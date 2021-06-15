1200个用户！！！ - 页 207

最近SP500指数的崩溃，大家都跌了吗？
 

FXOpen-Real2是一个微型账户服务器，你了解微型这个词吗？(美分)
https://fxopen.support/Knowledgebase/Article/View/1048/843/mikro-schet
所有货币对的名称中都有一个点--这是微型账户的标志。经纪人太穷了，无法为微型账户保留单独的服务器，他决定在货币对的末尾加上一个点。

问题是，为什么一个微信账户可以获得一个付费信号？可能是因为真实账户和微型账户的服务器是一样的？好吧，你可以用货币对来过滤账户，最后加一个点，还是很复杂？

 
multiplicator:
最近SP500指数的崩溃，大家都跌了吗？

我们以为秋天会继续下去。但欧元被扭转了。


 

反潮流的人又要哭了吗？ 书本和生活都不教你。

在趋势上进行交易，只有当它发生变化时你才会失去，一旦

 
Fast235:

反潮流的人又要哭了吗？ 书本和生活都不教你。

在趋势上进行交易，只有当它发生变化时，你才会损失，一次。

该趋势将失去所有的时间，直到这一点。

 
danminin:

趋势指标在这段时间内会一直处于亏损状态，到此为止。

我没有注意到，在我的指标上，汇率必须表现得非常错误才会破坏指标，而我比我的朋友更相信它。

我常常认为市场服从于它)
你找错地方了。

你看的是结果。


而且效果相当好，我想他会有更多的用户，而不是更少的用户，而且他还会赚到这两笔钱。

 

他有很多钱，他有很多贪婪和愚蠢的客户，他可能有十几个用户，在账户里放100英镑也不错，显示为1万，每个人都认为OOOOOOOOOGOOOOOO，这就是余额，他可以信任。

让我看看谁真的用1万块钱的余额做交易，让我看看这样的人，谁能在1万块钱的账户上没有任何问题的情况下允许50-80%的缩减，我想看看这个百万富翁。

Maksim Korotkiy:

让我看看有谁真正用1万的余额进行整个截止日期的交易？ 让我看看有谁允许在1万的账户上有50-80%的缩减而没有任何问题？ 我想看看这个百万富翁。

别再发牢骚了。你知道什么会妨碍一个糟糕的舞者。

在美分账户上，至少要用同样的方法。 把你辛苦赚来的美分增加217倍。

 
Aleksandr Volotko:

别再发牢骚了。你知道什么会妨碍一个糟糕的舞者。

在一美分上，至少要做同样的事情。 把你辛苦赚来的一美分增加217倍。

你没看到 "补货 "吗？

