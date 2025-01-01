文档部分
DeleteRange

从数组的指定位置删除一组元素。

bool  DeleteRange(
   int  from,     // 首元素位置
   int  to        // 最后元素位置
   )

参数

from

[输入]  在数组中的首个删除元素位置。

to

[输入]  在数组中的最后删除元素位置。

返回值

true 如果成功, false - 如果您未能删除元素。

例如:

//--- 例程 CArrayInt::DeleteRange(int,int)
#include <Arrays\ArrayInt.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayInt *array=new CArrayInt;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("对象创建错误");
      return;
     }
   //--- 添加数组元素
   //--- . . .
   //--- 删除元素
   if(!array.DeleteRange(0,10))
     {
      printf("删除错误");
      delete array;
      return;
     }
   //--- 删除数组
   delete array;
  }
