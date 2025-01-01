- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
调整大小
设置数组新大小 (更小)。
|
bool Resize(
参数
size
[输入] 数组的新大小。
返回值
true - 成功，false - 试图将其大小设置为小于零。
注释
改变数组大小可以优化内存使用。右侧的多余元素丢失。为降低内存碎片, 增加数组大小由之前通过 Step (int) 方法给定的步长, 或 16 (省缺) 来进行。
例如:
|
//--- 例程 CArrayInt::Resize(int)