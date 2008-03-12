请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
通常来讲，这个形式的指标作者只使用当前趋势支持线。不过，我在调试期间添加了阻力线。得到的结果我很喜欢：获得“阶梯”厚度。在我的其他版本中这个厚度被称作 'brick'。在点数上计算停止大小很有用处。
这个指标拥有数以万计的应用方法，我们同样可以修改它。考虑到这是最基础的下载版本。另外，这个版本的指标很早就用于MT 3 (随后转至 МТ 4) ，不过在历史中指标重新画线结果错误。 当前版本没有错误。
该指标的结构和透明让你修改起来更加容易。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7760
Accumulative Swing Index - ASI
Accumulative Swing Index 指标用于分析未来。蔡林震荡指标
蔡林震荡指标 (CHO). 以 Eric. L. 的书Nyman Malaya entsiklopedia treidera (小型交易者百科全书)为基础。