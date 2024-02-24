交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 919 1...912913914915916917918919920921922923924925926...3399 新评论 geratdc_ 2018.05.16 19:34 #9181 相同的，但反向步骤已经是20个点了。我从5月到5月是测试的一年，但在2018年的第一个十年，一切都开始了。但这个系统也在失去，只是设置被捡走了。唉。虽然它失去的频率较低。 我将在本周更新专家顾问，也许这个想法会对某人有用。我还应该提到改变策略，这是一个很酷的东西，但我没能以这样的方式实现它，例如，它评估过去10次交易的盈利能力，我的计算是平均的，在改变策略触发之前，存款几乎已经损失了，尽管我当然可以玩它。我把EA历史上的利润除以历史上的交易数量。这个系数（比率）的值<TakeProfit/3时，激活了策略的改变。我把它除以3，因为反订单--作为一项规则，一个EA必须做3次交易才能获得TakeProfit。如果交易是基于反单的，则将基于1个订单。反之亦然。使用这种附加组件，我想帮助我的专家顾问不至于亏损，因为它的收益并不稳定。 geratdc_ 2018.05.16 19:49 #9182 窗帘。并再次对浮游生物进行了合并。26/09/2017.只是平地的铁杆变胖了一些，但还不足以抓住反转的机会....。他们最大的50-100个点。逆转可能会吃掉存款。我现在将设定一个100点的步骤，看看会发生什么。而会发生什么呢--专家顾问就会消失。我不能在第3号地块有1000点存款的情况下向错误的方向滚动100点......。一般来说，市场是不能被欺骗的 ))他了解自己的业务。 顺便说一下，我对这种市场情况有想法，让我们来测试一下:) Aleksey Vyazmikin 2018.05.16 22:22 #9183 如果不是太麻烦的话，请给我发一组预测器和一个训练/测试目标，用于NS或支架--只是一个文本文件。我想看看是我歪打正着，还是工具太笨。 geratdc_ 2018.05.16 22:32 #9184 10,000欧元的押金通过了平区。在可能的15次反转中，7次反转就足够了。存款下降了很多，但并没有下降。呵。这很好。它仍然在测试器中，非常长的测试，虽然期限只有1年。 geratdc_ 2018.05.16 22:38 #9185 Aleksey Vyazmikin: 如果你不介意，请给我发一组预测器和一个用于NS或支架的训练/测试目标--只是一个文本文件。我想了解我是否歪打正着，或者工具是否蠢笨。阿列克谢做一个 开放的项目--把文件上传到YandexDisk，人们会捡起来的，特别是有提示的）））。否则当地的创新者都带着他们的交易系统散落在角落里，所有的基础工作都被埋在地下，直到更好的时代。没有什么是清楚的，只是一个烟幕。我想现在是时候在马克斯飞往澳大利亚之前，把 "A "队送到他那里。我感兴趣是有原因的）。 Mihail Marchukajtes 2018.05.17 10:29 #9186 我不知道，我的TS在我存款的60%的情况下，每月做400%。这将比我见过的任何回报都要好。通过将风险降低 到10%，你可以每月获得100-150%的收益...不是每年....so.... Dr. Trader 2018.05.17 10:52 #9187 教Max翻转他的TS信号 :) 严格来说，他处于赤字状态，而反过来说，他将处于正值状态。 Mihail Marchukajtes 2018.05.17 10:56 #9188 交易员博士。教导Max如何逆转TS信号 :) 英镑在严格意义上处于赤字状态，而反过来说，它将处于加分状态。你可以教他或不教...不幸的是，顽固的人永远不会理解新知识...... [删除] 2018.05.17 11:13 #9189 交易员博士。教Max如何翻转TS信号 :) 当他进行相反的交易时，他严格地处于负值位置。在英镑，这是一个不同的版本，这是一个测试。 我将在下周重新训练，我想看看可能会有什么样的偏差，这样我就不会把它搞砸了。 Mihail Marchukajtes 2018.05.17 11:15 #9190 马克西姆-德米特里耶夫斯基。英镑有一个不同的版本，它是一个测试。 下周我将重新培训，我想看看可能出现的偏差，这样我就不会在现实中搞砸了。为了避免这样的大投资者把你吊死.....:-) 1...912913914915916917918919920921922923924925926...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
相同的，但反向步骤已经是20个点了。我从5月到5月是测试的一年，但在2018年的第一个十年，一切都开始了。但这个系统也在失去，只是设置被捡走了。唉。虽然它失去的频率较低。
我将在本周更新专家顾问，也许这个想法会对某人有用。我还应该提到改变策略，这是一个很酷的东西，但我没能以这样的方式实现它，例如，它评估过去10次交易的盈利能力，我的计算是平均的，在改变策略触发之前，存款几乎已经损失了，尽管我当然可以玩它。我把EA历史上的利润除以历史上的交易数量。这个系数（比率）的值<TakeProfit/3时，激活了策略的改变。我把它除以3，因为反订单--作为一项规则，一个EA必须做3次交易才能获得TakeProfit。如果交易是基于反单的，则将基于1个订单。反之亦然。使用这种附加组件，我想帮助我的专家顾问不至于亏损，因为它的收益并不稳定。
窗帘。并再次对浮游生物进行了合并。26/09/2017.只是平地的铁杆变胖了一些，但还不足以抓住反转的机会....。他们最大的50-100个点。逆转可能会吃掉存款。我现在将设定一个100点的步骤，看看会发生什么。而会发生什么呢--专家顾问就会消失。我不能在第3号地块有1000点存款的情况下向错误的方向滚动100点......。一般来说，市场是不能被欺骗的 ))他了解自己的业务。
顺便说一下，我对这种市场情况有想法，让我们来测试一下:)
10,000欧元的押金通过了平区。在可能的15次反转中，7次反转就足够了。存款下降了很多，但并没有下降。呵。这很好。它仍然在测试器中，非常长的测试，虽然期限只有1年。
如果你不介意，请给我发一组预测器和一个用于NS或支架的训练/测试目标--只是一个文本文件。我想了解我是否歪打正着，或者工具是否蠢笨。
阿列克谢做一个 开放的项目--把文件上传到YandexDisk，人们会捡起来的，特别是有提示的）））。否则当地的创新者都带着他们的交易系统散落在角落里，所有的基础工作都被埋在地下，直到更好的时代。没有什么是清楚的，只是一个烟幕。我想现在是时候在马克斯飞往澳大利亚之前，把 "A "队送到他那里。我感兴趣是有原因的）。
教Max翻转他的TS信号 :)
严格来说，他处于赤字状态，而反过来说，他将处于正值状态。
你可以教他或不教...不幸的是，顽固的人永远不会理解新知识......
在英镑，这是一个不同的版本，这是一个测试。
我将在下周重新训练，我想看看可能会有什么样的偏差，这样我就不会把它搞砸了。
下周我将重新培训，我想看看可能出现的偏差，这样我就不会在现实中搞砸了。
为了避免这样的大投资者把你吊死.....:-)