Trade Copier Console MT4

本地交易复制器，可在同一台电脑或VPS上的MetaTrader终端之间进行复制。MT5和MT4之间的复制可以双向进行。复制的交易量可以按账户净值百分比、账户货币或镜像主账户的风险份额计算；交易选择可通过交易品种、魔数、备注和规模等筛选条件进行。控制面板管理未平仓交易的各项功能：虚拟止损/止盈、盈亏平衡、追踪止损、篮子平仓和定时平仓。每日、总和交易量限制可保护账户，并在突破限制前提前触发。

用户手册和免费演示


演示版本可在模拟账户上运行：代码相同，功能齐全，无时间限制。交易者可自行选择交易来源和风险等级；执行、品种名称匹配和复制管理均由产品自动完成。

产品功能

该产品具备三种功能。源账户发布自身账户的交易，但不执行任何交易操作；接收方账户最多可同时复制八个源账户的交易；自复制方账户则将自身账户的交易复制到该账户。交易量通过八种方法计算：权益百分比、镜像主账户风险份额、固定资金风险、两个账户的比率、乘数、固定手数、每千账户资金的手数以及主账户手数的1:1比例。计算基于风险资金而非手数：当两个经纪商使用不同的合约规模时，指定的风险保持不变，止损位以价格距离而非绝对价格表示。各项任务由不同的模块处理：

- 合约桥接：自动匹配合约名称，并考虑前缀、后缀和合约组（例如 GOLD 和 XAUUSD）；不明确的匹配项不会通过猜测来解决，而是通过候选列表拒绝。

- 镜像：源仓位和未成交的副本逐行匹配，并在副本缺失的行中记录成交量、结果和拒绝原因。

- 待处理订单：放置匹配的待处理订单，在触发时复制，或完全不复制。价格水平以与市场的距离表示，订单到期时间以时间间隔表示。

- 复制管理：虚拟止损/止盈、主仓未设置止损/止盈时可自定义止损/止盈水平、止盈（按风险比率）、盈亏平衡、步长追踪止损、复制存续期、以盈利或盈利百分比平仓、以及在终端重启后仍保持状态的预定平仓。

- 风险管理：当日和整个周期的亏损限额、每日盈利目标、净值边界、回撤期间暂停交易、复制数量、交易量和风险限制、禁止反向持仓以及交易服务器请求次数上限。

平台间的桥接支持所有四个方向，并支持部分平仓、加仓和挂单。反向持仓的执行顺序为“平仓、确认平仓、开仓”，这排除了同时在两个账户上持有反向仓位的可能性。每日限额可以以自营交易公司而非经纪商的时区计算。超过经纪商最大手数的复制将自动拆分。强制拆分成指定大小的部分也可用。此外，还提供反向复制、入场延迟、交易到期、仅以优于主交易者入场价的价格入场、拒绝偏离指定价格一定距离的交易、多个时间间隔的时间窗口，以及每个交易品种的独立手数、倍数和点差限制。

此外，还提供推送和电子邮件通知、可根据屏幕 DPI 自动缩放的深色和浅色主题、复制评论模板、加密货币交易品种 0.001 的交易量步长、25 至 500 毫秒的轮询率，以及 103 项设置（启动时需要设置其中三项）。

限制：不支持通过网络复制：两个终端必须运行在同一台计算机上。MT5 的止损限价单无法复制，因为 MT4 没有这种订单类型。净额结算账户无法转换为对冲账户。策略测试器中不执行复制操作：因为那里没有交易源。 MT4 和 MT5 是分开销售的：桥接器可以双向工作，但每个终端运行的是其自身版本的产品，需要单独购买。

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4.43 (7)
实用工具
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.59 (34)
实用工具
Trade Copier 是一种专业实用程序，旨在复制和同步交易账户之间的交易。 复制发生从供应商的帐户/终端到收件人的帐户/终端，安装在同一台计算机或 vps 上。 促销活动 - 如果您已经购买了“Trade copier MT4”，您可以免费获取“Trade copier MT5”（用于 MT4 > MT5 和 MT4 < MT5 的复制）。欲了解更多详细条款，请通过私人消息与我们联系！ 在购买之前，您可以在演示帐户上测试演示版本。 演示 这里 。 完整说明 这里 。 主要功能和优点： 支持复制MT4>MT4、MT4>MT5、MT5>MT4，包括МТ5 netting账户。 供应商和收件人模式在同一产品中实现。 简单直观的界面，允许您直接从图表中实时控制复制。 连接中断或终端重新启动时不会丢失设置和位置。 允许您选择要复制的符号，也可以替换接收者的符号，例如 EURUSD> USDJPY。 支持回拷贝。 能够仅复制某些订单。 允许您设置开仓交易价格的最大差异和最大时间延迟。 正确复制部分订单关闭的执行。 计算复制手数的几种方法。 同步止盈和止损。有几种方法可以计算它们的位置。 支持
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (10)
实用工具
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (54)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT5 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT4
Runwise Limited
5 (4)
实用工具
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-up
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
3.67 (3)
实用工具
这是一个可视化的交易面板，可帮助您轻松进行交易管理，避免人为错误并增强交易活动。它结合了易于使用的视觉界面以及完善的风险和位置管理方法。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 易于使用 从图表轻松交易 精确的风险管理交易，无忧 保本是重中之重 让利润不受您的关注 尽快享受无风险交易 所有已开通交易的自动追踪止损 交易开始后立即设置初始止损 进行交易后，EA将执行以下任务： 初始止损/获利被自动放置 它会尽快锁定自由行（可选） 它将止损首次移动到盈亏平衡点（可选） 它使用您所需的方法跟踪止损，直到止损为止 其他很酷的功能是： 出色的终端活动报告 单一但功能强大的尾随止损方法 干净的图表界面 没有输入参数 我进行交易后会怎样？ 这是您进行交易后EA的操作： 它放置初始止损并获利订单。 尽快搭便车并确保保本。默认情况下，这是通过在达到盈亏平衡点时关闭50％的交易来完成的，默认情况下为5点。这意味着，如果您日后被淘汰，您将一无所获（可选）。 盈亏平衡后，跟踪止损开始运行。 它跟踪止损，直到止损为止，让利润运行。 尾随止损如何运作？ 追踪止损表示为所管
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
实用工具
试用版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT4 交易跟单器 (Trade Copier) 不仅仅是一个简单的本地交易跟单器;它是一套 完整的风险管理与执行框架 (risk management and execution framework), 专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借 稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持   主控端 (Master,发送方) 与 受控端 (Slave,接收方)   两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 :   你可以从下方链接下载并体验   Copy Cat More (跟单猫
Zone Trader MT4
Lee Samson
5 (1)
实用工具
一旦您確定了要進行交易的關鍵區域，就會自動交易支撐和阻力或供需區域。該 EA 允許您只需單擊即可繪製買入和賣出區域，然後將它們準確地放置在您預期價格轉向的位置。然後，EA 會監控這些區域，並根據您為這些區域指定的價格行為自動進行交易。一旦進行初始交易，EA 就會在您放置的相反區域（即目標區域）獲利。然後，您有兩種選擇，要么關閉交易並繪製新的區域進入，要么獲利退出並立即反向反向交易，創建「始終在」的市場風格策略。 包含輸入和策略的完整手冊位於： https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 該 EA 專為在市場上不使用固定或硬止損的頭寸交易者或美元成本平均交易策略而設計。相反，它的目的是透過在下一個可用支撐或阻力區域以相同方向進行新交易來縮小不正確的交易，並調整您在市場中頭寸的平​​均價格。如果需要的話，還有備用退出標準，形式為每筆交易的最大損失金額或基於時間的退出。 只需按下按鈕即可繪製準備放置在感興趣等級的區域。 關閉按鈕和關閉最舊的按鈕可退出所有交易，或僅退出舊交易（如果它們跌幅過大而無法立即調整您的平均頭寸）。 適用於任何時間範圍內的
EquityTargetCloser MT4
Evgeniy Zhdan
实用工具
达到目标利润时自动锁定利润 EquityTargetCloser   — 是一款 MetaTrader 5 实用工具型专家顾问，当   净值（Equity）超过当前余额达到指定的利润金额时 ，它会自动平掉所有市价单并删除挂单。平仓后目标自动提高：新门槛 = 新余额 + 指定利润。该 EA 不负责开仓，仅管理现有头寸，帮助可靠地锁定利润并保护积累的资金。 MT5-version:  https://www.mql5.com/en/market/product/169839 工作原理 该专家顾问持续将   净值（Equity）   与动态目标进行比较： 目标 =   当前余额（Balance） + plusMoney   （美元）。 当净值大于或等于该金额时，触发保护机制： 平掉   所有市价单   （任何品种）。 如果参数   Delete pending orders = true ，则删除   所有挂单 。 平仓后余额更新，目标重新计算：   新余额 + plusMoney 。这样，EA 在每个成功周期后逐步提高利润锁定门槛。 重要提示 ：触发条件取决于   累计浮动利润 ，而不是
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (38)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
实用工具
Close If Profit or Loss with Trailing for MetaTrader 4 — 按总盈利或总亏损自动平仓 这是一款适用于 MetaTrader 4 的实用型交易管理工具。当总盈利或总亏损达到您设置的水平时，EA 可以自动关闭选定的持仓。 Expert Advisor 会监控当前交易，计算浮动盈亏，并可使用利润跟踪功能，帮助交易者比手动操作更快地管理风险和锁定结果。 MetaTrader 4 仍然被大量手动交易者、剥头皮交易者、网格交易者和 EA 用户使用。但 MT4 本身没有一个方便的内置工具，可以按一组订单的总结果来自动平仓。这个工具正是为了解决这个问题。 Close If Profit or Loss with Trailing 可用于手动交易，也可以与其他 Expert Advisors、网格系统、加仓策略、恢复策略和多品种交易一起使用。您设置规则，EA 负责监控结果，并在条件达到时执行平仓。 MT5 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | Expforex 的所有产品 为什么 MT4
DrawDown Limiter MT4
Haidar Lionel Haj Ali
5 (8)
实用工具
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
实用工具
MetaTrader 4 用 Averager —— 专业的持仓均价管理与交易篮子恢复系统 这是一款为回撤中的持仓而打造的专业 Expert Advisor，核心任务不是寻找入场点，而是通过均价管理、追加开仓和整组仓位控制，帮助交易者更从容地处理亏损仓位与价格回撤。 Averager 并不是一个独立的自动交易系统，它不会像完整策略那样自动寻找市场信号并主动交易。它的价值在于：当你已经有持仓之后，它可以按照你的设定，对整组交易进行更聪明、更系统化的管理。 如果你希望在 MetaTrader 4 中获得一套更成熟的交易恢复逻辑，让仓位管理不再只是简单补单，而是围绕平均价格、统一止盈和整组追踪进行完整控制，那么这款产品正是为此而设计。 MT5版本 | 详细描述 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试和优化 | Expforex 的所有产品 为什么选择 Averager 针对回撤仓位进行均价管理 支持 顺势追加开仓 与 逆势均价开仓 整组仓位统一追踪止损 自动重算平均价格与整组共同退出点 支持灵活控制距离、手数增长和最大仓位数量 非常适合配合
Trade Copier Professional MT4
Tola Moses Hector
实用工具
Trade Copier Professional — 本地复制解决方案   Trade Copier Professional 是一款可靠的本地交易复制系统，适用于 MetaTrader 4/5。它允许交易者在同一台电脑上的多个账户之间即时复制仓位，内置安全控制，并配备专业级仪表盘。   概览   该 EA 可在单一文件中同时运行 Master 和 Slave 模式，并可无缝切换。交易可在 MT4 与 MT5 终端之间复制，无需依赖互联网，采用本地文件通信以实现最高速度与稳定性。实时仪表盘显示连接状态、复制统计以及每日表现。   手数与风险管理   提供四种手数模式：固定手数、倍数、风险百分比和余额百分比。止损与止盈可按比例调整或缩放，必要时可反向复制信号。安全功能包括每日亏损与交易限制、最小/最大手数控制、断线保护以及错误跟踪与自动关闭。   过滤与可靠性   交易可按品种或 magic number 进行过滤，配置灵活。系统通过错误检测、重试逻辑、安全关闭和全面日志确保可靠性。优化后的执行速度几乎即时，且资源占用极低。   使用方法   将 EA 附加到图表，设置为 Ma
Exp4 VirtualTradePad PRO SE for MT4
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT4 — MetaTrader 4 高级交易面板和图表工作区 VirtualTradePad PRO SE 是一款适用于 MetaTrader 4 的专业交易面板和交易管理工作区。它帮助交易者通过一个基于图表的界面，更快速地开仓、管理、保护、平仓和分析交易。 该产品专为需要的不只是简单按钮集合的活跃手动交易者而创建。PRO SE 将一键执行、挂单、持仓控制、部分平仓、篮子利润/亏损逻辑、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、市场信息、策略测试器流程和面向 VPS 的准备整合到一个结构化工作区中。 MT5 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 相对于普通手动交易的优势 一个工作区替代多个窗口 — 交易执行、持仓控制、风险信息和管理工具都保留在图表上。 更快处理交易
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.85 (61)
实用工具
一键交易的交易面板。处理头寸和订单！通过图表或键盘进行交易 交易小组进行人工交易。您可以从图表（图表窗口）或键盘进行交易。打开和关闭，反向和锁定。处理职位和订单！ МetaТrader4中主要订单的交易控制面板：买入，卖出，买入，买入，卖出，卖出限制，收盘，删除，修改，追踪止损，止损，止损。 全新高级版本现已推出： 使用   VirtualTradePad PRO SE   升级您的交易流程 — 适用于   MetaTrader 5   和   MetaTrader 4   的新一代专业交易面板。 MT5版本 详细描述 +DEMO +PDF 如何购买 如何安装    如何获取日志文件    如何测试和优化    Expforex 的所有产品 从符号窗口交易并从键盘交易！ 您正在为MetaTrader 4终端提供一个独特的插件 - 虚拟控制面板VirtualTradePad。 Description on English 注意！如果您想学习如何交易 策略测试器  ，请查看我们的免费 TesterPad 实用程序 VirtualTradePad在“  MQL5语言最佳图形面板  ”竞
MACD Divergence Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
实用工具
MACD Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find regular and hidden divergences between price chart and MACD indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the MACD divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->  
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
4.09 (11)
实用工具
Telegram 到 MT4： 终极信号复制解决方案 使用 Telegram 转 MT4 简化您的交易流程，这款先进的实用程序旨在将交易信号直接从 Telegram 频道和聊天复制到您的 MetaTrader 4 平台，无需 DLL 文件。这款强大的解决方案确保信号执行的无缝衔接，拥有无与伦比的精度和丰富的自定义选项，从而节省您的时间并提高您的效率。 [ Instructions and DEMO ] 主要特点 直接 Telegram API 集成 通过电话号码和安全码进行身份验证。 使用用户友好的 EXE 桥轻松获取和管理聊天 ID。 添加、删除和刷新多个频道/聊天以同时复制信号。 使用高级过滤器进行信号解析 跳过包含自定义例外词（例如“报告”、“摘要”）的不需要的信号。 支持灵活的 SL 和 TP 格式：价格、点数或点数。 当信号指定点而不是价格时自动计算入场点。 订单定制和灵活性 使用多种模式定制订单规模：固定手数、动态手数（% 风险）或特定符号手数。 使用信号数据或自定义参数调整 SL/TP。 配置滑点、挂单到期和重试设置以实现完美执行。 综合符号管理 排除特定符号或匹配自定义
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
实用工具
Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (42)
实用工具
MT4 至 Telegram 信号提供者 是一款易用、可完全自定义的工具，它使发送信号到 Telegram 成为可能，将您的账户变成信号提供者。 消息的格式 可以完全自定义！ 但是，为了简便使用，您也可以选择一个预设模板，并能够启用或禁用消息的特定部分。 [ 演示 ]  [ 手册 ] [ MT5 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 可通过 用户指南 获取逐步说明。 无需了解 Telegram API；开发者提供所需的一切。 主要特性 自定义发送给订阅者的订单详情的能力 您可以创建分层订阅模型，例如铜牌、银牌、金牌。金牌订阅可获得所有信号等。 按订单号、符号或备注过滤订单 包括执行订单的图表的屏幕截图 在发送的屏幕截图上绘制已关闭的订单，以便额外验证 推迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情的全透明度： 新的市场订单 *附带屏幕截图 订单修改（止损、获利点） 已关闭订单 *附带屏幕截图 部分关闭订单 ** 新的挂起订单 修改的挂起订单（进场价格） 挂起订单激活（
Support and Resistance Dashboard MT4
Amir Atif
5 (2)
实用工具
Support and Resistance Dashboard for MT4 is a multi-timeframe and multi-symbol scanner and alert system that finds S/R zones and pivot points for all timeframes and symbols and alerts when price has interaction with them. If you are using support and resistance (or supply and demand) zones in your trading strategy, this dashboard and its alert and filtering system is a big time saver for you. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->
Telegram to MT4 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT4 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 4。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT4 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT5 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
作者的更多信息
The Candle Timer MT5
Nadia Tselkhert
指标
用于蜡烛图和交易时段开始时间的倒计时器。图表上的一个小方框控制着与当前时刻相关的所有信息：当前蜡烛收盘剩余时间、其他时间周期的走势、哪些交易时段已开启以及当前K线的状态。 面板显示内容 面板中央是当前K线收盘的倒计时。倒计时下方是K线进度指示器，其颜色会随着K线接近收盘而变化：初始阶段为平静状态，最后几分钟为警告柱，最后几秒为关键柱。您还可以设置不同的通知类型。 接下来是您设置的其他时间周期的倒计时（默认为M1、M5、M15、H1、H4和D1）：当前周期会高亮显示，点击K线即可切换图表周期。下方是一个包含悉尼、东京、伦敦和纽约开盘指标的会话计时器，以及下一事件的倒计时，还有一个上下文蜡烛图面板：显示当前K线相对于平均ATR的范围、带有阈值警告的实时点差，以及方向箭头。该面板可以展开为功能齐全的监控面板，也可以折叠成包含单个时间周期和倒计时的紧凑型面板，或者直接附加到图表上当前K线的收盘价。该面板支持拖放操作，并且在切换时间周期时会记住其位置和所选视图。 设置 常规主​​题、面板大小、字体和字号、倒计时字体大小以及X/Y轴位置。 时间周期：面板的时间周期列表。 会话：显示
FREE
The Candle Timer MT4
Nadia Tselkhert
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用于蜡烛图和交易时段开始时间的倒计时器。图表上的一个小方框控制着与当前时刻相关的所有信息：当前蜡烛收盘剩余时间、其他时间周期的走势、哪些交易时段已开启以及当前K线的状态。 面板显示内容 面板中央是当前K线收盘的倒计时。倒计时下方是K线进度指示器，其颜色会随着K线接近收盘而变化：初始阶段为平静状态，最后几分钟为警告柱，最后几秒为关键柱。您还可以设置不同的通知类型。 接下来是您设置的其他时间周期的倒计时（默认为M1、M5、M15、H1、H4和D1）：当前周期会高亮显示，点击K线即可切换图表周期。下方是一个包含悉尼、东京、伦敦和纽约开盘指标的会话计时器，以及下一事件的倒计时，还有一个上下文蜡烛图面板：显示当前K线相对于平均ATR的范围、带有阈值警告的实时点差，以及方向箭头。该面板可以展开为功能齐全的监控面板，也可以折叠成包含单个时间周期和倒计时的紧凑型面板，或者直接附加到图表上当前K线的收盘价。该面板支持拖放操作，并且在切换时间周期时会记住其位置和所选视图。 设置 常规主​​题、面板大小、字体和字号、倒计时字体大小以及X/Y轴位置。 时间周期：面板的时间周期列表。 会话：显示
FREE
Trade Copier Console MT5
Nadia Tselkhert
实用工具
本地交易复制器，可在同一台电脑或VPS上的MetaTrader终端之间进行复制。MT5和MT4之间的复制可以双向进行。复制的交易量可以按账户净值百分比、账户货币或镜像主账户的风险份额计算；交易选择可通过交易品种、魔数、备注和规模等筛选条件进行。控制面板管理未平仓交易的各项功能：虚拟止损/止盈、盈亏平衡、追踪止损、篮子平仓和定时平仓。每日、总和交易量限制可保护账户，并在突破限制前提前触发。 用户手册和免费演示 （ 用户手册 )（ 演示：安装和首次运行 ） 演示版本可在模拟账户上运行：代码相同，功能齐全，无时间限制。交易者可自行选择交易来源和风险等级；执行、品种名称匹配和复制管理均由产品自动完成。 产品功能 该产品具备三种功能。源账户发布自身账户的交易，但不执行任何交易操作；接收方账户最多可同时复制八个源账户的交易；自复制方账户则将自身账户的交易复制到该账户。交易量通过八种方法计算：权益百分比、镜像主账户风险份额、固定资金风险、两个账户的比率、乘数、固定手数、每千账户资金的手数以及主账户手数的1:1比例。计算基于风险资金而非手数：当两个经纪商使用不同的合约规模时，指定的风险保持
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