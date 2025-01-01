ConfusionMatrix

计算混淆矩阵。该方法应用于预测值向量。

matrix vector::ConfusionMatrix(

const vector& vect_true

);





matrix vector::ConfusionMatrix(

const vector& vect_true,

uint label

);

参数

vect_true

[in] 真值向量。

label

[in] 计算混淆矩阵的标签值。

返回值

混淆矩阵。如果未指定标签值，则返回多类混淆矩阵，其中每个标签单独与其他标签匹配。如果指定了标签值，则返回一个2 x 2矩阵，其中指定的标签被视为正数，而所有其他标签均为负数（ovr，一vs其余）。

注意

混淆矩阵C使得Cij等于已知属于组i且预测属于组j的观察值的数量。因此，在二元分类中，真阴性(TN)的计数为C00，假阴性(FN)为C10，真阳性(TP)为C11，假阳性(FP)为C01。

换句话说，矩阵可以用图形表示如下：

TN FP FN TP

真实值向量和预测值向量的大小应该相同。

示例：