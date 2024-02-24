交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 918 1...911912913914915916917918919920921922923924925...3399 新评论 Aleksey Vyazmikin 2018.05.16 12:32 #9171 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 是的，没错你是否设法在你的旧预测器上建立策略，你有多少个单位，以及组合的总数？ Aleksey Vyazmikin 2018.05.16 12:34 #9172 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 现在有40件，但基本上是一件，只是用不同的条件进行训练，然后将结果平均到所有的人身上。很多，我甚至想不出一百个!那么有多少个预测因子和它们的组合数呢？ Aleksey Vyazmikin 2018.05.16 12:41 #9173 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 预测器（输入）从25到200，用于不同的策略 :) 不需要编造，只是对一些初始的预测器进行小的修改。我想知道，你如何将它们标记为属于每个TC的？也就是说，有200个列，在某处填上了25个值，剩下的175个里是什么--一个独特的变量值（预测器）？ geratdc_ 2018.05.16 18:51 #9174 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我拍了一下。 我想拍到春天，但我得到了它，直到夏天。 等待来自澳大利亚的照片 :) 投资者--考虑从5万美元开始我不明白，教NS是为了赚钱？） [删除] 2018.05.16 18:55 #9175 geratdc_: 我不明白，他们有没有教过NS如何赚钱？)) 我几乎做了我能做的一切：）不是圣杯，但偶尔会有效果，没有必要再去尝试。 geratdc_ 2018.05.16 18:58 #9176 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 嗯，算是吧，几乎做了我能做的一切：）不是圣杯，但有些东西会不时地发挥作用，没有必要再去尝试。它能在不赔钱的情况下赚取100%的年薪吗？有什么样的保护措施来防止损失？ 常规的止损？我正在为保留存款而苦恼。在我看来，这是使每个专家都能获利的关键。我是认真的:) 但总体而言，我支持你。投入了如此多的时间和精力。现在是要求利润的时候了。 [删除] 2018.05.16 19:00 #9177 geratdc_:它能在不赔钱的情况下赚取100%的年薪吗？那里通常的止损保护是什么？是的，这可能是平均水平，考虑到定期再培训？ 如果你选择持续的市场，并在新闻的废话中关闭它们，也许更多 停止，好了。 [删除] 2018.05.16 19:02 #9178 geratdc_: 但总体而言，我支持你。投入了如此多的时间和精力。现在是时候要求国家安全局给予回报了。我不确定它值得多少时间和精力）但就获得一些神经网络的知识而言，它是可以的）。 geratdc_ 2018.05.16 19:08 #9179 我发明了一个紧急订单的逆转（成交量增加，导致收支平衡）。它似乎在为存款而战，但它不是很稳定。市场在平淡期征服了它，在平淡期，紧急订单在条形上缺乏波动性。当然，我们可以进行100次迭代，但反转是很昂贵的。如果价格从紧急订单的开盘价向错误的方向移动10个点（设置了一个台阶），紧急订单被关闭，并在其位置上开立一个新的订单。任务很简单--抓住下面的价格方向，在条形图上升或下降之前，它在条形图内部上下移动...但总的来说，这比只抛出一个紧急订单要好，虽然有时反过来说，如果EA关闭1个紧急订单，如果开仓后缩水增加，那么伤害更大...然而，问题是，如果重复的紧急命令不成功，存款就会遭受损失，而反之则可以让存款保持更长时间的浮动。我暂时测试了一下，对500欧元以上的大额存款实行了反转。对于大额存款--500欧元，反转是相关的，但对于小额存款--它只是吃了它们，并怀疑地看着："钱在哪里？） geratdc_ 2018.05.16 19:10 #9180 马克西姆-德米特里耶夫斯基。是的，这可能是平均水平，考虑到定期的再培训。 如果市场坚持不懈，在所有的新闻东西中关闭，那么可能会更多。 停，好在投资损失风险最小的情况下，今年的X2是成功的! 其他的都是沉没游戏，其中只有沉没的日期仍然未知。这都是为游戏玩家准备的，严肃的商人喜欢稳定的收入，对他们来说，从银行存款利率中取得X2、X3的%回报的人是一个很酷的金融家。 1...911912913914915916917918919920921922923924925...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
是的，没错
你是否设法在你的旧预测器上建立策略，你有多少个单位，以及组合的总数？
现在有40件，但基本上是一件，只是用不同的条件进行训练，然后将结果平均到所有的人身上。
很多，我甚至想不出一百个!那么有多少个预测因子和它们的组合数呢？
预测器（输入）从25到200，用于不同的策略 :) 不需要编造，只是对一些初始的预测器进行小的修改。
我想知道，你如何将它们标记为属于每个TC的？也就是说，有200个列，在某处填上了25个值，剩下的175个里是什么--一个独特的变量值（预测器）？
我拍了一下。
我想拍到春天，但我得到了它，直到夏天。
等待来自澳大利亚的照片 :)
投资者--考虑从5万美元开始
我不明白，教NS是为了赚钱？）
我不明白，他们有没有教过NS如何赚钱？))
嗯，算是吧，几乎做了我能做的一切：）不是圣杯，但有些东西会不时地发挥作用，没有必要再去尝试。
它能在不赔钱的情况下赚取100%的年薪吗？有什么样的保护措施来防止损失？ 常规的止损？我正在为保留存款而苦恼。在我看来，这是使每个专家都能获利的关键。我是认真的:)
但总体而言，我支持你。投入了如此多的时间和精力。现在是要求利润的时候了。
它能在不赔钱的情况下赚取100%的年薪吗？那里通常的止损保护是什么？
是的，这可能是平均水平，考虑到定期再培训？
如果你选择持续的市场，并在新闻的废话中关闭它们，也许更多
停止，好了。
但总体而言，我支持你。投入了如此多的时间和精力。现在是时候要求国家安全局给予回报了。
我不确定它值得多少时间和精力）但就获得一些神经网络的知识而言，它是可以的）。
我发明了一个紧急订单的逆转（成交量增加，导致收支平衡）。它似乎在为存款而战，但它不是很稳定。市场在平淡期征服了它，在平淡期，紧急订单在条形上缺乏波动性。当然，我们可以进行100次迭代，但反转是很昂贵的。如果价格从紧急订单的开盘价向错误的方向移动10个点（设置了一个台阶），紧急订单被关闭，并在其位置上开立一个新的订单。任务很简单--抓住下面的价格方向，在条形图上升或下降之前，它在条形图内部上下移动...但总的来说，这比只抛出一个紧急订单要好，虽然有时反过来说，如果EA关闭1个紧急订单，如果开仓后缩水增加，那么伤害更大...然而，问题是，如果重复的紧急命令不成功，存款就会遭受损失，而反之则可以让存款保持更长时间的浮动。我暂时测试了一下，对500欧元以上的大额存款实行了反转。对于大额存款--500欧元，反转是相关的，但对于小额存款--它只是吃了它们，并怀疑地看着："钱在哪里？）
是的，这可能是平均水平，考虑到定期的再培训。
如果市场坚持不懈，在所有的新闻东西中关闭，那么可能会更多。
停，好
在投资损失风险最小的情况下，今年的X2是成功的!
其他的都是沉没游戏，其中只有沉没的日期仍然未知。这都是为游戏玩家准备的，严肃的商人喜欢稳定的收入，对他们来说，从银行存款利率中取得X2、X3的%回报的人是一个很酷的金融家。