1200个用户！！！ - 页 183

新评论
 
Aleksei Stepanenko:

是的，本质上是 "之 "字形，但有一些改进:)

这就是我说的这些波的意思：运动+反弹=波。

哦。这样的波浪会冲走存款。

 
进入信号-MT4-输入 "NatureFo"（不完整的服务器名称，但足够了）。5个信号。所有关于越南人的信息，都是最近监测到的（可以说是两波--8月和9月）。有些甚至已经有了评论（尽管这可能是正常的）。Domonitoring的历史不是67年的历史，但也是体面的。
 
Uladzimir Izerski:

哦。这样的浪潮会冲走存款。

因此，大船，小地段。

叶夫根尼-列夫琴科
不是67年的历史，但也是一个体面的历史......

当我看到漫长而美丽的线下历史时，我开始有了怀疑。在钱的问题上，你能相信经纪人和信号提供者的话吗？故事的开始应该从监测开始，这样可以避免许多作弊行为......

 

这是一个常规的事情了吗？:)


 
Yevhenii Levchenko:

这是一个常规的事情了吗？:)


好吧，他很担心订阅者，周一他建议按照他的指示做一切事情。


今天把树篱拿出来，...没有运气。

 
我不知道今天是否有很多人在信号上泄密？ )
 
Uladzimir Izerski:

哦。这样的浪潮会冲走存款。

+ 说得多有诗意啊。
 
Vasiliy Pushkaryov:

好吧，他为订户们操心，在周一建议他们按照他的指示做一切事情。

今天把树篱拿出来，...没有运气。

糟糕...

布什也开始下滑了...
 
Yevhenii Levchenko:

糟糕的是...

布什也开始下滑了...
他已经开始了，但他甚至还没有达到10%的缩减。尽管他的月度利润已经大大下降。他已经开始失去订阅者，他们对订阅费用不包括他的信号收入这一事实感到不满。
[删除]  
Vasiliy Pushkaryov:
他已经开始了，但到目前为止，他甚至没有达到10%的缩减。尽管他的月度利润已经大大下降。用户已经在离开，并对订阅费用不能覆盖他的信号收入这一事实感到不满。
没有一个终端能够处理这样的管道。
1...176177178179180181182183184185186187188189190...230
新评论