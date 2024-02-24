交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 924 1...917918919920921922923924925926927928929930931...3399 新评论 Renat Akhtyamov 2018.05.18 17:58 #9231 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 你发现了吗？ 这个问题是哲学性的...答案就在这里。 要在整个库房中的真实？ 如果 "NO !"为什么不呢？ [删除] 2018.05.18 18:00 #9232 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。你再去思考一下吧。当你完成哲学思考后，请务必分享 Dr. Trader 2018.05.18 18:11 #9233 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。答案就在这里。你至少可以在你的图片上用丝带赚钱。而他的情况更糟糕--只要有一些重大新闻，市场格局发生变化，利润就会下降。 这就是为什么我说翻牌的事--如果他听话，从那一刻起他就会有收益。 Renat Akhtyamov 2018.05.18 18:15 #9234 交易员博士。在你的照片上，你至少可以用丝带挣钱。而他的情况更糟糕--只要有一些大新闻，市场格局发生变化，利润就会下降。 模式总是 一样的。 95%的ATS演示/真实的开始。 如果存在这种情况，PBX将被报废。 [删除] 2018.05.18 18:21 #9235 啊哈哈......开火吧。 还有什么其他选择？ Andrei01 2018.05.18 18:25 #9236 交易员博士。在你的照片上，你至少可以用丝带挣钱。而他的情况更糟糕--只要有一些大新闻，市场格局发生变化，利润就会下降。 这就是为什么我说翻牌的事--如果他听话的话，他从那时起就会有收益。这意味着趋势并不突出，交易走得很嘈杂，很平淡，因为它来回摇摆了很久。 如果是NS，这也意味着在提交训练之前，输入是未经过滤的。看上去很明显。 [删除] 2018.05.18 18:33 #9237 2018.05.18 23:31:53.169 Core 1 2018.05.17 23:59:59 TRAIN RMS ERRORS 2018.05.18 23:31:53.169 Core 1 2018.05.17 23:59:59 0.28603 0.29218 0.27760 0.29604 0.29968 0.29730 0.29597 0.32624 0.34216 0.34551 2018.05.18 23:31:53.169 Core 1 2018.05.17 23:59:59 OOB RMS ERRORS 2018.05.18 23:31:53.169 Core 1 2018.05.17 23:59:59 0.40863 0.41922 0.39452 0.42180 0.42196 0.41680 0.41930 0.46710 0.49052 0.48988 Dr. Trader 2018.05.18 18:34 #9238 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我会告诉你我们有一个多么恶意的椰子）现在他每天都要紧紧抓住测试曲线。试图帮助。看看交易的利润 - 如果策略是随机的，每笔交易将带来相当于佣金+点差的损失。 如果平均损失大于佣金+点差，那么cp的交易方向严格来说与它应该的方向相反。寻找错误，有些东西是错误的。尽量增加训练时间，用几个月的时间。 特别是看看你在英镑上的交易--一个糟糕的随机策略不可能一直严格地以红色交易，从统计学上来说是不可能的。该策略是好的，但你应该把信号反过来。也许你在训练数据中混淆了0和1类？ [删除] 2018.05.18 18:37 #9239 交易员博士。我正在努力帮助。如果我感觉到市场正在发生某种变化，我不知道我为什么要求助于它。 如果平均损失大于佣金+点差，那么cp的交易方向严格来说是与需要的方向相反。寻找错误，有些东西是错误的。尽量增加训练时间，用几个月的时间。好吧，我知道。我已经写过，在英镑上有另一个模型（可能是我错过了，因为我一直在分批做），在欧元上也有，从本周开始我一直在使用另一个模型。 我正在稳步前进，我的外汇正在改善，然后就滚蛋了，但总的趋势是在改善。 没有必要深入讨论细节，因为有更好的更新，例如上面的截图。下周我将上传一个新的已经 forexman77 2018.05.18 19:12 #9240 如何不重新训练模型，有人有什么建议吗？ 我是这样得到的。 f1_score训练: 0.96f1_score测试: 0.59 你有没有重新培训？ 1...917918919920921922923924925926927928929930931...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你发现了吗？
答案就在这里。
要在整个库房中的真实？如果 "NO !"为什么不呢？
你再去思考一下吧。当你完成哲学思考后，请务必分享
这就是为什么我说翻牌的事--如果他听话，从那一刻起他就会有收益。
模式总是 一样的。
95%的ATS演示/真实的开始。
如果存在这种情况，PBX将被报废。
啊哈哈......开火吧。
还有什么其他选择？
这就是为什么我说翻牌的事--如果他听话的话，他从那时起就会有收益。
这意味着趋势并不突出，交易走得很嘈杂，很平淡，因为它来回摇摆了很久。
如果是NS，这也意味着在提交训练之前，输入是未经过滤的。看上去很明显。
我会告诉你我们有一个多么恶意的椰子）现在他每天都要紧紧抓住测试曲线。
试图帮助。看看交易的利润 - 如果策略是随机的，每笔交易将带来相当于佣金+点差的损失。
如果平均损失大于佣金+点差，那么cp的交易方向严格来说与它应该的方向相反。寻找错误，有些东西是错误的。尽量增加训练时间，用几个月的时间。特别是看看你在英镑上的交易--一个糟糕的随机策略不可能一直严格地以红色交易，从统计学上来说是不可能的。该策略是好的，但你应该把信号反过来。也许你在训练数据中混淆了0和1类？
我正在努力帮助。如果我感觉到市场正在发生某种变化，我不知道我为什么要求助于它。
好吧，我知道。我已经写过，在英镑上有另一个模型（可能是我错过了，因为我一直在分批做），在欧元上也有，从本周开始我一直在使用另一个模型。
我正在稳步前进，我的外汇正在改善，然后就滚蛋了，但总的趋势是在改善。
没有必要深入讨论细节，因为有更好的更新，例如上面的截图。下周我将上传一个新的已经
如何不重新训练模型，有人有什么建议吗？
我是这样得到的。
f1_score训练: 0.96
f1_score测试: 0.59
你有没有重新培训？