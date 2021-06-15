1200个用户！！！ - 页 183 1...176177178179180181182183184185186187188189190...230 新评论 Uladzimir Izerski 2019.10.13 19:12 #1821 Aleksei Stepanenko: 是的，本质上是 "之 "字形，但有一些改进:) 这就是我说的这些波的意思：运动+反弹=波。 哦。这样的波浪会冲走存款。 Yevhenii Levchenko 2019.10.13 19:46 #1822 进入信号-MT4-输入 "NatureFo"（不完整的服务器名称，但足够了）。5个信号。所有关于越南人的信息，都是最近监测到的（可以说是两波--8月和9月）。有些甚至已经有了评论（尽管这可能是正常的）。Domonitoring的历史不是67年的历史，但也是体面的。 Aleksei Stepanenko 2019.10.13 20:07 #1823 Uladzimir Izerski: 哦。这样的浪潮会冲走存款。 因此，大船，小地段。 叶夫根尼-列夫琴科。 不是67年的历史，但也是一个体面的历史...... 当我看到漫长而美丽的线下历史时，我开始有了怀疑。在钱的问题上，你能相信经纪人和信号提供者的话吗？故事的开始应该从监测开始，这样可以避免许多作弊行为...... Yevhenii Levchenko 2019.10.16 19:49 #1824 这是一个常规的事情了吗？:) Vasiliy Pushkaryov 2019.10.16 20:50 #1825 Yevhenii Levchenko: 这是一个常规的事情了吗？:) 好吧，他很担心订阅者，周一他建议按照他的指示做一切事情。 今天把树篱拿出来，...没有运气。 Anatolii Zainchkovskii 2019.10.17 13:05 #1826 我不知道今天是否有很多人在信号上泄密？ ) Aleksey Ivanov 2019.10.17 17:39 #1827 Uladzimir Izerski: 哦。这样的浪潮会冲走存款。 + 说得多有诗意啊。 Yevhenii Levchenko 2019.10.17 19:21 #1828 Vasiliy Pushkaryov: 好吧，他为订户们操心，在周一建议他们按照他的指示做一切事情。 今天把树篱拿出来，...没有运气。 糟糕... 布什也开始下滑了... Vasiliy Pushkaryov 2019.10.17 22:01 #1829 Yevhenii Levchenko: 糟糕的是... 布什也开始下滑了... 他已经开始了，但他甚至还没有达到10%的缩减。尽管他的月度利润已经大大下降。他已经开始失去订阅者，他们对订阅费用不包括他的信号收入这一事实感到不满。 [删除] 2019.10.17 23:56 #1830 Vasiliy Pushkaryov: 他已经开始了，但到目前为止，他甚至没有达到10%的缩减。尽管他的月度利润已经大大下降。用户已经在离开，并对订阅费用不能覆盖他的信号收入这一事实感到不满。 没有一个终端能够处理这样的管道。 1...176177178179180181182183184185186187188189190...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
是的，本质上是 "之 "字形，但有一些改进:)
这就是我说的这些波的意思：运动+反弹=波。
哦。这样的波浪会冲走存款。
因此，大船，小地段。
不是67年的历史，但也是一个体面的历史......
当我看到漫长而美丽的线下历史时，我开始有了怀疑。在钱的问题上，你能相信经纪人和信号提供者的话吗？故事的开始应该从监测开始，这样可以避免许多作弊行为......
这是一个常规的事情了吗？:)
好吧，他很担心订阅者，周一他建议按照他的指示做一切事情。
今天把树篱拿出来，...没有运气。
糟糕...布什也开始下滑了...
他已经开始了，但到目前为止，他甚至没有达到10%的缩减。尽管他的月度利润已经大大下降。用户已经在离开，并对订阅费用不能覆盖他的信号收入这一事实感到不满。