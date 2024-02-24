交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 918

马克西姆-德米特里耶夫斯基
是的，没错

你是否设法在你的旧预测器上建立策略，你有多少个单位，以及组合的总数？

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基
现在有40件，但基本上是一件，只是用不同的条件进行训练，然后将结果平均到所有的人身上。

很多，我甚至想不出一百个!那么有多少个预测因子和它们的组合数呢？

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基
预测器（输入）从25到200，用于不同的策略 :) 不需要编造，只是对一些初始的预测器进行小的修改。

我想知道，你如何将它们标记为属于每个TC的？也就是说，有200个列，在某处填上了25个值，剩下的175个里是什么--一个独特的变量值（预测器）？

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我拍了一下。

我想拍到春天，但我得到了它，直到夏天。

等待来自澳大利亚的照片 :)

投资者--考虑从5万美元开始

我不明白，教NS是为了赚钱？）

geratdc_:

我不明白，他们有没有教过NS如何赚钱？))

我几乎做了我能做的一切：）不是圣杯，但偶尔会有效果，没有必要再去尝试。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基
嗯，算是吧，几乎做了我能做的一切：）不是圣杯，但有些东西会不时地发挥作用，没有必要再去尝试。

它能在不赔钱的情况下赚取100%的年薪吗？有什么样的保护措施来防止损失？ 常规的止损？我正在为保留存款而苦恼。在我看来，这是使每个专家都能获利的关键。我是认真的:)


但总体而言，我支持你。投入了如此多的时间和精力。现在是要求利润的时候了。

geratdc_:

它能在不赔钱的情况下赚取100%的年薪吗？那里通常的止损保护是什么？

是的，这可能是平均水平，考虑到定期再培训？

如果你选择持续的市场，并在新闻的废话中关闭它们，也许更多

停止，好了。

geratdc_:

但总体而言，我支持你。投入了如此多的时间和精力。现在是时候要求国家安全局给予回报了。

我不确定它值得多少时间和精力）但就获得一些神经网络的知识而言，它是可以的）。

 

取出一个紧急订单（随着迭代量的增加

我发明了一个紧急订单的逆转（成交量增加，导致收支平衡）。它似乎在为存款而战，但它不是很稳定。市场在平淡期征服了它，在平淡期，紧急订单在条形上缺乏波动性。当然，我们可以进行100次迭代，但反转是很昂贵的。如果价格从紧急订单的开盘价向错误的方向移动10个点（设置了一个台阶），紧急订单被关闭，并在其位置上开立一个新的订单。任务很简单--抓住下面的价格方向，在条形图上升或下降之前，它在条形图内部上下移动...但总的来说，这比只抛出一个紧急订单要好，虽然有时反过来说，如果EA关闭1个紧急订单，如果开仓后缩水增加，那么伤害更大...然而，问题是，如果重复的紧急命令不成功，存款就会遭受损失，而反之则可以让存款保持更长时间的浮动。我暂时测试了一下，对500欧元以上的大额存款实行了反转。对于大额存款--500欧元，反转是相关的，但对于小额存款--它只是吃了它们，并怀疑地看着："钱在哪里？）

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

是的，这可能是平均水平，考虑到定期的再培训。

如果市场坚持不懈，在所有的新闻东西中关闭，那么可能会更多。

停，好

在投资损失风险最小的情况下，今年的X2是成功的!

其他的都是沉没游戏，其中只有沉没的日期仍然未知。这都是为游戏玩家准备的，严肃的商人喜欢稳定的收入，对他们来说，从银行存款利率中取得X2、X3的%回报的人是一个很酷的金融家。

