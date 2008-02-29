





AMA_Trend_Type不等于零: 测量当前 AMA (AMA[0])值和前一个柱 (AMA[1]) AMA的值之间的差距。



指标的最终版本是根据以下两点为基础的:添加一个名称为AMA_Trend_Type的外部参量来指定趋势探测方法的选择。deltaAMA=AMA[0]-AMA[1]. 趋势探测设定为 dK*点。如果 deltaAMA>dK*点,随后趋势上升，蓝线将出现在 AMA上。如果 deltaAMA









AMA_Trend_Type等于零: 在最后PeroidAMA柱上 AMA 数组的值被标准离差 StdAMA计算。



趋势探测在标准离差内作为 dK*StdAMA被设定。

如果 deltaAMA>dK*StdAMA, 随后趋势上升,蓝点显示在AMA线上。

如果 deltaAMA<dK*StdAMA, 随后趋势下降，红点显示在 AMA线上。







默认值 AMA_Trend_Type=1 - 测量变化 AMA