交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 928

新评论
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

只要阿凯洛下周不要再错过。

以为我的基本策略很糟糕。谁能给我一些基本的策略，我应该尝试使用我的代理人来改善？

采取反趋势的方式。我作为一名外科医生告诉你。这是最合适的方法。没有比回调开始时更好的分析时机了....。

[删除]  
Mihail Marchukajtes:

采取反趋势的方式。我作为一名外科医生告诉你。这是最合适的方法。没有比回调开始时更好的分析时机了....。

https://www.mql5.com/en/code/19598

我暂且接受这个，这是一个古老的策略，但它对光学有好处

Dealers Trade v 7.91 ZeroLag MACD
Dealers Trade v 7.91 ZeroLag MACD
  • 投票： 15
  • 2018.01.22
  • Vladimir Karputov
  • www.mql5.com
Uses the Zero-lag MACD instead of the standard iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). When the number of positions increases, the following is also increased: step between positions, lot size, take profit (martingale). Position volume management: The initial lot can be specified manually; The initial lot can be calculated as the...
 
基本策略只需要用来选择分析的时刻（时间）。它可以是静态的，没有优化参数。如果我们优化基本策略，我们会得到大量的模型。基本战略的优化是没有意义的。装载是由NS处理的。只需在基本策略中设置一套方便的参数，以每天的交易数量 为例，并已用它来训练NS....。
 

mnogovhodov_02 2016 arr_Buy的结果是这样的。


y_pred
y_true01
010179752445
12431024208
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

女孩说你是对的，但你需要更多的香槟。


她很好，代我向她问好!!!!

[删除]  
Mihail Marchukajtes:

酷，给她我的问候!!!!

好的，你也是来自她:)
 

替代方案。其结果马上就会出现在课堂上，没有概率。这对我来说似乎更糟。


y_pred
y_true01
08174472498
11861829900
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基
好的，你也是来自她:)

也许它能教会你一些与TC有关的清醒想法。你如何能做和不能做.....

[删除]  
Mihail Marchukajtes:

也许它能教会你一些与TC有关的清醒想法。你如何能做和不能做.....

她说我很聪明，只要带她去澳大利亚，她在那里有一个朋友。

我们需要一个假的婚姻来解决这个问题

 
桑桑尼茨-弗门科

我已经不再把这些表格中的错误作为标准计算。

我是这样推理的，我直接拿第1类，它更明显：最初的 "0 "类给出的预测是 "1 "类=86118，"1 "类给出的预测是 "1 "类=12256。这意味着在交易时，我们将得到错误的类预测=86118，而正确的预测=12256，即误差=86116/(86116+12256)=87.5%9(!!)，如果类 "1"=进入/位置-这是一场灾难。但 "0 "类的位置是非常体面的--在决策中只会有5.3%的错误0。

我在比较模型时也不使用这种表格。我把它加在这里只是为了澄清。你马上就会发现，在应该有 "1 "的地方投射出了一堆零，而且你马上就能看到，有一棵树的投射是不好的。

1...921922923924925926927928929930931932933934935...3399
新评论