通常来讲，这个形式的指标作者只使用当前趋势支持线。不过，我在调试期间添加了阻力线。得到的结果我很喜欢：获得“阶梯”厚度。在我的其他版本中这个厚度被称作 'brick'。在点数上计算停止大小很有用处。这个指标拥有数以万计的应用方法，我们同样可以修改它。考虑到这是最基础的下载版本。另外，这个版本的指标很早就用于MT 3 (随后转至 МТ 4) ，不过在历史中指标重新画线结果错误。 当前版本没有错误。该指标的结构和透明让你修改起来更加容易。