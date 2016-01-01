文档部分
MQL5参考标准程序库数学模糊逻辑Membership functionsCProductTwoSigmoidalMembershipFunctions 

CProductTwoSigmoidalMembershipFunction

通过А1，А2，С1和С2参数以两个s型函数产品的形式实施归属函数的类。  

描述

两个s型归属函数产品应用于设置平滑不对称函数。它允许通过等于1的开始变元值创建归属函数。这类函数适用于您需要设置"short"或"long"这类语言条目的情况。

fuzzy_prodsigmoidal_function

绘制图表的示例代码显示如下。

声明

   class CProductTwoSigmoidalMembershipFuncion : public IMembershipFunction

主题

   #include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

继承体系

  CObject

      IMembershipFunction

          CProductTwoSigmoidalMembershipFunctions

类方法

类方法  

描述

A1

获取和设置第一归属函数的倾斜度比率。

A2

获取和设置第二归属函数的倾斜度比率。

C1

获取第一归属函数的变形坐标参数。

C2

获取第二归属函数的变形坐标参数。

GetValue

通过指定自变数计算归属函数值。

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

示例

//+------------------------------------------------------------------+
//|                       ProductTwoSigmoidalMembershipFunctions.mq5 |
//|                        Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
#include <Graphics\Graphic.mqh>
//--- 创建归属函数
CProductTwoSigmoidalMembershipFunctions func1(2,1,-1,7);
CProductTwoSigmoidalMembershipFunctions func2(2,2,-4,7);
CProductTwoSigmoidalMembershipFunctions func3(2,3,-8,7);
//--- 创建归属函数包装程序
double ProductTwoSigmoidalMembershipFunctions1(double x) { return(func1.GetValue(x)); }
double ProductTwoSigmoidalMembershipFunctions2(double x) { return(func2.GetValue(x)); }
double ProductTwoSigmoidalMembershipFunctions3(double x) { return(func3.GetValue(x)); }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 创建图形
   CGraphic graphic;
   if(!graphic.Create(0,"ProductTwoSigmoidalMembershipFunctions",0,30,30,780,380))
     {
      graphic.Attach(0,"ProductTwoSigmoidalMembershipFunctions");
     }
   graphic.HistoryNameWidth(70);
   graphic.BackgroundMain("ProductTwoSigmoidalMembershipFunctions");
   graphic.BackgroundMainSize(16);
//--- 创建曲线
   graphic.CurveAdd(ProductTwoSigmoidalMembershipFunctions1,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[2, 1, -1, 7]");
   graphic.CurveAdd(ProductTwoSigmoidalMembershipFunctions2,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[2, 2, -4, 7]");
   graphic.CurveAdd(ProductTwoSigmoidalMembershipFunctions3,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[2, 3, -8, 7]");
//--- 设置X轴属性
   graphic.XAxis().AutoScale(false);
   graphic.XAxis().Min(0.0);
   graphic.XAxis().Max(10.0);
   graphic.XAxis().DefaultStep(1.0);
//--- 设置Y轴属性
   graphic.YAxis().AutoScale(false);
   graphic.YAxis().Min(0.0);
   graphic.YAxis().Max(1.1);
   graphic.YAxis().DefaultStep(0.2);
//--- 绘图
   graphic.CurvePlotAll();
   graphic.Update();
  }
A1