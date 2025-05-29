코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
라이브러리

XmlParser - MetaTrader 5용 라이브러리

yu-sha | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
168
평가:
(37)
게시됨:
xmlparser-doc.zip (36.87 KB)
xmlparserdll.zip (235.42 KB)
\MQL5\Include\
xmlparser.mqh (6.12 KB) 조회
\MQL5\Scripts\
xmlparserscript.mq5 (0.73 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

CXmlElement 클래스는 XML 작업을 위해 다음과 같은 기능을 제공합니다:

  • XML 문서(또는 단일 엘리먼트)에서 DOM 모델(객체 트리)을 생성합니다;
  • 속성, 중첩된 요소 및 텍스트를 읽고, 수정하고, 생성하고, 삭제합니다;
  • 객체 모델을 XML로 저장합니다.
클래스 인터페이스 

class CXmlElement 
{
public:
  string        Name;
  CXmlElement   *Elements[];
  CXmlAttribute *Attributes[];
  string        Text;
  ...  
  string SetXml (string xml);
  string GetXml ();
};

요소 속성에 액세스하는 데는 간단한 CXmlAttribute 클래스가 사용됩니다:

class CXmlAttribute 
{
public:
  string Name;
  string Value;
};

아래는 XML 구문 분석을 수행하고 DOM 트리에서 정보를 출력하는 스크립트 예제입니다:

void OnStart()
  {
   CXmlElement xmldoc;
   string xml="<!--Comment--><ROOT><ITEM  Attr1=\"HELLOW\">Terminal &quot;MT5&quot;</ITEM></ROOT>";
   Print("XML="+xml);
   string res=xmldoc.SetXml(xml);
   if(res=="") 
     {
      Print("루트 요소: "+xmldoc.Name);
      Print(" 속성:"+string(ArraySize(xmldoc.Attributes)));
      Print(" 중첩된 요소: "+string(ArraySize(xmldoc.Elements)));
      Print(" 첫 번째 중첩 요소:"+xmldoc.Elements[0].Name);
      Print(" 그의 첫 번째 속성: "+xmldoc.Elements[0].Attributes[0].Name+"="+xmldoc.Elements[0].Attributes[0].Value);
      Print(" 그의 텍스트: "+xmldoc.Elements[0].Text);
      Print("XML="+xmldoc.GetXml());
     }
   else
      Print(res);
  }

결과는 다음과 같습니다:


추가 정보

  • 현재 버전은 요소, 해당 속성 및 텍스트만 DOM에 로드합니다. 다른 모든 유형의 정보(주석, 설명 등)는 무시됩니다. 결과적으로 인코딩 및 버전 정보가 손실되고 XML이 항상 올바르게 저장되지는 않습니다.
  • 저장 시 서비스 문자 <"&'>를 엔티티 <lt:,,, ...>로 변환하는 작업이 수행됩니다. 표준에 따라.
  • 이 파서는 이러한 문서에 대한 본격적인 작업보다는 XML 구문 분석에 더 적합합니다.

파일 위치:

  • 터미널_데이터_터미널_디렉토리\MQL5\라이브러리\xmlparser.dll
  • 터미널 데이터 카탈로그\MQL5/포함\xmlparser.mqh
  • 터미널 데이터 카탈로그\MQL5\스크립트\xmlparserscript.mq5

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/97

iBBFill iBBFill

음영(채워진) 볼린저 밴드.

iMovation iMovation

움직임 표시기는 움직임의 방향과 크기에 따라 다양한 색상과 음영의 막대를 표시합니다.

SignalAI - Indicator SignalAI - Indicator

이 표시기는 매수 또는 매도 신호를 보여줍니다.

Custom MA Cross with RSI Indicator for MT5 Custom MA Cross with RSI Indicator for MT5

MT5용 커스텀 MA 크로스와 RSI 지표는 트레이더가 추세 변화를 파악하고 모멘텀을 이용해 종목을 필터링할 수 있도록 설계된 다용도 트레이딩 도구입니다. 이 지표는 두 개의 이동평균(MA)과 상대강도지수(RSI)를 결합하여 명확한 매수 및 매도 신호를 제공합니다.