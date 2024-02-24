交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2164

新评论
 
Aleksey Nikolayev:

你已经说过再见了，但你不会离开。这是 的真姓吗？

你为什么会这样想呢？

这是关于如何将上述关于国防部的许多研究应用于市场？

如果你需要一些例子来证明它，请告诉我。

 
Wizard2018:

业余无线电的方法在市场上一直都有很好的效果 :))))至少比纯种的数学家好得多。:))))他们从来没有任何工作，甚至没有任何意义。

值得在另一个主题中讨论，而不是把这个 主题弄得一团糟。

[删除]  
Aleksey Nikolayev:

追求数量而牺牲质量(

而这很可能是零售外汇沼泽地持续停滞不前的原因之一，有一天它可能会干涸。

我只是喜欢想象坐在那里，管好自己的事情。

然后一个稻草人走进你的汽车或办公室，开始说 "给我看看利润 "之类的话。

他们曾经为这种事情埋葬过人，但现在他们称之为自由主义价值观。

 
vladavd:

新式技术专家们的傲慢。当然，在你之前，什么都没有，每个人都用牛蒡擦屁股......。并用砖头擦拭他们的步枪。


p.s. 你真的应该把你的脸贴在每个洞里，但显然这个论坛的审核不允许你用off-top战斗，这很可悲。

正弦波告诉我们什么？它是一个正弦波。嘻嘻。

 
vladavd:

新式技术追随者的傲慢。当然，在你之前，什么都没有，每个人都用牛蒡擦屁股......。并用砖头擦拭他们的步枪。


p.s.对汗流浃背的杯子在每一个洞和真的很久以前将石膏的脸，但可能在这个论坛上的节制并不意味着与offtop的斗争，它的悲伤。

就这个问题发起一个主题，我们将进行实质性的讨论。

 
Aleksey Nikolayev:

你已经说过再见了，但你不会离开。这是你的真姓吗？

如果你不知道这样的昵称是如何出现在论坛上的，请应用机器学习。

然而，我担心国防部在这里再次无能为力。
 
Maxim Dmitrievsky:

我只是喜欢想象坐在那里，管好自己的事，不碰任何人。

然后一个稻草人走进你的汽车或办公室，开始说 "给我看看利润 "之类的话。

他们曾经为此埋葬你，但现在这被称为自由主义价值观。

更像是 "广告是商业的引擎 "的价值观。

由于这些人物的努力，Foursquare部分开始萎缩--现在他们来到了这里。

 
Aleksey Nikolayev:

就这个问题发起一个主题，我们将以有意义的方式讨论它。

教授，你为什么不成立一个分支机构，教人们如何进行有利的交易？啊啊啊，羊是教不来的。这就是原因吗？

每个人都知道如何撅嘴。嘻嘻。

继续。

 
vladavd:


如果你从你的信息中去掉所有不复杂的（或自命不凡的？）悲情，只剩下你的数字，但不幸的是这个数字的值=0

在估计CD时，传递给基本函数完全不是问题，只要有足够的毅力，就有可能在给定的误差下进行反变换。

但问题仍然是--为了使用这些 "岩石图像 "进行交易，你需要分解信号和市场运动的可重复性 对应....。一言以蔽之。

如果你看到这样的山雀，当你去你的基础功能，你需要卖掉，就是这样!


UPD。

对于那些已经忘记了科捷尔尼科夫定理让你找到什么的人来说。

https://nag.ru/articles/article/103332/teorema-kotelnikova-dlya-chaynikov-prostyimi-slovami.html


 
Igor Makanu:

如果你从你的信息中去掉所有不复杂的（或自命不凡的？）悲情，只剩下你的数字，但不幸的是这个数字的值=0

在估计CD的时候，传递给基本函数完全不是问题，只要有足够的毅力，就有可能在给定的误差下进行反变换。

但问题仍然是--为了使用这些 "岩石图像 "进行交易，你需要分解信号和市场运动的可重复性 对应....。来看待这个问题。

如果你看到这样的山雀，当你去你的基础功能，你需要卖掉，就是这样!

对。这就对了。这是个转移。

1...215721582159216021612162216321642165216621672168216921702171...3399
新评论