1200个用户！！！ - 页 85

Sergey Golubev 2018.12.17 08:51 #841

ArtemTimm: 谁能再解释一下美分信号或不？有很多，有些甚至有一个描述，说是美分账户。我想这是由经纪人的服务器自动决定的--美分或非美分。

如果经纪人是美分，那么真实账户就 不能用钱来订阅这个信号（除非这个信号是在规则执行前创建的），而你可以用模拟账户免费订阅。因此，美分信号=订阅者的演示信号。

如果有一个错误，最好联系服务。

Vladimir Tkach 2018.12.17 13:47 #842

我写了一个脚本，在图表上显示信号的历史。这个信号表明，有接近崩溃的时刻。

8月缩减

Fast235 2018.12.17 13:55 #843

这不是一个完整的机器交易，在星期五，她在新闻中注意到，今天--即星期五，没有交易，否则，运动导致了一个停止。

我认为她是在看基本面，在任何情况下，轮盘赌，价格可能会在任何其他日子走错路。

Vladimir Tkach 2018.12.17 14:44 #844

次高的用户数量也主要是在晚上来的，拿得少，走得快。

Vasiliy Kolesov 2018.12.17 15:48 #845

Vladimir Tkach:我写了一个脚本，在图表上显示信号的历史。这个信号表明，有接近崩溃的时刻。

8月缩减

好的剧本。

Petros Shatakhtsyan 2018.12.17 16:12 #846

这个信号可以用来写博士论文 :)

Ivan Butko 2018.12.17 16:23 #847

Vasiliy Kolesov:好的剧本。

这个人用一个脚本和分析为该服务 制造的信号 比该服务本身还要多 ))

Anatolii Zainchkovskii 2018.12.17 16:33 #848

Ivan Butko:我认为这个人用一个脚本和分析为该服务发出的信号 比该服务本身还要多))

我支持你，这样的截图显示了系统从头到尾的稳健性。

Rashid Umarov 2018.12.17 16:41 #849

Ivan Butko:这个人用一个脚本和分析为该服务 制造的信号 比该服务本身还要多 ))

那艘船 呢？那架直升机 呢？你想羞辱我吗？

Anatolii Zainchkovskii 2018.12.17 16:50 #850

Rashid Umarov:一条船 呢？直升机 呢？你在侮辱我。

无意冒犯，只是由于所有的东西都必须是文字性的，所以你也必须正确书写），有时很多人不理解文字性的参考资料，直接看图片或理解讲话时具体的语言文字要容易得多。
谁能再解释一下美分信号或不？有很多，有些甚至有一个描述，说是美分账户。
我想这是由经纪人的服务器自动决定的--美分或非美分。
如果经纪人是美分，那么真实账户就 不能用钱来订阅这个信号（除非这个信号是在规则执行前创建的），而你可以用模拟账户免费订阅。因此，美分信号=订阅者的演示信号。
如果有一个错误，最好联系服务。
我写了一个脚本，在图表上显示信号的历史。这个信号表明，有接近崩溃的时刻。
8月缩减
这不是一个完整的机器交易，在星期五，她在新闻中注意到，今天--即星期五，没有交易，否则，运动导致了一个停止。
我认为她是在看基本面，在任何情况下，轮盘赌，价格可能会在任何其他日子走错路。
次高的用户数量也主要是在晚上来的，拿得少，走得快。
好的剧本。
这个人用一个脚本和分析为该服务 制造的信号 比该服务本身还要多 ))
我支持你，这样的截图显示了系统从头到尾的稳健性。
那艘船 呢？那架直升机 呢？你想羞辱我吗？
一条船 呢？直升机 呢？你在侮辱我。
无意冒犯，只是由于所有的东西都必须是文字性的，所以你也必须正确书写），有时很多人不理解文字性的参考资料，直接看图片或理解讲话时具体的语言文字要容易得多。