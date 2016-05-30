请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
作者: Nick Bilak
本指标很容易使用：红色箭头 - 卖出信号，蓝色箭头 - 买入信号。超出了它的模拟，例如最高价-最低价，趋势以及其它达到几次。可以适用于任意时段和任意货币对。
本指标很容易使用：红色箭头 - 卖出信号，蓝色箭头 - 买入信号。超出了它的模拟，例如最高价-最低价，趋势以及其它达到几次。可以适用于任意时段和任意货币对。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7430
TimeZones
每个时区显示三条垂直线。rvmGann_sv8
以之字线型实现江恩规则的指标。
TMA
在此，焦点是在价格序列的中间部分，事实上，它们是双重平滑的简单移动平均，简单移动的长度依赖于选择的周期数是奇数还是偶数。BW2 - WiseMan 1
BW2 - WiseMan 1 指标。基于比尔.威廉姆的书籍 - 混沌交易第二版。