窗口中查看所有这些指标。 直观的可视化面板。系统独立分析每个时间段，然后应用 加权投票 根据您选择的优先级，生成清晰的 买入、卖出或强烈买入/卖出信号 当各项指标一致时。 18 种仪表盘颜色主题 通过可调节的缩放功能，显示屏能够适应任何交易设置，同时保持界面简洁易读。





核心功能



该指标最多可处理三个用户选择的时间周期（默认为 M1、M5 和 M15），并使用一系列成熟的工具对每个周期进行分析。 趋势方向，它最多使用五个 移动平均周期 （默认值为 5、8、13、21、34），您可以选择使用 SMA 或其他方法。 动量振荡器 – CCI（周期 14，阈值 ±100）、RSI（周期 9，水平 70/30）和随机指标（%K 14，%D 3，减速 3，水平 80/20）– 用于识别超买或超卖情况。 比尔·威廉姆斯加速器 增加了一些动量变化，而 音量模块 它将当前成交量与回溯期内的成交量进行比较，并突出显示买方或卖方何时占据主导地位（阈值分别为 55% 和 65%）。每个指标都会对其时间范围内的看涨或看跌倾向进行投票，并将投票结果合并。 可自定义重量 （TFWeight1、TFWeight2、TFWeight3）。当加权协议满足 高度共识比率 （默认值 0.85） 强平均百分比阈值 （默认值为 80%），仪表板显示 强烈推荐买入 或者 强烈卖出 否则，当简单多数同意时，会显示正常信号。





主要特点



多指标综合： 将移动平均线、CCI、RSI、随机指标、比尔·威廉姆斯加速器和成交量整合到一个仪表板中，无需再在图表或指标窗口之间切换。

将移动平均线、CCI、RSI、随机指标、比尔·威廉姆斯加速器和成交量整合到一个仪表板中，无需再在图表或指标窗口之间切换。 灵活的时间框架配置： 从任意周期（M1 到 MN）中选择 1 到 3 个时间框架，以匹配您的交易风格，从超短线交易到波段交易。

从任意周期（M1 到 MN）中选择 1 到 3 个时间框架，以匹配您的交易风格，从超短线交易到波段交易。 加权投票系统： 使用投票权重（默认 TF1=1，TF2=2，TF3=3）赋予较长的时间范围更高的重要性，以便大局具有更大的影响力。

使用投票权重（默认 TF1=1，TF2=2，TF3=3）赋予较长的时间范围更高的重要性，以便大局具有更大的影响力。 强信号检测： 当加权一致性和平均百分比超过用户定义的阈值时，自动标记高置信度设置。

当加权一致性和平均百分比超过用户定义的阈值时，自动标记高置信度设置。 成交量主导性分析： 比较回溯期（默认 20 个交易日）内多头与空头的成交量，以确认买入或卖出压力是否真正支持该信号。

比较回溯期（默认 20 个交易日）内多头与空头的成交量，以确认买入或卖出压力是否真正支持该信号。 可自定义的仪表盘： 18 种颜色主题、可调节大小，以及可选的单独指标读数显示，让您完全掌控所看到的内容。

18 种颜色主题、可调节大小，以及可选的单独指标读数显示，让您完全掌控所看到的内容。 警报系统：当出现正常或强烈的买入/卖出信号时，接收弹出窗口、手机或电子邮件通知。



实际交易应用



该指标支持多种有效的交易策略。 多时间框架融合交易者 等待三个时间框架都一致的强烈买入/卖出信号，过滤掉低概率的交易机会。 潮流追随者 可以为较长的时间框架分配更高的权重（例如，TFWeight3 代表 H1），并且只有当较高时间框架的偏差与较低时间框架的正常或强信号一致时才进入。 黄牛党 可以关注 M1 和 M5 信号，同时检查 M15 投票结果作为快速情绪过滤器。 突破交易员 使用成交量模块来确认突破是否由真实的买卖压力支撑。仪表盘还可以用作…… 第二意见 对于希望将自己的分析与系统化的、基于规则的投票进行交叉验证的手动交易者而言。



非常适合



需要清晰、直观的入场信号，而又不想同时学习多个指标的 新手交易者 。

。 短线交易者和日内交易者 寻求在短时间内获得快速、可靠的交易机会。

寻求在短时间内获得快速、可靠的交易机会。 移动平均线爱好者， 他们依靠多个移动平均线周期来判断趋势方向。

他们依靠多个移动平均线周期来判断趋势方向。 多时间框架交易者 希望将短期入场与长期偏好相结合。

希望将短期入场与长期偏好相结合。 信号过滤器 旨在寻找一种客观的方法来验证或拒绝潜在的交易。

旨在寻找一种客观的方法来验证或拒绝潜在的交易。 关注成交量的交易者 ，希望确认价格走势是否由真正的多头或空头力量主导。

，希望确认价格走势是否由真正的多头或空头力量主导。 系统性交易者更倾向于采用基于规则的投票机制，而不是主观分析。



最佳配置



该指标适用于任何情况 外汇货币对、商品（例如 XAUUSD）、指数或加密货币 – “点差为 1 的交易品种”参数会自动调整 BTC、黄金和 US30 等交易品种的点差值。 短线交易时，可以尝试使用 M1/M5/M15 模式，并设置正常的投票阈值和较低的强共识比率。 日内交易中，使用 M15/H1/H4 图表，并提高较长时间框架的权重，有助于过滤噪音。 波段交易，使用 H1/H4/D1 图表并结合强烈的信号，才能确保捕捉到重大行情。务必在模拟账户中测试不同的组合，找到最适合您风险承受能力和交易时间的方案。



最后说明



这 入口点 它不预测未来价格，但提供了一种 结构化的、多视角的视角 该仪表盘基于六种广泛使用的技术指标，分析当前市场状况。通过整合不同时间框架和指标的投票结果，它能帮助交易者做出更稳定、更理性的决策。请将此仪表盘作为指导，配合适当的风险管理措施，设置止损点，确定仓位规模，切勿单独依赖任何单一指标。