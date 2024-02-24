交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 928 1...921922923924925926927928929930931932933934935...3399 新评论 Mihail Marchukajtes 2018.05.19 11:46 #9271 马克西姆-德米特里耶夫斯基。只要阿凯洛下周不要再错过。 以为我的基本策略很糟糕。谁能给我一些基本的策略，我应该尝试使用我的代理人来改善？采取反趋势的方式。我作为一名外科医生告诉你。这是最合适的方法。没有比回调开始时更好的分析时机了....。 [删除] 2018.05.19 12:10 #9272 Mihail Marchukajtes:采取反趋势的方式。我作为一名外科医生告诉你。这是最合适的方法。没有比回调开始时更好的分析时机了....。https://www.mql5.com/en/code/19598 我暂且接受这个，这是一个古老的策略，但它对光学有好处 Dealers Trade v 7.91 ZeroLag MACD 投票： 152018.01.22Vladimir Karputovwww.mql5.com Uses the Zero-lag MACD instead of the standard iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). When the number of positions increases, the following is also increased: step between positions, lot size, take profit (martingale). Position volume management: The initial lot can be specified manually; The initial lot can be calculated as the... Mihail Marchukajtes 2018.05.19 12:16 #9273 基本策略只需要用来选择分析的时刻（时间）。它可以是静态的，没有优化参数。如果我们优化基本策略，我们会得到大量的模型。基本战略的优化是没有意义的。装载是由NS处理的。只需在基本策略中设置一套方便的参数，以每天的交易数量 为例，并已用它来训练NS....。 Dr. Trader 2018.05.19 12:22 #9274 mnogovhodov_02 2016 arr_Buy的结果是这样的。 y_predy_true0101017975244512431024208 Mihail Marchukajtes 2018.05.19 12:25 #9275 马克西姆-德米特里耶夫斯基。女孩说你是对的，但你需要更多的香槟。 她很好，代我向她问好!!!! [删除] 2018.05.19 12:28 #9276 Mihail Marchukajtes:酷，给她我的问候!!!! 好的，你也是来自她:) Dr. Trader 2018.05.19 12:31 #9277 替代方案。其结果马上就会出现在课堂上，没有概率。这对我来说似乎更糟。 y_predy_true010817447249811861829900 Mihail Marchukajtes 2018.05.19 12:32 #9278 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 好的，你也是来自她:)也许它能教会你一些与TC有关的清醒想法。你如何能做和不能做..... [删除] 2018.05.19 12:35 #9279 Mihail Marchukajtes:也许它能教会你一些与TC有关的清醒想法。你如何能做和不能做.....她说我很聪明，只要带她去澳大利亚，她在那里有一个朋友。 我们需要一个假的婚姻来解决这个问题 Dr. Trader 2018.05.19 12:46 #9280 桑桑尼茨-弗门科。我已经不再把这些表格中的错误作为标准计算。 我是这样推理的，我直接拿第1类，它更明显：最初的 "0 "类给出的预测是 "1 "类=86118，"1 "类给出的预测是 "1 "类=12256。这意味着在交易时，我们将得到错误的类预测=86118，而正确的预测=12256，即误差=86116/(86116+12256)=87.5%9(!!)，如果类 "1"=进入/位置-这是一场灾难。但 "0 "类的位置是非常体面的--在决策中只会有5.3%的错误0。我在比较模型时也不使用这种表格。我把它加在这里只是为了澄清。你马上就会发现，在应该有 "1 "的地方投射出了一堆零，而且你马上就能看到，有一棵树的投射是不好的。 1...921922923924925926927928929930931932933934935...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
只要阿凯洛下周不要再错过。
以为我的基本策略很糟糕。谁能给我一些基本的策略，我应该尝试使用我的代理人来改善？
采取反趋势的方式。我作为一名外科医生告诉你。这是最合适的方法。没有比回调开始时更好的分析时机了....。
https://www.mql5.com/en/code/19598
我暂且接受这个，这是一个古老的策略，但它对光学有好处
mnogovhodov_02 2016 arr_Buy的结果是这样的。
替代方案。其结果马上就会出现在课堂上，没有概率。这对我来说似乎更糟。
也许它能教会你一些与TC有关的清醒想法。你如何能做和不能做.....
我已经不再把这些表格中的错误作为标准计算。
我是这样推理的，我直接拿第1类，它更明显：最初的 "0 "类给出的预测是 "1 "类=86118，"1 "类给出的预测是 "1 "类=12256。这意味着在交易时，我们将得到错误的类预测=86118，而正确的预测=12256，即误差=86116/(86116+12256)=87.5%9(!!)，如果类 "1"=进入/位置-这是一场灾难。但 "0 "类的位置是非常体面的--在决策中只会有5.3%的错误0。
我在比较模型时也不使用这种表格。我把它加在这里只是为了澄清。你马上就会发现，在应该有 "1 "的地方投射出了一堆零，而且你马上就能看到，有一棵树的投射是不好的。