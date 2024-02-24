交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 924

马克西姆-德米特里耶夫斯基
你发现了吗？
这个问题是哲学性的...

答案就在这里。

要在整个库房中的真实？

如果 "NO !"为什么不呢？
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

你再去思考一下吧。当你完成哲学思考后，请务必分享

 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

答案就在这里。

你至少可以在你的图片上用丝带赚钱。而他的情况更糟糕--只要有一些重大新闻，市场格局发生变化，利润就会下降。

这就是为什么我说翻牌的事--如果他听话，从那一刻起他就会有收益。

 
交易员博士

在你的照片上，你至少可以用丝带挣钱。而他的情况更糟糕--只要有一些大新闻，市场格局发生变化，利润就会下降。

模式总是 一样的。

95%的ATS演示/真实的开始。


如果存在这种情况，PBX将被报废。
啊哈哈......开火吧。

还有什么其他选择？

 
交易员博士

在你的照片上，你至少可以用丝带挣钱。而他的情况更糟糕--只要有一些大新闻，市场格局发生变化，利润就会下降。

这就是为什么我说翻牌的事--如果他听话的话，他从那时起就会有收益。

这意味着趋势并不突出，交易走得很嘈杂，很平淡，因为它来回摇摆了很久。

如果是NS，这也意味着在提交训练之前，输入是未经过滤的。看上去很明显。

2018.05.18 23:31:53.169 Core 1  2018.05.17 23:59:59   TRAIN RMS ERRORS
2018.05.18 23:31:53.169 Core 1  2018.05.17 23:59:59   0.28603 0.29218 0.27760 0.29604 0.29968 0.29730 0.29597 0.32624 0.34216 0.34551
2018.05.18 23:31:53.169 Core 1  2018.05.17 23:59:59   OOB RMS ERRORS
2018.05.18 23:31:53.169 Core 1  2018.05.17 23:59:59   0.40863 0.41922 0.39452 0.42180 0.42196 0.41680 0.41930 0.46710 0.49052 0.48988


 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我会告诉你我们有一个多么恶意的椰子）现在他每天都要紧紧抓住测试曲线。

试图帮助。看看交易的利润 - 如果策略是随机的，每笔交易将带来相当于佣金+点差的损失。

如果平均损失大于佣金+点差，那么cp的交易方向严格来说与它应该的方向相反。寻找错误，有些东西是错误的。尽量增加训练时间，用几个月的时间。

特别是看看你在英镑上的交易--一个糟糕的随机策略不可能一直严格地以红色交易，从统计学上来说是不可能的。该策略是好的，但你应该把信号反过来。也许你在训练数据中混淆了0和1类？
交易员博士

我正在努力帮助。如果我感觉到市场正在发生某种变化，我不知道我为什么要求助于它。

如果平均损失大于佣金+点差，那么cp的交易方向严格来说是与需要的方向相反。寻找错误，有些东西是错误的。尽量增加训练时间，用几个月的时间。

好吧，我知道。我已经写过，在英镑上有另一个模型（可能是我错过了，因为我一直在分批做），在欧元上也有，从本周开始我一直在使用另一个模型。

我正在稳步前进，我的外汇正在改善，然后就滚蛋了，但总的趋势是在改善。

没有必要深入讨论细节，因为有更好的更新，例如上面的截图。下周我将上传一个新的已经

 

如何不重新训练模型，有人有什么建议吗？

我是这样得到的。

f1_score训练: 0.96

f1_score测试: 0.59

你有没有重新培训？

