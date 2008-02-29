代码库部分
指标

Perry Kaufman AMA Optimized - MetaTrader 4脚本

显示:
6697
等级:
(25)
已发布:
已更新:
指标的最终版本是根据以下两点为基础的:
添加一个名称为AMA_Trend_Type的外部参量来指定趋势探测方法的选择。



AMA_Trend_Type不等于零: 测量当前 AMA (AMA[0])值和前一个柱  (AMA[1]) AMA的值之间的差距。 

deltaAMA=AMA[0]-AMA[1]. 趋势探测设定为 dK*点。

如果 deltaAMA>dK*点,随后趋势上升，蓝线将出现在 AMA上。
如果 deltaAMA<dK*点，随后趋势下降，红线将出现在 AMA上。



AMA_Trend_Type等于零: 在最后PeroidAMA柱上 AMA 数组的值被标准离差 StdAMA计算。

趋势探测在标准离差内作为 dK*StdAMA被设定。

如果 deltaAMA>dK*StdAMA, 随后趋势上升,蓝点显示在AMA线上。
如果 deltaAMA<dK*StdAMA, 随后趋势下降，红点显示在 AMA线上。




默认值 AMA_Trend_Type=1 - 测量变化 AMA

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7385

