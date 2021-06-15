1200个用户！！！ - 页 85

ArtemTimm:
谁能再解释一下美分信号或不？有很多，有些甚至有一个描述，说是美分账户。

我想这是由经纪人的服务器自动决定的--美分或非美分。
如果经纪人是美分，那么真实账户就 不能用钱来订阅这个信号（除非这个信号是在规则执行前创建的），而你可以用模拟账户免费订阅。因此，美分信号=订阅者的演示信号。

如果有一个错误，最好联系服务。

 

我写了一个脚本，在图表上显示信号的历史。这个信号表明，有接近崩溃的时刻。


8月缩减


 

这不是一个完整的机器交易，在星期五，她在新闻中注意到，今天--即星期五，没有交易，否则，运动导致了一个停止。

我认为她是在看基本面，在任何情况下，轮盘赌，价格可能会在任何其他日子走错路。

 

次高的用户数量也主要是在晚上来的，拿得少，走得快。


 
Vladimir Tkach:

好的剧本。

 
这个信号可以用来写博士论文 :)
 
Vasiliy Kolesov:

好的剧本。

这个人用一个脚本和分析为该服务 制造的信号 比该服务本身还要多 ))

 
Ivan Butko:

我支持你，这样的截图显示了系统从头到尾的稳健性。

 
Ivan Butko:

那艘船 呢？那架直升机 呢？你想羞辱我吗？

 
Rashid Umarov:

一条船 呢？直升机 呢？你在侮辱我。

无意冒犯，只是由于所有的东西都必须是文字性的，所以你也必须正确书写），有时很多人不理解文字性的参考资料，直接看图片或理解讲话时具体的语言文字要容易得多。

