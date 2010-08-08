文档部分
CTriangularMembershipFunction

通过X1，X2和X3参数实施三角形归属函数的类。

描述

该函数以三角形设置归属函数。这是一个简单的，使用最频繁的归属函数。

fuzzy_triangular_functions

绘制图表的示例代码显示如下。

声明

   class CTriangularMembershipFuncion : public IMembershipFunction

主题

   #include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

继承体系

  CObject

      IMembershipFunction

          CTriangularMembershipFunction

类方法

类方法  

描述

X1

获取X轴的第一个点值。

X2

获取X轴的第二个点值。

X3

获取X轴的第三个点值。

ToNormalMF

将三角形归属函数转换为高斯函数。

GetValue

通过指定自变数计算归属函数值。

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

示例

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                 TriangularMembershipFunction.mq5 |
//|                        Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
#include <Graphics\Graphic.mqh>
//--- 创建归属函数
CTriangularMembershipFunction func1(0,2,5);
CTriangularMembershipFunction func2(0,5,10);
CTriangularMembershipFunction func3(8,8,10);
//--- 创建归属函数包装程序
double TriangularMembershipFunction1(double x) { return(func1.GetValue(x)); }
double TriangularMembershipFunction2(double x) { return(func2.GetValue(x)); }
double TriangularMembershipFunction3(double x) { return(func3.GetValue(x)); }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 创建图形
   CGraphic graphic;
   if(!graphic.Create(0,"TriangularMembershipFunction",0,30,30,780,380))
     {
      graphic.Attach(0,"TriangularMembershipFunction");
     }
   graphic.HistoryNameWidth(70);
   graphic.BackgroundMain("TriangularMembershipFunction");
   graphic.BackgroundMainSize(16);
//--- 创建曲线
   graphic.CurveAdd(TriangularMembershipFunction1,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[0, 2, 5]");
   graphic.CurveAdd(TriangularMembershipFunction2,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[0, 5, 10]");
   graphic.CurveAdd(TriangularMembershipFunction3,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[8, 8, 10]");
//--- 设置X轴属性
   graphic.XAxis().AutoScale(false);
   graphic.XAxis().Min(0.0);
   graphic.XAxis().Max(10.0);
   graphic.XAxis().DefaultStep(1.0);
//--- 设置Y轴属性
   graphic.YAxis().AutoScale(false);
   graphic.YAxis().Min(0.0);
   graphic.YAxis().Max(1.1);
   graphic.YAxis().DefaultStep(0.2);
//--- 绘图
   graphic.CurvePlotAll();
   graphic.Update();
  }
