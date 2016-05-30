请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
方向性系统(ADX). 本方向性系统是由 George Wilder 在上世纪70年代中期创建的，它是抛物线状转向与止损系统(Parabolic SAR)的补充，很多分析师进行了进一步的开发。
ADX Crossing
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7442
3c_JRSX_H
本指标的属性与经典的震荡指标非常类似，使用了可以应用于RSI指标的技术分析的相同方法。BW2 - WiseMan 1
BW2 - WiseMan 1 指标。基于比尔.威廉姆的书籍 - 混沌交易第二版。
ASCT1sig
本指标生成声音信号并打开卖出或者买入窗口。Bunnygirl 交叉与每日开盘
基于平均值的交叉。本系统的作者声明，90%的交易是获利的，并且，考虑到它的退出策略，是可能在趋势市场中获得很大利润的。