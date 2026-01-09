KT Drawing Tool

KT Drawing Tool - 专业级磁吸画线辅助 & 多周期自动配色

告别手动“对不准”的烦恼！这是每一位裸K交易员必备的画线神器。

KT Drawing Tool 不仅仅是一个画线工具，它是您的图表分析助手。它完美解决了 MT4 原生画线工具精度差、操作繁琐的问题，专为注重 价格行为 (Price Action)智能资金 (Smart Money Concepts) 的交易员打造。

🔥 核心功能亮点

1. 🧲 OHLC 磁吸技术 (Magnetic Snapping) 这是本工具最强大的功能。您不再需要眯着眼睛去对齐 K 线的最高点或最低点。

  • 只需在 K 线附近轻轻一点，工具会自动计算并吸附到最近的 开盘(Open)、最高(High)、最低(Low) 或 收盘(Close) 价格。

  • 精准无误：确保您画出的支撑/阻力位是 100% 精确的市场价格，这对通过“点数”计算止损和盈亏至关重要。

2. 🎨 多周期自动配色 (Smart Multi-Timeframe Coloring) 做多周期分析（Top-Down Analysis）时，常常分不清这根线是 H4 的阻力还是 M15 的阻力？

  • 本工具会根据您当前的图表周期，自动切换线条颜色

  • H1 = 蓝色, H4 = 橙色, D1 = 红色... (颜色可自定义)。

  • 让您的图表层次分明，一眼识别关键级别的权重。

3. ⚡ 一键快捷面板

  • 画水平线 (H)：绘制无限延伸的水平线，标记关键价位。

  • 画射线 (R)：绘制从历史 K 线连接到当前 K 线的“定长水平线段”，保持图表右侧整洁，不干扰未来走势。

4. ✅ 视觉与听觉反馈

  • 自动标记：画线成功时，会在目标 K 线上自动打上一个✅标记（阳线在下，阴线在上），确认吸附成功。

  • 音效提示：操作完成会有清脆的提示音，提升交互体验。

🛠️ 参数设置 (Inputs)

  • ColorHLine: 默认水平线颜色。

  • ColorRay: 默认射线颜色。

  • LineWidth: 线条宽度。

  • Color_H1 / H4 / D1 / W1 / MN1: 各个时间周期的专属颜色配置。

🚀 如何使用

  1. 将指标加载到图表中。

  2. 点击左上角的按钮：“画水平线 (H)”“画射线 (R)”

  3. 按钮会保持按下状态，提示您进入画图模式。

  4. 在图表上任意 K 线位置点击鼠标左键。

  5. 完成！ 线条会自动吸附到最近的高/低点，并根据当前周期自动上色。

立即下载 KT Drawing Tool，体验前所未有的绘图精度与效率！
