거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
XmlParser - MetaTrader 5용 라이브러리
- 조회수:
- 168
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
CXmlElement 클래스는 XML 작업을 위해 다음과 같은 기능을 제공합니다:
- XML 문서(또는 단일 엘리먼트)에서 DOM 모델(객체 트리)을 생성합니다;
- 속성, 중첩된 요소 및 텍스트를 읽고, 수정하고, 생성하고, 삭제합니다;
- 객체 모델을 XML로 저장합니다.
class CXmlElement { public: string Name; CXmlElement *Elements[]; CXmlAttribute *Attributes[]; string Text; ... string SetXml (string xml); string GetXml (); };
요소 속성에 액세스하는 데는 간단한 CXmlAttribute 클래스가 사용됩니다:
class CXmlAttribute { public: string Name; string Value; };
아래는 XML 구문 분석을 수행하고 DOM 트리에서 정보를 출력하는 스크립트 예제입니다:
void OnStart() { CXmlElement xmldoc; string xml="<!--Comment--><ROOT><ITEM Attr1=\"HELLOW\">Terminal "MT5"</ITEM></ROOT>"; Print("XML="+xml); string res=xmldoc.SetXml(xml); if(res=="") { Print("루트 요소: "+xmldoc.Name); Print(" 속성:"+string(ArraySize(xmldoc.Attributes))); Print(" 중첩된 요소: "+string(ArraySize(xmldoc.Elements))); Print(" 첫 번째 중첩 요소:"+xmldoc.Elements[0].Name); Print(" 그의 첫 번째 속성: "+xmldoc.Elements[0].Attributes[0].Name+"="+xmldoc.Elements[0].Attributes[0].Value); Print(" 그의 텍스트: "+xmldoc.Elements[0].Text); Print("XML="+xmldoc.GetXml()); } else Print(res); }
결과는 다음과 같습니다:
추가 정보
- 현재 버전은 요소, 해당 속성 및 텍스트만 DOM에 로드합니다. 다른 모든 유형의 정보(주석, 설명 등)는 무시됩니다. 결과적으로 인코딩 및 버전 정보가 손실되고 XML이 항상 올바르게 저장되지는 않습니다.
- 저장 시 서비스 문자 <"&'>를 엔티티 <lt:,,, ...>로 변환하는 작업이 수행됩니다. 표준에 따라.
- 이 파서는 이러한 문서에 대한 본격적인 작업보다는 XML 구문 분석에 더 적합합니다.
파일 위치:
- 터미널_데이터_터미널_디렉토리\MQL5\라이브러리\xmlparser.dll
- 터미널 데이터 카탈로그\MQL5/포함\xmlparser.mqh
- 터미널 데이터 카탈로그\MQL5\스크립트\xmlparserscript.mq5
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/97
SignalAI - Indicator
이 표시기는 매수 또는 매도 신호를 보여줍니다.Custom MA Cross with RSI Indicator for MT5
MT5용 커스텀 MA 크로스와 RSI 지표는 트레이더가 추세 변화를 파악하고 모멘텀을 이용해 종목을 필터링할 수 있도록 설계된 다용도 트레이딩 도구입니다. 이 지표는 두 개의 이동평균(MA)과 상대강도지수(RSI)를 결합하여 명확한 매수 및 매도 신호를 제공합니다.