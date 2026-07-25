Trade Copier Console MT4

本地交易复制器，可在同一台电脑或VPS上的MetaTrader终端之间进行复制。MT5和MT4之间的复制可以双向进行。复制的交易量可以按账户净值百分比、账户货币或镜像主账户的风险份额计算；交易选择可通过交易品种、魔数、备注和规模等筛选条件进行。控制面板管理未平仓交易的各项功能：虚拟止损/止盈、盈亏平衡、追踪止损、篮子平仓和定时平仓。每日、总和交易量限制可保护账户，并在突破限制前提前触发。





用户手册和免费演示









演示版本可在模拟账户上运行：代码相同，功能齐全，无时间限制。交易者可自行选择交易来源和风险等级；执行、品种名称匹配和复制管理均由产品自动完成。





产品功能





该产品具备三种功能。源账户发布自身账户的交易，但不执行任何交易操作；接收方账户最多可同时复制八个源账户的交易；自复制方账户则将自身账户的交易复制到该账户。交易量通过八种方法计算：权益百分比、镜像主账户风险份额、固定资金风险、两个账户的比率、乘数、固定手数、每千账户资金的手数以及主账户手数的1:1比例。计算基于风险资金而非手数：当两个经纪商使用不同的合约规模时，指定的风险保持不变，止损位以价格距离而非绝对价格表示。各项任务由不同的模块处理：





- 合约桥接：自动匹配合约名称，并考虑前缀、后缀和合约组（例如 GOLD 和 XAUUSD）；不明确的匹配项不会通过猜测来解决，而是通过候选列表拒绝。





- 镜像：源仓位和未成交的副本逐行匹配，并在副本缺失的行中记录成交量、结果和拒绝原因。





- 待处理订单：放置匹配的待处理订单，在触发时复制，或完全不复制。价格水平以与市场的距离表示，订单到期时间以时间间隔表示。





- 复制管理：虚拟止损/止盈、主仓未设置止损/止盈时可自定义止损/止盈水平、止盈（按风险比率）、盈亏平衡、步长追踪止损、复制存续期、以盈利或盈利百分比平仓、以及在终端重启后仍保持状态的预定平仓。





- 风险管理：当日和整个周期的亏损限额、每日盈利目标、净值边界、回撤期间暂停交易、复制数量、交易量和风险限制、禁止反向持仓以及交易服务器请求次数上限。





平台间的桥接支持所有四个方向，并支持部分平仓、加仓和挂单。反向持仓的执行顺序为“平仓、确认平仓、开仓”，这排除了同时在两个账户上持有反向仓位的可能性。每日限额可以以自营交易公司而非经纪商的时区计算。超过经纪商最大手数的复制将自动拆分。强制拆分成指定大小的部分也可用。此外，还提供反向复制、入场延迟、交易到期、仅以优于主交易者入场价的价格入场、拒绝偏离指定价格一定距离的交易、多个时间间隔的时间窗口，以及每个交易品种的独立手数、倍数和点差限制。





此外，还提供推送和电子邮件通知、可根据屏幕 DPI 自动缩放的深色和浅色主题、复制评论模板、加密货币交易品种 0.001 的交易量步长、25 至 500 毫秒的轮询率，以及 103 项设置（启动时需要设置其中三项）。





限制：不支持通过网络复制：两个终端必须运行在同一台计算机上。MT5 的止损限价单无法复制，因为 MT4 没有这种订单类型。净额结算账户无法转换为对冲账户。策略测试器中不执行复制操作：因为那里没有交易源。 MT4 和 MT5 是分开销售的：桥接器可以双向工作，但每个终端运行的是其自身版本的产品，需要单独购买。