Nadaraya Watson Envelop Scanner MT4

Nadaraya Watson Envelope MultiCurrency Scanner MT4 是一个专为 MetaTrader 4 设计的高级交易指标。它为交易者提供了一个强大的工具，以识别多个货币对和时间框架中的潜在价格反转，使其成为新手和经验丰富的交易者的必备资源。

该指标利用著名的 Nadaraya Watson Envelope 算法提供实时信号，使交易者能够抓住短期机会并利用强劲趋势。通过同时监控多个货币对，它提高了交易效率，并帮助做出明智的决策。

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主要特点

缓冲区集成：将指标值暴露为可访问的缓冲区，使 Expert Advisor 能够利用信号数据进行自动交易。

可视化箭头信号：在信号蜡烛上直接在图表上显示清晰的买入/卖出箭头，方便交易者轻松阅读。

非重绘信号：仅在已关闭的柱上提供确认信号，确保没有重绘并保持回测结果的完整性。

快速且可回测：基于 MetaTrader 的本地 OnCalculate() 引擎构建，确保快速执行并与策略测试器完全兼容，以进行历史分析。

弹出警报：在信号事件上触发 MetaTrader 警报弹出，确保交易者不会错过关键的交易设置。

推送通知：向 MetaTrader 移动应用发送实时推送通知，使交易者能够随时监控信号。

电子邮件警报：在信号事件上通过电子邮件通知用户，使其在远离交易终端时也能进行远程监控。

图表上的仪表板：在图表上直接显示实时信息面板，提供多个货币对状态的即时概览。

多符号扫描器：从单一图表同时监控多个货币对，简化交易过程。

多时间框架支持：在所有标准的 MetaTrader 时间框架中工作，从 M1 到 MN，为交易者提供灵活性。

可自定义输入参数：提供一系列设置，以根据个人交易风格和偏好调整指标。

Nadaraya Watson Envelope MultiCurrency Scanner MT4 是任何交易者工具包中不可或缺的补充，专为 MetaTrader 4 设计，以增强交易策略并改善决策。

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