Класс CXmlElement предоставляет следующие возможности для работы с XML:

создавать DOM-модель (дерево объектов) из XML-документа (или отдельного элемента);

читать, изменять, создавать, удалять атрибуты, вложенные элементы и текст;

сохранять объектную модель в XML.

Интерфейс класса

class CXmlElement { public : string Name; CXmlElement *Elements[]; CXmlAttribute *Attributes[]; string Text; ... string SetXml ( string xml); string GetXml (); };

Для доступа к атрибутам элементов используется простой класс CXmlAttribute:

class CXmlAttribute { public : string Name; string Value; };

Ниже приведен пример скрипта, который выполняет парсинг XML и печатает информацию из дерева DOM:

void OnStart () { CXmlElement xmldoc; string xml= "<!--Comment--><ROOT><ITEM Attr1=\"HELLOW\">Terminal "MT5"</ITEM></ROOT>" ; Print ( "XML=" +xml); string res=xmldoc.SetXml(xml); if (res== "" ) { Print ( "Корневой элемент: " +xmldoc.Name); Print ( " Атрибутов: " + string ( ArraySize (xmldoc.Attributes))); Print ( " Вложенных элементов: " + string ( ArraySize (xmldoc.Elements))); Print ( " Первый вложенный элемент:" +xmldoc.Elements[ 0 ].Name); Print ( " Его первый атрибут: " +xmldoc.Elements[ 0 ].Attributes[ 0 ].Name+ "=" +xmldoc.Elements[ 0 ].Attributes[ 0 ].Value); Print ( " Его текст: " +xmldoc.Elements[ 0 ].Text); Print ( "XML=" +xmldoc.GetXml()); } else Print (res); }

Дополнительная информация:

Текущая версия загружает в DOM только элементы, их атрибуты и текст. Все прочие виды информации (комментарии, описания, ...) игнорируются. Как следствие этого - теряется информация о кодировке, версии и не всегда корректно будет сохранен XML.

При сохранении выполняется преобразование служебных символов <"&'> в сущности <:, >, ... в соответствии со стандартом.

Данный парсер предназначен в большей мере для разбора XML, нежели для полноценной работы с такими документами.

