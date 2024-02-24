交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 926

forexman77:

我还不能确定，因为我玩了很多参数，改善的幅度大约是0.1。也许有一些我不知道的技巧，这就是我问的原因。

如果没有任何帮助，那么问题就出在数据上，没有其他东西可以调整。
 
阿列克谢-维亚兹米 金。

当然你可以，但你必须分批进行（服务器故障），过滤器集--定义你不能买/卖的地方，MaloVhodov集--有体面利润的趋势条目，MnogoVhodov集--所有条目，除了无利润的条目。

我试着用马洛夫霍多夫做起家。

试图教森林根据arr_Vektor_Week, arr_Vektor_Day等预测2015年的arr_Buy。

类别非常不平衡（0类的例子比1类多10倍），这增加了很多难度。

这是在2015年的树上训练的


y_pred
y_true01
09726886118
1552912256
而这是2016年，新到的树木数据。

y_pred

y_true01
09658190918
162968956

这两种情况下的预测准确率都很低，但至少在这两种情况下的准确率都超过了50%。

这棵树是这样的。


那里总是向左是真，向右是假。对于椭圆，预测需要四舍五入（>=0.5->1；<0.5->0），我将尝试mnogovhodov，我想它会更好，那里的0和1类更平等。

 
交易员博士

首先尝试了Malovhodov。

试图教森林根据arr_Vektor_Week, arr_Vektor_Day等预测2015年的arr_Buy。

类别非常不平衡（0类的例子比1类多10倍），这增加了很多难度。

这是在2015年的树上训练的


y_pred
y_true01
09726886118
1552912256

这两种情况下的预测准确率都很低，但至少在这两种情况下的准确率都超过了50%。

这棵树是这样的。


那里总是向左是真，向右是假。在椭圆预测中，你仍然需要四舍五入（>=0.5->1；<0.5->0）我将尝试mnogovhodov，我认为这将是更好的，有0和1类更平等。

哇，多么小的一棵树啊!我很惊讶!从树上我读到了在趋势反转时进入的愿望，即实际上是在最底部买入。根据你的系统，其他的预测因素并不具有信息量？

椭圆形的数字是什么？
 

我的真假标记之林贯穿始终。

[[ 2011  2948]
 [  215 11821]]//тест

[[14997     0]
 [    0 35985]]//тренировка

我所寻找的班级在测试中超过了另一个班级的一半，但在训练中却很好地分割开来)

 
操盘手博士--请写一份树上的预测者名单，因为截图中削减了他们的名字。
 
阿列克谢-维亚兹米 金。

哇，多么小的一棵树啊!我很惊讶!我从树上读到了在趋势反转时进入的愿望，即在最底部买入。根据你的系统，其他的预测因素并不具有信息量？

椭圆形的数字是什么？

其中一些在选择树的参数和预测因子的过程中被拒绝。对于一般的信息性，我不能说什么具体的东西，但对于这个案例来说，这些东西是最适合的。

椭圆是由树预测的。我的树是在 "ANOVA "模式下训练的，也就是说，给出的概率不是具体的预测0或1，而是概率。任何大于0.5的都很可能是1级。小于0.5的，很可能是0级。因此，越接近0或1，预测就越有信心。

你可以用以下方式来描述树的程序化。

double prediction;
if(arr_Donproc<3.5)
{
  if(arr_iDeltaH1>=-6.5)
  {
    if(arr_TimeH>=14)
    {
       prediction = 0.29;
    }
    else
    {
       prediction = 0.44;
    }
  }
  else
  {
     prediction = 0.58;
  }
}
else
{
  if(arr_RSI_Open_ < 0.5)
  {
     //...
  }
  else
  {
     //...
  }
}

int predictionClass = 0;
if(prediction >= 0.5) predictionClass=1;

if(predictionClass == 0)
{
  //...
}
else if(predictionClass == 1)
{
  //...
}
 
阿列克谢-维亚兹米 金。
操盘手博士--请在树上写下预测者的名单，因为屏幕上切了他们的名字。

对，我没有注意到。在拨浪鼓中，不知为何很容易看到清单和规则。我现在没有拨浪鼓，我会寻找另一种方法来做。

 
交易员博士

在选择树的参数和预测因子的过程中，一些预测因子被淘汰了；一些预测因子被树本身拒绝。对于一般的信息性，我不能说什么具体的东西，但对于这个案例，这些最适合。

椭圆是由树预测的。我的树是以 "ANOVA "模式训练的，也就是说，给出的概率不是具体的预测0或1，而是概率。任何超过0.5的都很可能是1级。小于0.5的，很可能是0级。因此，越接近0或1，预测就越有信心。

你可以用以下方式来描述树的程序化。

昨天我以不同的方式重做了arr_iDelta信息，增加了两种额外的预测器，使H4,MN1,W1的计算更加完整--我认为这是重要的预测器，所以我删除了旧的类似物，增加了新的，比如说

顺便说一下，大部分预测器是用脚本计算的，新的预测器是用EA计算的，结果是一致的，也就是说没有偷看。

谢谢你用代码的形式来解释!如果有兴趣，关于Si期货胶合的数据。

我将再次附上文件，我建议用它们进行实验。

附加的文件：
Filter_02.zip  3805 kb
 
MaloVhodov_02
附加的文件：
MaloVhodov_02.zip  3774 kb
 
MnogoVhodov_02
附加的文件：
MnogoVhodov_02.zip  3804 kb
