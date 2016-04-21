Die Klasse CXmlElement stellt die folgenden Möglichkeiten für die Arbeit mit XML-Dokumenten zur Verfügung.

Sie ermöglicht es, das DOM-Modell (Objektbaum) eines XML-Dokuments (oder Einzelelement) zu erzeugen.

Sie ermöglicht es, die verschachtelten Elemente zu lesen, zu ändern, zu erzeugen und zu löschen.

Sie können ein Objektmodell in XML speichern.

Schnittstelle der Klasse:

class CXmlElement { public : string Name; CXmlElement *Elements[]; CXmlAttribute *Attributes[]; string Text; ... string SetXml ( string xml); string GetXml (); };

For access to the class attributes a simple class CXmlAttribute is used:

class CXmlAttribute { public : string Name; string Value; };

Hier ein einfaches Script-Beispiel das XML parst und Information zum DOM-Baum ausgibt:

#include <XmlParser.mqh> void OnStart () { CXmlElement xmldoc; string xml= "<!--Comment--><ROOT><ITEM Attr1=\"HELLOW\">Terminal "MT5"</ITEM></ROOT>" ; Print ( "XML=" +xml); string res=xmldoc.SetXml(xml); if (res== "" ) { Print ( "The Root element: " +xmldoc.Name); Print ( " Number of Attributes: " + string ( ArraySize (xmldoc.Attributes))); Print ( " Nested elements: " + string ( ArraySize (xmldoc.Elements))); Print ( " First nested element:" +xmldoc.Elements[ 0 ].Name); Print ( " Its first attribute: " +xmldoc.Elements[ 0 ].Attributes[ 0 ].Name+ "=" +xmldoc.Elements[ 0 ].Attributes[ 0 ].Value); Print ( " Its text: " +xmldoc.Elements[ 0 ].Text); Print ( "XML=" +xmldoc.GetXml()); } else Print (res); }

Zusätzliche Informationen:

Die aktuelle Version lädt nur die Elemente, ihre Attribute und Text in das DOM. Alle anderen Typen von Informationen (Kommentare, Beschreibungen, ...) werden ignoriert. Als Resultat kann Information wie "codepage" oder "version" verlorengehen. Das XML-Dokument wird also ggf. nicht korrekt gespeichert.

Beim Speichern werden Sonderzeichen wie <"&'> gemäß dem Standard nach <:, >, ... konvertiert.

Dieser Parser ist hauptsächlich zum Parsen von XML-Dokumenten gedacht, weniger zur vollständigen Bearbeitung von XML-Dokumenten.

Speicherorte der Dateien: