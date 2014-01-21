这个 CXmlElement 类提供以下功能与 XML 文档工作。

它允许您从 XML文档 (或从它的单个元素) 创建 DOM-模型 (对象树);

它允许您读, 修改, 创建和删除嵌套元素和文本;

它允许您保存对象模型至 XML。

类接口:

class CXmlElement { public : string Name; CXmlElement *Elements[]; CXmlAttribute *Attributes[]; string Text; ... string SetXml ( string xml); string GetXml (); };

对于存取类属性，用到一个简单的类 CXmlAttribute:

class CXmlAttribute { public : string Name; string Value; };

此处是一个简单的脚本例子, 解析 XML 并打印从 DOM 树得到的信息:

#include <XmlParser.mqh> void OnStart () { CXmlElement xmldoc; string xml= "<!--Comment--><ROOT><ITEM Attr1=\"HELLOW\">Terminal "MT5"</ITEM></ROOT>" ; Print ( "XML=" +xml); string res=xmldoc.SetXml(xml); if (res== "" ) { Print ( "根元素: " +xmldoc.Name); Print ( " 属性数量: " + string ( ArraySize (xmldoc.Attributes))); Print ( " 嵌套元素: " + string ( ArraySize (xmldoc.Elements))); Print ( " 第一个嵌套元素:" +xmldoc.Elements[ 0 ].Name); Print ( " 它的第一个属性: " +xmldoc.Elements[ 0 ].Attributes[ 0 ].Name+ "=" +xmldoc.Elements[ 0 ].Attributes[ 0 ].Value); Print ( " 它的文本: " +xmldoc.Elements[ 0 ].Text); Print ( "XML=" +xmldoc.GetXml()); } else Print (res); }

这是脚本执行结果:





附加信息:

当前版本仅加载 DOM 的元素, 它们的属性和文本。所有其它类型信息 (注释, 描述, ...) 均被忽视。作为结果 - 也许会遗失一些信息，如代码页, 版本, 所以保存 XML 文档也许会不正确。

当保存时，会依据标准转换特殊符号，像 <"&'> 至 <:, >, ...。

这个解析器的目的主要是解析 XML 文档，而不是完全使用 XML 文档工作。

文件位置: