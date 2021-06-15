1200个用户！！！ - 页 207 1...200201202203204205206207208209210211212213214...230 新评论 multiplicator 2020.03.06 09:54 #2061 最近SP500指数的崩溃，大家都跌了吗？ Maksim Korotkiy 2020.03.06 10:02 #2062 FXOpen-Real2是一个微型账户服务器，你了解微型这个词吗？(美分)https://fxopen.support/Knowledgebase/Article/View/1048/843/mikro-schet 所有货币对的名称中都有一个点--这是微型账户的标志。经纪人太穷了，无法为微型账户保留单独的服务器，他决定在货币对的末尾加上一个点。 问题是，为什么一个微信账户可以获得一个付费信号？可能是因为真实账户和微型账户的服务器是一样的？好吧，你可以用货币对来过滤账户，最后加一个点，还是很复杂？ Vladimir Tkach 2020.03.06 10:54 #2063 multiplicator: 最近SP500指数的崩溃，大家都跌了吗？ 我们以为秋天会继续下去。但欧元被扭转了。 Fast235 2020.03.06 10:57 #2064 反潮流的人又要哭了吗？ 书本和生活都不教你。 在趋势上进行交易，只有当它发生变化时你才会失去，一旦 Даниил Минин 2020.03.06 11:09 #2065 Fast235: 反潮流的人又要哭了吗？ 书本和生活都不教你。 在趋势上进行交易，只有当它发生变化时，你才会损失，一次。 该趋势将失去所有的时间，直到这一点。 Fast235 2020.03.06 11:15 #2066 danminin: 趋势指标在这段时间内会一直处于亏损状态，到此为止。 我没有注意到，在我的指标上，汇率必须表现得非常错误才会破坏指标，而我比我的朋友更相信它。 我常常认为市场服从于它) [删除] 2020.03.06 11:43 #2067 你找错地方了。 你看的是结果。 而且效果相当好，我想他会有更多的用户，而不是更少的用户，而且他还会赚到这两笔钱。 Maksim Korotkiy 2020.03.06 13:55 #2068 他有很多钱，他有很多贪婪和愚蠢的客户，他可能有十几个用户，在账户里放100英镑也不错，显示为1万，每个人都认为OOOOOOOOOGOOOOOO，这就是余额，他可以信任。 让我看看谁真的用1万块钱的余额做交易，让我看看这样的人，谁能在1万块钱的账户上没有任何问题的情况下允许50-80%的缩减，我想看看这个百万富翁。 [删除] 2020.03.06 17:58 #2069 Maksim Korotkiy: 让我看看有谁真正用1万的余额进行整个截止日期的交易？ 让我看看有谁允许在1万的账户上有50-80%的缩减而没有任何问题？ 我想看看这个百万富翁。 别再发牢骚了。你知道什么会妨碍一个糟糕的舞者。 在美分账户上，至少要用同样的方法。 把你辛苦赚来的美分增加217倍。 Даниил Минин 2020.03.06 18:05 #2070 Aleksandr Volotko: 别再发牢骚了。你知道什么会妨碍一个糟糕的舞者。 在一美分上，至少要做同样的事情。 把你辛苦赚来的一美分增加217倍。 你没看到 "补货 "吗？ 1...200201202203204205206207208209210211212213214...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
FXOpen-Real2是一个微型账户服务器，你了解微型这个词吗？(美分)
https://fxopen.support/Knowledgebase/Article/View/1048/843/mikro-schet
所有货币对的名称中都有一个点--这是微型账户的标志。经纪人太穷了，无法为微型账户保留单独的服务器，他决定在货币对的末尾加上一个点。
问题是，为什么一个微信账户可以获得一个付费信号？可能是因为真实账户和微型账户的服务器是一样的？好吧，你可以用货币对来过滤账户，最后加一个点，还是很复杂？
最近SP500指数的崩溃，大家都跌了吗？
我们以为秋天会继续下去。但欧元被扭转了。
反潮流的人又要哭了吗？ 书本和生活都不教你。
在趋势上进行交易，只有当它发生变化时你才会失去，一旦
反潮流的人又要哭了吗？ 书本和生活都不教你。
在趋势上进行交易，只有当它发生变化时，你才会损失，一次。
该趋势将失去所有的时间，直到这一点。
趋势指标在这段时间内会一直处于亏损状态，到此为止。
我没有注意到，在我的指标上，汇率必须表现得非常错误才会破坏指标，而我比我的朋友更相信它。我常常认为市场服从于它)
你找错地方了。
你看的是结果。
而且效果相当好，我想他会有更多的用户，而不是更少的用户，而且他还会赚到这两笔钱。
他有很多钱，他有很多贪婪和愚蠢的客户，他可能有十几个用户，在账户里放100英镑也不错，显示为1万，每个人都认为OOOOOOOOOGOOOOOO，这就是余额，他可以信任。
让我看看谁真的用1万块钱的余额做交易，让我看看这样的人，谁能在1万块钱的账户上没有任何问题的情况下允许50-80%的缩减，我想看看这个百万富翁。
让我看看有谁真正用1万的余额进行整个截止日期的交易？ 让我看看有谁允许在1万的账户上有50-80%的缩减而没有任何问题？ 我想看看这个百万富翁。
别再发牢骚了。你知道什么会妨碍一个糟糕的舞者。
在美分账户上，至少要用同样的方法。 把你辛苦赚来的美分增加217倍。
别再发牢骚了。你知道什么会妨碍一个糟糕的舞者。
在一美分上，至少要做同样的事情。 把你辛苦赚来的一美分增加217倍。
你没看到 "补货 "吗？