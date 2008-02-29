请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Perry Kaufman AMA Optimized - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 6697
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
指标的最终版本是根据以下两点为基础的:
deltaAMA=AMA[0]-AMA[1]. 趋势探测设定为 dK*点。
如果 deltaAMA>dK*点,随后趋势上升，蓝线将出现在 AMA上。
如果 deltaAMA<dK*点，随后趋势下降，红线将出现在 AMA上。
AMA_Trend_Type等于零: 在最后PeroidAMA柱上 AMA 数组的值被标准离差 StdAMA计算。
如果 deltaAMA>dK*StdAMA, 随后趋势上升,蓝点显示在AMA线上。
默认值 AMA_Trend_Type=1 - 测量变化 AMA
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7385
