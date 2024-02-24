交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 922 1...915916917918919920921922923924925926927928929...3399 新评论 Olga Shelemey 2018.05.17 15:46 #9211 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 马克西姆，还是那句话，你用什么作为预测因素？当然，如果这不是一个秘密的话。 [删除] 2018.05.17 15:48 #9212 Olga Shelemey: Maxim，你到底用什么作为预测指标？当然，如果这不是一个秘密的话。现在只是价格系列，没有以任何方式对射频进行转换对于NS，你可以采取归一化的增量 但我没有圣杯，我不是这里的权威。阿列申卡在这里有 [删除] 2018.05.17 17:40 #9213 阿列克谢-维亚兹米 金。你能用一句话来概括狂欢的意义吗？语言障碍使我无法理解... 当我根据你的文章到了森林编码的时候，我会问很多问题，你会回答他们吗？ 欢闹的要领一言以蔽之。中国人总是在抨击一切，这个人有我所有文章中的想法。 通过模糊规则去除预测器的噪音，然后将输出输入到递归网络的输入，该网络通过强化训练 但是，金融问题非常复杂，很难手动设置模糊成员函数。 图2.用于稳健特征学习和自学交易的模糊DRN的概述。 我们更愿意直接从经验中学习模糊成员函数。因此，我们倾向于直接学习成员函数，这一想法将在第四节中详细说明。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.17 18:13 #9214 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 一言以蔽之。中国人总是作弊，在这里，我的想法都来自于文章 通过模糊规则去除预测器中的噪音，然后将输出输入到循环网络的输入中，该网络通过强化进行学习 但是，金融问题非常复杂，很难手动设置模糊成员函数。 图2.用于稳健特征学习和自学交易的模糊DRNN的概述。 我们更愿意直接从经验中学习模糊成员函数。因此，我们倾向于直接学习成员函数，这一想法将在第四节中详细说明。 所以这个想法真的很好! [删除] 2018.05.17 18:48 #9215 阿列克谢-维亚兹米 金。所以这个想法真的很好!这是一个普通的想法，一个日常的想法。每个家庭主妇现在都在思考这样的神经网络架构 细节是有趣的，除非你自己想出来，否则无处可寻。 Roffild 2018.05.17 20:46 #9216 https://github.com/Roffild/RoffildLibrary 讨论（希望这个主题不会再被撞到）。 https://www.mql5.com/ru/forum/245373 [删除] 2018.05.17 21:23 #9217 尤里-阿索连科。 算了吧 :) Yuriy Asaulenko 2018.05.17 21:29 #9218 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 没关系的 :)现在 我在谷歌上做vps...根据你的建议。微观。似乎很好，但我还没有达到这个模式。是的，数据库是SQLite。好东西 [删除] 2018.05.17 21:44 #9219 尤里-阿索连科。目前 在谷歌上做vps...根据你的建议。微观。似乎很好，但我还没有达到这个模式。微软的azure上的其他一些免费产品）还没有检查，因为它们不需要 Yuriy Asaulenko 2018.05.17 21:50 #9220 马克西姆-德米特里耶夫斯基。微软在azure上也有一些免费的东西）还没有看，因为我不需要它。 在。MS的赠品更小，更糟糕)) 1...915916917918919920921922923924925926927928929...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
Maxim，你到底用什么作为预测指标？当然，如果这不是一个秘密的话。
现在只是价格系列，没有以任何方式对射频进行转换
对于NS，你可以采取归一化的增量但我没有圣杯，我不是这里的权威。阿列申卡在这里有
你能用一句话来概括狂欢的意义吗？语言障碍使我无法理解...
当我根据你的文章到了森林编码的时候，我会问很多问题，你会回答他们吗？
欢闹的要领一言以蔽之。中国人总是在抨击一切，这个人有我所有文章中的想法。
通过模糊规则去除预测器的噪音，然后将输出输入到递归网络的输入，该网络通过强化训练
但是，金融问题非常复杂，很难手动设置模糊成员函数。
图2.用于稳健特征学习和自学交易的模糊DRN的概述。
我们更愿意直接从经验中学习模糊成员函数。因此，我们倾向于直接学习成员函数，这一想法将在第四节中详细说明。
一言以蔽之。中国人总是作弊，在这里，我的想法都来自于文章
通过模糊规则去除预测器中的噪音，然后将输出输入到循环网络的输入中，该网络通过强化进行学习
但是，金融问题非常复杂，很难手动设置模糊成员函数。
图2.用于稳健特征学习和自学交易的模糊DRNN的概述。
我们更愿意直接从经验中学习模糊成员函数。因此，我们倾向于直接学习成员函数，这一想法将在第四节中详细说明。
所以这个想法真的很好!
所以这个想法真的很好!
这是一个普通的想法，一个日常的想法。每个家庭主妇现在都在思考这样的神经网络架构
细节是有趣的，除非你自己想出来，否则无处可寻。
https://github.com/Roffild/RoffildLibrary
讨论（希望这个主题不会再被撞到）。
https://www.mql5.com/ru/forum/245373
没关系的 :)
目前 在谷歌上做vps...根据你的建议。微观。似乎很好，但我还没有达到这个模式。
微软的azure上的其他一些免费产品）还没有检查，因为它们不需要
微软在azure上也有一些免费的东西）还没有看，因为我不需要它。