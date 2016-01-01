文档部分
通过坐标轴实施归属函数为平行直线的类。

描述

该函数通过下面方程式来描述：

y(x)=c

因此，函数归属度等于整个数值轴，也等于构造函数指定的参数。

fuzzy_constant_function

绘制图表的示例代码显示如下。

声明

   class CConstantMembershipFuncion : public IMembershipFunction

主题

   #include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

继承体系

  CObject

      IMembershipFunction

          CConstantMembershipFunction

类方法

描述

GetValue

通过指定自变数计算归属函数值。

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

示例

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                   ConstantMembershipFunction.mq5 |
//|                        Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
#include <Graphics\Graphic.mqh>
//--- 创建归属函数
CConstantMembershipFunction func1(0.2);
CConstantMembershipFunction func2(0.5);
CConstantMembershipFunction func3(0.8);
//--- 创建归属函数包装程序
double ConstantMembershipFunction1(double x) { return(func1.GetValue(x)); }
double ConstantMembershipFunction2(double x) { return(func2.GetValue(x)); }
double ConstantMembershipFunction3(double x) { return(func3.GetValue(x)); }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 创建图形
   CGraphic graphic;
   if(!graphic.Create(0,"ConstantMembershipFunction",0,30,30,780,380))
     {
      graphic.Attach(0,"ConstantMembershipFunction");
     }
   graphic.HistoryNameWidth(70);
   graphic.BackgroundMain("ConstantMembershipFunction");
   graphic.BackgroundMainSize(16);
//--- 创建曲线
   graphic.CurveAdd(ConstantMembershipFunction1,0.0,10.0,1.0,CURVE_LINES,"[0.2]");
   graphic.CurveAdd(ConstantMembershipFunction2,0.0,10.0,1.0,CURVE_LINES,"[0.5]");
   graphic.CurveAdd(ConstantMembershipFunction3,0.0,10.0,1.0,CURVE_LINES,"[0.8]");
//--- 设置X轴属性
   graphic.XAxis().AutoScale(false);
   graphic.XAxis().Min(0.0);
   graphic.XAxis().Max(10.0);
   graphic.XAxis().DefaultStep(1.0);
//--- 设置Y轴属性
   graphic.YAxis().AutoScale(false);
   graphic.YAxis().Min(0.0);
   graphic.YAxis().Max(1.1);
   graphic.YAxis().DefaultStep(0.2);
//--- 绘图
   graphic.CurvePlotAll();
   graphic.Update();
  }